Mais pourquoi ces abonnés à Disney+ peuvent se faire rembourser leurs abonnements ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Pendant plusieurs mois, les abonnés Premium de Disney+ en Allemagne ont eu droit à une qualité d'image et de son nettement inférieure à ce qui était promis. En cause, un conflit de brevets avec la société InterDigital, qui a forcé la plateforme à couper le Dolby Vision et le HDR10+. L'association de consommateurs Verbraucherzentrale recommande de réclamer.
Tout part d'un litige entre Disney et InterDigital, une société américaine spécialisée dans les brevets liés aux technologies vidéo. Le tribunal de Munich a donné raison à InterDigital fin 2025, avec deux injonctions qui interdisent à Disney d'utiliser certaines technologies de streaming HDR dynamique sur le sol allemand. Du coup, Disney+ a dû couper le Dolby Vision et le HDR10+ sur sa plateforme, ne laissant aux abonnés qu'un HDR10 basique, bien moins performant. Les films en 3D, eux aussi, ont disparu du catalogue allemand. Et le phénomène ne s'est pas limité à l'Allemagne : la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et les pays nordiques ont aussi été touchés.
L'abonnement Premium Disney+ coûte 15,99 euros par mois. Son argument principal, c'est justement la meilleure qualité d'image et de son disponible. Sauf que pendant des mois, cette promesse n'a pas été tenue. Le Dolby Vision et le HDR10+ étaient aux abonnés absents, et côté audio, le Dolby Atmos n'était accessible que sur les pistes en version originale anglaise. Si vous regardiez vos films en version allemande, retour au 5.1 classique. Mi-mars 2026, Disney a fini par rétablir le Dolby Vision et la 3D en Europe, en admettant pour la première fois que la suppression était liée au conflit avec InterDigital. Mais pendant tout ce temps, vous avez payé plein pot pour un service amputé.
L'association de consommateurs allemande Verbraucherzentrale Niedersachsen ne mâche pas ses mots : les abonnés Premium touchés peuvent réclamer un remboursement partiel. Ils ont payé pour des fonctions qui n'étaient pas disponibles, c'est aussi simple que ça. La différence entre l'offre Premium et l'offre Standard tourne autour de 5 euros par mois, soit une cinquantaine d'euros sur un an, ça commence à faire. L'association recommande de contacter directement le service client de Disney+ en invoquant la qualité de service inférieure à ce qui était promis.
Visiblement, quand un conflit juridique empêche Disney de livrer la marchandise, ce sont les abonnés qui trinquent. On peut saluer la réactivité de la Verbraucherzentrale, qui pousse les consommateurs à ne pas se laisser faire. En France, on a eu le même souci avec le Dolby Vision coupé pendant des semaines, mais personne n'a bronché. On ferait peut-être bien de prendre exemple sur nos voisins, en tout cas on l'espère.
Un conflit de brevets avec InterDigital
Tout part d'un litige entre Disney et InterDigital, une société américaine spécialisée dans les brevets liés aux technologies vidéo. Le tribunal de Munich a donné raison à InterDigital fin 2025, avec deux injonctions qui interdisent à Disney d'utiliser certaines technologies de streaming HDR dynamique sur le sol allemand. Du coup, Disney+ a dû couper le Dolby Vision et le HDR10+ sur sa plateforme, ne laissant aux abonnés qu'un HDR10 basique, bien moins performant. Les films en 3D, eux aussi, ont disparu du catalogue allemand. Et le phénomène ne s'est pas limité à l'Allemagne : la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et les pays nordiques ont aussi été touchés.
Ce que les abonnés Premium ont perdu
L'abonnement Premium Disney+ coûte 15,99 euros par mois. Son argument principal, c'est justement la meilleure qualité d'image et de son disponible. Sauf que pendant des mois, cette promesse n'a pas été tenue. Le Dolby Vision et le HDR10+ étaient aux abonnés absents, et côté audio, le Dolby Atmos n'était accessible que sur les pistes en version originale anglaise. Si vous regardiez vos films en version allemande, retour au 5.1 classique. Mi-mars 2026, Disney a fini par rétablir le Dolby Vision et la 3D en Europe, en admettant pour la première fois que la suppression était liée au conflit avec InterDigital. Mais pendant tout ce temps, vous avez payé plein pot pour un service amputé.
La Verbraucherzentrale recommande de réclamer
L'association de consommateurs allemande Verbraucherzentrale Niedersachsen ne mâche pas ses mots : les abonnés Premium touchés peuvent réclamer un remboursement partiel. Ils ont payé pour des fonctions qui n'étaient pas disponibles, c'est aussi simple que ça. La différence entre l'offre Premium et l'offre Standard tourne autour de 5 euros par mois, soit une cinquantaine d'euros sur un an, ça commence à faire. L'association recommande de contacter directement le service client de Disney+ en invoquant la qualité de service inférieure à ce qui était promis.
On en dit quoi ?
Visiblement, quand un conflit juridique empêche Disney de livrer la marchandise, ce sont les abonnés qui trinquent. On peut saluer la réactivité de la Verbraucherzentrale, qui pousse les consommateurs à ne pas se laisser faire. En France, on a eu le même souci avec le Dolby Vision coupé pendant des semaines, mais personne n'a bronché. On ferait peut-être bien de prendre exemple sur nos voisins, en tout cas on l'espère.