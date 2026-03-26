Mais pourquoi ces abonnés à Disney+ peuvent se faire rembourser leurs abonnements ?

On en dit quoi ?



Visiblement, quand un conflit juridique empêche Disney de livrer la marchandise, ce sont les abonnés qui trinquent. On peut saluer la réactivité de la Verbraucherzentrale, qui pousse les consommateurs à ne pas se laisser faire. En France, on a eu le même souci avec le Dolby Vision coupé pendant des semaines, mais personne n'a bronché. On ferait peut-être bien de prendre exemple sur nos voisins, en tout cas on l'espère.