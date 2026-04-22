John Ternus promet de changer le monde (avec de nouveaux produits en approche)
Par Laurence - Publié le
À peine nommé futur CEO d’Apple (et même pas encore en poste), John Ternus donne déjà le ton. Multipliant les réunions internes, il a promis une nouvelle phase d’innovation majeure, portée notamment par l’intelligence artificielle.
Même pas vingt-quatre heures après l’annonce, Tim Cook et John Ternus ont déjà pris la parole devant les équipes d’Apple. Et le futur CEO n’a pas cherché à cacher ses projets. Selon des propos rapportés en interne (merci Mark Gurman, qui pour le coup avait affirmé qu'il n'y aurait rien cette année), Apple serait sur le point de
Cette déclaration ambitieuse s'inscrit dans la droite ligne des discours traditionnels de la Pomme, mais vise aussi à rassurer en pleine transition. John Ternus évoque également une roadmap particulièrement riche, qu’il décrit comme
Sans surprise, c’est l’IA qui occupe une place centrale dans ce discours. John Ternus parle d’un potentiel presque illimité, capable de débloquer de nouvelles possibilités pour les produits et services Apple.
En interne, le groupe aurait déjà commencé à intégrer davantage de systèmes basés sur l’IA pour repenser certaines opérations. Apparemment, Apple entend clairement rattraper son retard perçu dans ce domaine, et peut-être reprendre l’initiative.
Ce type de déclaration peut sembler familier. Tim Cook lui-même a souvent utilisé des formules très enthousiastes pour évoquer l’avenir d’Apple. John Ternus s’inscrit donc dans cette continuité, avec une communication volontariste — voire hyperbolique — qui fait partie de la culture maison. Mais désormais, l’attente est pressante : les premiers produits lancés sous sa direction, attendus dès cet automne, devront donner corps à ces promesses.
Avec John Ternus, Apple veut afficher une ambition intacte, voire renforcée. Entre changement de direction et montée en puissance de l’intelligence artificielle, la firme semble entrer dans une nouvelle phase de son histoire, où l’enjeu ne sera plus seulement d’améliorer ses produits, mais de redéfinir certains usages.
Le discours se veut volontaire, presque conquérant, à un moment où la concurrence accélère fortement sur l’IA. Dans ce contexte, Cupertino devra démontrer sa capacité à transformer cette vision en expériences concrètes et proposer de nouveaux produits capables de marquer un vrai tournant — comme l’iPhone ou l’Apple Watch en leur temps — plutôt qu’une simple évolution de son écosystème. Au passage il faudra aussi déployer Siri Intelligent...
Changer le monde (encore)
Même pas vingt-quatre heures après l’annonce, Tim Cook et John Ternus ont déjà pris la parole devant les équipes d’Apple. Et le futur CEO n’a pas cherché à cacher ses projets. Selon des propos rapportés en interne (merci Mark Gurman, qui pour le coup avait affirmé qu'il n'y aurait rien cette année), Apple serait sur le point de
changer le monde une nouvelle fois.
Cette déclaration ambitieuse s'inscrit dans la droite ligne des discours traditionnels de la Pomme, mais vise aussi à rassurer en pleine transition. John Ternus évoque également une roadmap particulièrement riche, qu’il décrit comme
la plus excitantede toute sa carrière chez Apple. Un message adressé aux équipes qui se veut clair : malgré le changement de direction, la dynamique d’innovation reste intacte et pourrait même accélérer.
L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie
Sans surprise, c’est l’IA qui occupe une place centrale dans ce discours. John Ternus parle d’un potentiel presque illimité, capable de débloquer de nouvelles possibilités pour les produits et services Apple.
En interne, le groupe aurait déjà commencé à intégrer davantage de systèmes basés sur l’IA pour repenser certaines opérations. Apparemment, Apple entend clairement rattraper son retard perçu dans ce domaine, et peut-être reprendre l’initiative.
Ce type de déclaration peut sembler familier. Tim Cook lui-même a souvent utilisé des formules très enthousiastes pour évoquer l’avenir d’Apple. John Ternus s’inscrit donc dans cette continuité, avec une communication volontariste — voire hyperbolique — qui fait partie de la culture maison. Mais désormais, l’attente est pressante : les premiers produits lancés sous sa direction, attendus dès cet automne, devront donner corps à ces promesses.
Qu'en penser ?
Avec John Ternus, Apple veut afficher une ambition intacte, voire renforcée. Entre changement de direction et montée en puissance de l’intelligence artificielle, la firme semble entrer dans une nouvelle phase de son histoire, où l’enjeu ne sera plus seulement d’améliorer ses produits, mais de redéfinir certains usages.
Le discours se veut volontaire, presque conquérant, à un moment où la concurrence accélère fortement sur l’IA. Dans ce contexte, Cupertino devra démontrer sa capacité à transformer cette vision en expériences concrètes et proposer de nouveaux produits capables de marquer un vrai tournant — comme l’iPhone ou l’Apple Watch en leur temps — plutôt qu’une simple évolution de son écosystème. Au passage il faudra aussi déployer Siri Intelligent...