P*tain de soirée : France TV tente le format vertical et veut séduire les jeunes !
Par Laurence - Publié le
France Télévisions s’essaie pour la première fois à une série pensée uniquement pour le format vertical — et donc pour les réseaux sociaux. Avec P*tain de soirée, le pari pouvait sembler risqué, mais il s’avère finalement plutôt réussi.
Le pitch tient en quelques lignes : Simon organise une énorme fête surprise pour l’anniversaire d’Angèle, sa meilleure amie. Tout est prêt — DJ, invités cachés, ambiance déjà électrique. Sauf qu’Angèle débarque avec une annonce qui change tout : elle part au Canada dès le lendemain, sans billet retour. De quoi transformer une soirée censée être festive en moment charnière. D’autant que Simon est secrètement amoureux de la demoiselle depuis dix ans.
La fête dégénère rapidement — dans tous les sens du terme. Jeux à boire, cascades improvisées, mobilier maltraité… l’ambiance part en vrille, fidèle à ce que promet le titre. Mais derrière cette agitation, la série installe autre chose : une tension émotionnelle constante et la fameuse
Là où beaucoup de formats courts se contentent d’enchaîner les gags, la série a un vrai scénario signée notamment Roman Doduik et Quentin Tissot. D'ailleurs, Roman Doduik s’en sort bien dans le rôle de Simon, avec ce mélange de maladresse et de sincérité. Tout comme Lou Howard incarne une Angèle totalement crédible (
ma petite cousine a fait la même chose !).
C’est sans doute l’un des points les plus intéressants : la série a été conçue dès le départ pour être visionnée sur smartphone, avec des épisodes courts (une vingtaine au total). Le format vertical permet de renforcer la proximité avec les personnages, un rythme de narration rapide et l’immersion dans la soirée, comme on le ferait avec une vidéo reçue entre amis ou une story Instagram. Elle surfe aussi sur la tendance des micros dramas dans ce format.
Sur le fond, l’histoire n’a rien de révolutionnaire : une amitié ambiguë, des sentiments non dits, un moment où tout peut basculer. Mais c’est précisément ce qui fait sa force. Le récit reste accessible, universel, et parle directement à une génération habituée à ce type de situations.
Avec
Et c'est là que tout bascule
Le pitch tient en quelques lignes : Simon organise une énorme fête surprise pour l’anniversaire d’Angèle, sa meilleure amie. Tout est prêt — DJ, invités cachés, ambiance déjà électrique. Sauf qu’Angèle débarque avec une annonce qui change tout : elle part au Canada dès le lendemain, sans billet retour. De quoi transformer une soirée censée être festive en moment charnière. D’autant que Simon est secrètement amoureux de la demoiselle depuis dix ans.
La fête dégénère rapidement — dans tous les sens du terme. Jeux à boire, cascades improvisées, mobilier maltraité… l’ambiance part en vrille, fidèle à ce que promet le titre. Mais derrière cette agitation, la série installe autre chose : une tension émotionnelle constante et la fameuse
friend zone. Le contraste fonctionne bien : d’un côté, le chaos, et de l’autre, une histoire qui avance.
Un format vertical pensé pour les réseaux
Là où beaucoup de formats courts se contentent d’enchaîner les gags, la série a un vrai scénario signée notamment Roman Doduik et Quentin Tissot. D'ailleurs, Roman Doduik s’en sort bien dans le rôle de Simon, avec ce mélange de maladresse et de sincérité. Tout comme Lou Howard incarne une Angèle totalement crédible (
C’est sans doute l’un des points les plus intéressants : la série a été conçue dès le départ pour être visionnée sur smartphone, avec des épisodes courts (une vingtaine au total). Le format vertical permet de renforcer la proximité avec les personnages, un rythme de narration rapide et l’immersion dans la soirée, comme on le ferait avec une vidéo reçue entre amis ou une story Instagram. Elle surfe aussi sur la tendance des micros dramas dans ce format.
Qu'en penser ?
Sur le fond, l’histoire n’a rien de révolutionnaire : une amitié ambiguë, des sentiments non dits, un moment où tout peut basculer. Mais c’est précisément ce qui fait sa force. Le récit reste accessible, universel, et parle directement à une génération habituée à ce type de situations.
Avec
P*tain de soirée, France Télévisions réussit une entrée intéressante dans les formats pensés pour les réseaux sociaux et pour une fois n'est pas trop à la traine sur le trend. Les 20 épisodes sont disponibles dès maintenant sur france.tv/slash et les réseaux sociaux.