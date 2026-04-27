P*tain de soirée : France TV tente le format vertical et veut séduire les jeunes !

Et c'est là que tout bascule

friend zone

Un format vertical pensé pour les réseaux

ma petite cousine a fait la même chose !

Qu'en penser ?



Sur le fond, l’histoire n’a rien de révolutionnaire : une amitié ambiguë, des sentiments non dits, un moment où tout peut basculer. Mais c’est précisément ce qui fait sa force. Le récit reste accessible, universel, et parle directement à une génération habituée à ce type de situations.



Avec P*tain de soirée , France Télévisions réussit une entrée intéressante dans les formats pensés pour les réseaux sociaux et pour une fois n'est pas trop à la traine sur le trend. Les 20 épisodes sont disponibles dès maintenant sur france.tv/slash et les réseaux sociaux.

: Simon organise une énorme fête surprise pour l’anniversaire d’Angèle, sa meilleure amie. Tout est prêt — DJ, invités cachés, ambiance déjà électrique. Sauf qu’débarque avec une annonce qui change tout : elle part audès le lendemain, sans billet retour. De quoi transformer une soirée censée être festive en moment charnière. D’autant que Simon est secrètement amoureux de la demoiselle depuis dix ans.La fête dégénère rapidement — dans tous les sens du terme. Jeux à boire, cascades improvisées, mobilier maltraité… l’ambiance part en vrille, fidèle à ce que promet le titre. Mais derrière cette agitation, la série installe autre chose :et la fameuse. Le contraste fonctionne bien : d’un côté, le chaos, et de l’autre, une histoire qui avance.Là où beaucoup de formats courts se contentent d’enchaîner les gags, la série a un vrai scénario signée notamment Roman Doduik et Quentin Tissot. D'ailleurs,s’en sort bien dans le rôle de Simon, avec ce mélange de maladresse et de sincérité. Tout commeincarne une Angèle totalement crédible ().C’est sans doute l’un des points les plus intéressants :, avec des épisodes courts (une vingtaine au total). Le format vertical permet de renforcer la proximité avec les personnages, un rythme de narration rapide et l’immersion dans la soirée, comme on le ferait avec une vidéo reçue entre amis ou une story Instagram. Elle surfe aussi sur la tendance des micros dramas dans ce format.