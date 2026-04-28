Ted Lasso saison 4 : date, bande-annonce et nouveau défi pour le coach le plus célèbre de la TV !
Par Laurence - Publié le
C’est désormais officiel : Ted Lasso fera son grand retour cet été. Après deux ans d’attente et de nombreuses incertitudes sur l’avenir de la série, Apple TV vient de lever le voile sur la saison 4… avec une date de sortie et une première bande-annonce.
Profitant de ses derniers moments (en tant que CEO), c'est Tim Cook lui-même qui a confirmé l’information : la saison 4 de Ted Lasso sera disponible à partir du mercredi 5 août. Un retour très attendu, alors que la saison 3 diffusée en 2023 avait laissé planer le doute sur une possible fin définitive. À l’époque, tout semblait bouclé, même si le casting et les fans espéraient déjà une suite.
Pour ce nouveau chapitre, Ted Lasso change de terrain. Le coach américain revient à Richmond, mais cette fois-ci pour relever un défi inédit : entraîner une équipe féminine de seconde division.
Un virage intéressant pour la série, qui promet une nouvelle dynamique de groupe, des enjeux différents. Et toujours cette philosophie chère à Ted : oser, même sans être prêt. Cupertino résume d’ailleurs parfaitement l’esprit de la saison, puisqu'il s'agit d'apprendre à
Bonne nouvelle pour les fans : une grande partie du casting original sera de retour. Et ce n’est peut-être que le début. Plusieurs rumeurs évoquent déjà un nouvel arc narratif sur trois saisons, avec les saisons 5 et 6 potentiellement en préparation.
De quoi transformer ce
Avec ce nouveau départ, Ted Lasso change de cap sans renier son ADN. Plus qu’une simple suite, cette saison 4 s’annonce comme une réinvention : nouveaux enjeux, nouveau terrain de jeu, mais toujours le même optimisme contagieux. Et au fond, c’est peut-être ça, la vraie force de la série : réussir à repartir de zéro… sans perdre ce qui a fait son succès.
Rendez-vous le 5 août
Profitant de ses derniers moments (en tant que CEO), c'est Tim Cook lui-même qui a confirmé l’information : la saison 4 de Ted Lasso sera disponible à partir du mercredi 5 août. Un retour très attendu, alors que la saison 3 diffusée en 2023 avait laissé planer le doute sur une possible fin définitive. À l’époque, tout semblait bouclé, même si le casting et les fans espéraient déjà une suite.
Pour ce nouveau chapitre, Ted Lasso change de terrain. Le coach américain revient à Richmond, mais cette fois-ci pour relever un défi inédit : entraîner une équipe féminine de seconde division.
Un virage intéressant pour la série, qui promet une nouvelle dynamique de groupe, des enjeux différents. Et toujours cette philosophie chère à Ted : oser, même sans être prêt. Cupertino résume d’ailleurs parfaitement l’esprit de la saison, puisqu'il s'agit d'apprendre à
se lancer avant de réfléchir, quitte à sortir complètement de sa zone de confort.
Le casting de retour… et peut-être plus
Bonne nouvelle pour les fans : une grande partie du casting original sera de retour. Et ce n’est peut-être que le début. Plusieurs rumeurs évoquent déjà un nouvel arc narratif sur trois saisons, avec les saisons 5 et 6 potentiellement en préparation.
De quoi transformer ce
retour surpriseen véritable relance de la série. Car ce comeback n’est pas anodin pour Apple. Ted Lasso reste l’une des séries les plus emblématiques de la plateforme, et un pilier de sa stratégie de contenu. Après avoir multiplié les productions ambitieuses, Apple semble miser sur ses valeurs sûres pour fidéliser son audience. Une série qui n’a pas dit son dernier mot.
Qu'en penser ?
Avec ce nouveau départ, Ted Lasso change de cap sans renier son ADN. Plus qu’une simple suite, cette saison 4 s’annonce comme une réinvention : nouveaux enjeux, nouveau terrain de jeu, mais toujours le même optimisme contagieux. Et au fond, c’est peut-être ça, la vraie force de la série : réussir à repartir de zéro… sans perdre ce qui a fait son succès.