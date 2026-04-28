Ted Lasso saison 4 : date, bande-annonce et nouveau défi pour le coach le plus célèbre de la TV !

Rendez-vous le 5 août

se lancer avant de réfléchir

Le casting de retour… et peut-être plus

retour surprise

Qu'en penser ?



Avec ce nouveau départ, Ted Lasso change de cap sans renier son ADN. Plus qu’une simple suite, cette saison 4 s’annonce comme une réinvention : nouveaux enjeux, nouveau terrain de jeu, mais toujours le même optimisme contagieux. Et au fond, c’est peut-être ça, la vraie force de la série : réussir à repartir de zéro… sans perdre ce qui a fait son succès.

Profitant de ses derniers moments (en tant que CEO), c'est: la saison 4 de Ted Lasso sera disponible à partir du mercredi 5 août. Un retour très attendu, alors que la saison 3 diffusée en 2023 avait laissé planer le doute sur une possible fin définitive. À l’époque, tout semblait bouclé, même si le casting et les fans espéraient déjà une suite.Pour ce nouveau chapitre,. Le coach américain revient à Richmond, mais cette fois-ci pour relever un défi inédit : entraîner une équipe féminine de seconde division.Un virage intéressant pour la série, qui promet une nouvelle dynamique de groupe, des enjeux différents. Et: oser, même sans être prêt. Cupertino résume d’ailleurs parfaitement l’esprit de la saison, puisqu'il s'agit d'apprendre à, quitte à sortir complètement de sa zone de confort.Et ce n’est peut-être que le début. Plusieurs rumeurs évoquent déjà un nouvel arc narratif sur trois saisons, avec les saisons 5 et 6 potentiellement en préparation.De quoi transformer ceen véritable relance de la série. Car cen’est pas anodin pour Apple.. Après avoir multiplié les productions ambitieuses, Apple semble miser sur ses valeurs sûres pour fidéliser son audience. Une série qui n’a pas dit son dernier mot.