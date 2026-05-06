Canal+ repousse de deux mois le retrait de ces chaînes

On en dit quoi ?



Côté abonnés, c'est une bonne nouvelle. Personne n'aime voir des chaînes disparaître, surtout quand on paye un abonnement complet. Le revirement de Canal+ montre bien que la fameuse "fin actée" du début avril était surtout un coup de pression dans la négociation avec TF1, pas une décision irrévocable. C'est un grand classique de la guerre entre distributeurs et chaînes : on annonce un retrait pour faire monter la tension, et on revient ensuite à la table des discussions. La vraie question maintenant, c'est de savoir lequel des deux groupes acceptera de céder en premier, ou si l'échéance du 30 juin sera vraiment celle du divorce.