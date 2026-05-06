Canal+ repousse de deux mois le retrait de ces chaînes
Par Vincent Lautier - Publié le
Bonne nouvelle pour les abonnés Canal+ et Freebox : les trois chaînes TF1 qui devaient disparaître des offres le 30 avril restent finalement accessibles jusqu'au 30 juin 2026. TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV ne sont donc pas encore parties, et peut-être ne partiront-elles jamais, vu que les négociations entre Canal+ et TF1 se poursuivent.
Début avril, Canal+ avait pourtant acté la fin de la distribution de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV dans ses offres. Des messages d'avertissement étaient même apparus sur les interfaces Free TV, prévenant les abonnés du retrait à partir du 1er mai et de la bascule des chaînes vers des options payantes à la carte. Sauf que voilà, le 1er mai est passé sans que les chaînes ne disparaissent. Les abonnés ont continué à les voir normalement, ce qui a fait monter quelques interrogations sur les forums et le site d'assistance Canal+.
C'est finalement le 5 mai que Canal+ a clarifié la situation, en publiant un nouveau message sur son site d'assistance. Le groupe annonce désormais qu'à compter du 30 juin 2026, les chaînes TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV cesseront d'être distribuées au sein de ses offres. L'échéance est donc décalée de deux mois pile. Mais le détail le plus intéressant se trouve dans la phrase suivante : Canal+ précise que les négociations étant toujours en cours, ces chaînes restent disponibles à ce stade. Autrement dit, la porte n'est plus complètement fermée.
Le report concerne directement les abonnés Free qui bénéficient des bouquets TV by Canal et Famille by Canal inclus dans certaines offres Freebox. Pour eux, rien ne change dans l'immédiat, et il est même possible que les trois chaînes restent au catalogue si un nouvel accord de distribution est trouvé entre Canal+ et TF1. Au passage, Canal+ profite du flou pour mettre en avant les alternatives présentes dans ses bouquets, dont l'arrivée récente de Love Nature et Dog & Cat TV, ainsi que des chaînes thématiques déjà bien installées comme Polar+, RTL9, Planète+ Aventure, Toute l'Histoire ou Museum TV.
Côté abonnés, c'est une bonne nouvelle. Personne n'aime voir des chaînes disparaître, surtout quand on paye un abonnement complet. Le revirement de Canal+ montre bien que la fameuse "fin actée" du début avril était surtout un coup de pression dans la négociation avec TF1, pas une décision irrévocable. C'est un grand classique de la guerre entre distributeurs et chaînes : on annonce un retrait pour faire monter la tension, et on revient ensuite à la table des discussions. La vraie question maintenant, c'est de savoir lequel des deux groupes acceptera de céder en premier, ou si l'échéance du 30 juin sera vraiment celle du divorce.
Une échéance repoussée de deux mois
Début avril, Canal+ avait pourtant acté la fin de la distribution de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV dans ses offres. Des messages d'avertissement étaient même apparus sur les interfaces Free TV, prévenant les abonnés du retrait à partir du 1er mai et de la bascule des chaînes vers des options payantes à la carte. Sauf que voilà, le 1er mai est passé sans que les chaînes ne disparaissent. Les abonnés ont continué à les voir normalement, ce qui a fait monter quelques interrogations sur les forums et le site d'assistance Canal+.
La nouvelle date officielle, et un message qui change tout
C'est finalement le 5 mai que Canal+ a clarifié la situation, en publiant un nouveau message sur son site d'assistance. Le groupe annonce désormais qu'à compter du 30 juin 2026, les chaînes TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV cesseront d'être distribuées au sein de ses offres. L'échéance est donc décalée de deux mois pile. Mais le détail le plus intéressant se trouve dans la phrase suivante : Canal+ précise que les négociations étant toujours en cours, ces chaînes restent disponibles à ce stade. Autrement dit, la porte n'est plus complètement fermée.
Les abonnés Freebox concernés aussi
Le report concerne directement les abonnés Free qui bénéficient des bouquets TV by Canal et Famille by Canal inclus dans certaines offres Freebox. Pour eux, rien ne change dans l'immédiat, et il est même possible que les trois chaînes restent au catalogue si un nouvel accord de distribution est trouvé entre Canal+ et TF1. Au passage, Canal+ profite du flou pour mettre en avant les alternatives présentes dans ses bouquets, dont l'arrivée récente de Love Nature et Dog & Cat TV, ainsi que des chaînes thématiques déjà bien installées comme Polar+, RTL9, Planète+ Aventure, Toute l'Histoire ou Museum TV.
On en dit quoi ?
Côté abonnés, c'est une bonne nouvelle. Personne n'aime voir des chaînes disparaître, surtout quand on paye un abonnement complet. Le revirement de Canal+ montre bien que la fameuse "fin actée" du début avril était surtout un coup de pression dans la négociation avec TF1, pas une décision irrévocable. C'est un grand classique de la guerre entre distributeurs et chaînes : on annonce un retrait pour faire monter la tension, et on revient ensuite à la table des discussions. La vraie question maintenant, c'est de savoir lequel des deux groupes acceptera de céder en premier, ou si l'échéance du 30 juin sera vraiment celle du divorce.