Vous êtes chez Free ? Alors vous allez pouvoir accéder à ces nouvelles chaînes !

On en dit quoi ?



Free continue d'enrichir son offre gratuite avec des contenus qui auraient pu justifier un abonnement payant il y a quelques années. Cinq chaînes cinéma thématiques avec replay, c'est un ajout intéressant pour ceux qui veulent du contenu sans se prendre la tête. Par contre, le modèle FAST implique de la publicité, c'est le prix à payer pour la gratuité. Reste à voir si le catalogue de 100 films sera régulièrement renouvelé ou s'il finira par tourner en boucle.