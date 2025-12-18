Vous êtes chez Free ? Alors vous allez pouvoir accéder à ces nouvelles chaînes !
Free vient d'intégrer cinq chaînes cinéma de Rakuten TV à son offre Free TV. Les abonnés Freebox et les utilisateurs de l'offre gratuite peuvent désormais accéder à des films en continu sur des thématiques variées, avec en bonus un catalogue de plus de 100 titres en replay.
Free TV accueille donc cinq nouvelles chaînes FAST éditées par Rakuten TV. On retrouve Rakuten TV Top Films sur le canal 101, qui propose le meilleur du cinéma grand public. Rakuten TV Action occupe le canal 102 avec des films d'action et de sensations fortes. Les amateurs de comédies se tourneront vers Rakuten TV Comedies sur le canal 103, tandis que Rakuten TV Romance sur le canal 104 diffuse des comédies romantiques. Enfin, Rakuten TV Crime sur le canal 105 est consacré aux thrillers et aux enquêtes policières.
En plus des chaînes en direct, Free enrichit sa section Free Ciné avec un catalogue à la demande alimenté par Rakuten TV. Les utilisateurs peuvent y retrouver plus de 100 films sélectionnés : blockbusters (plus ou moins) récents, classiques du cinéma et films primés. On y trouve des titres comme Fast & Furious, The Equalizer ou Le Hobbit. Cette fonctionnalité replay permet de regarder les contenus à son rythme plutôt que de dépendre de la programmation linéaire des chaînes.
Ces chaînes sont incluses dans l'offre Free TV, la plateforme gratuite lancée par Free en octobre dernier et accessible à tous les Français sans engagement ni abonnement. Les abonnés Freebox peuvent y accéder via les modèles Pop, Ultra, Revolution et Devialet. Seule la Freebox Crystal n'est pas compatible. L'offre Free TV+ destinée aux abonnés Freebox et Free Mobile donne également accès à ces contenus.
Free continue d'enrichir son offre gratuite avec des contenus qui auraient pu justifier un abonnement payant il y a quelques années. Cinq chaînes cinéma thématiques avec replay, c'est un ajout intéressant pour ceux qui veulent du contenu sans se prendre la tête. Par contre, le modèle FAST implique de la publicité, c'est le prix à payer pour la gratuité. Reste à voir si le catalogue de 100 films sera régulièrement renouvelé ou s'il finira par tourner en boucle.
