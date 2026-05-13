Canal+ réclame 137 millions d'euros à Disney pour vol de données d'abonnés

On en dit quoi ?



Honnêtement, 137 millions d'euros, c'est beaucoup. Mais quand on connaît l'historique de Canal+ avec ses partenaires (HBO, Netflix avant, et maintenant Disney), on voit bien que la chaîne cryptée n'a pas l'intention de se laisser faire. Maxime Saada, le patron du groupe, est connu pour défendre âprement les intérêts financiers de la chaîne. Pour Disney, qui a déjà bousculé toute l'industrie cinéma française en obtenant une fenêtre de diffusion très favorable contre un investissement réduit, la facture risque quand même d'être lourde. Et pour les autres éditeurs qui regardent la procédure de près, c'est aussi un avertissement. Un accord de bundle, c'est pratique pour le marketing, sauf que le jour où ça se termine, la séparation peut coûter cher.