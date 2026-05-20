Londres prépare une sortie de la TNT. Et en France ?

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré de paradoxe. La TNT, lancée dans les années 2000 comme le futur de la télévision en clair, est en train de tirer sa révérence à peine vingt-cinq ans plus tard. Les chiffres sont clairs : un foyer sur trois seulement la regarde encore, et la pyramide des âges des téléspectateurs hertziens commence à être franchement haute. Derrière l'argument financier des chaînes, il y a un vrai sujet . Couper la TNT, c'est aussi laisser sur le bord de la route ceux qui n'ont pas la fibre, pas l'envie, ou pas les moyens de basculer vers une box de streaming.