Londres prépare une sortie de la TNT. Et en France ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Les ministres britanniques planchent sur un plan d'extinction de la télévision hertzienne. Avec la chute libre de l'audience linéaire et des coûts de diffusion qui pèsent de plus en plus lourd, la BBC, ITV et Channel 4 poussent pour basculer vers le streaming. Pendant ce temps, la France ouvre le même débat, mais avec un calendrier bien plus serré.
Outre-Manche, la TNT, baptisée Freeview, est encore garantie jusqu'en 2034. Le gouvernement prépare maintenant un plan qui posera les conditions du grand basculement vers le tout IP. Au programme : un accès au très haut débit partout sur le territoire, des interfaces de streaming plus simples à utiliser pour les téléspectateurs les plus âgés, et un accompagnement assuré par les chaînes et les fournisseurs internet. Les associations militantes, elles, demandent un report jusqu'en 2040.
Le calcul est en fait économique. Maintenir un réseau hertzien coûte cher alors que de moins en moins de gens regardent la télé en direct. BBC, ITV et Channel 4 sont toutes ok pour basculer vers le tout-IP, parce que la facture de transmission grimpe pendant que les revenus publicitaires eux s'effondrent.
De ce côté de la Manche, l'Arcom a lancé une consultation publique le mois dernier, ouverte jusqu'au 15 juin, et le contexte est quand mêeme différent. Aujourd'hui seulement 34,7 % des foyers équipés reçoivent encore la TNT, contre plus de 55 % en 2017. Mais 14,4 % en dépendent exclusivement, une population avec une moyenne d'âge de 58,5 ans. Les recettes publicitaires des chaînes gratuites ont elles reculé de 27 % entre 2019 et 2025, et le régulateur prévoit qu'à partir de 2030, les coûts de diffusion dépasseront les revenus pub générés par l'audience hertzienne. L'autre gros problème, c'est la bande des 600 MHz, qui pourrait être réattribuée à la téléphonie mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031. Il faudra donc trancher dans tous les cas d'ici là.
C'est quand même un sacré de paradoxe. La TNT, lancée dans les années 2000 comme le futur de la télévision en clair, est en train de tirer sa révérence à peine vingt-cinq ans plus tard. Les chiffres sont clairs : un foyer sur trois seulement la regarde encore, et la pyramide des âges des téléspectateurs hertziens commence à être franchement haute. Derrière l'argument financier des chaînes, il y a un vrai sujet . Couper la TNT, c'est aussi laisser sur le bord de la route ceux qui n'ont pas la fibre, pas l'envie, ou pas les moyens de basculer vers une box de streaming.
Le Royaume-Uni veut tirer le rideau
Outre-Manche, la TNT, baptisée Freeview, est encore garantie jusqu'en 2034. Le gouvernement prépare maintenant un plan qui posera les conditions du grand basculement vers le tout IP. Au programme : un accès au très haut débit partout sur le territoire, des interfaces de streaming plus simples à utiliser pour les téléspectateurs les plus âgés, et un accompagnement assuré par les chaînes et les fournisseurs internet. Les associations militantes, elles, demandent un report jusqu'en 2040.
Pourquoi si vite ?
Le calcul est en fait économique. Maintenir un réseau hertzien coûte cher alors que de moins en moins de gens regardent la télé en direct. BBC, ITV et Channel 4 sont toutes ok pour basculer vers le tout-IP, parce que la facture de transmission grimpe pendant que les revenus publicitaires eux s'effondrent.
Et en France ?
De ce côté de la Manche, l'Arcom a lancé une consultation publique le mois dernier, ouverte jusqu'au 15 juin, et le contexte est quand mêeme différent. Aujourd'hui seulement 34,7 % des foyers équipés reçoivent encore la TNT, contre plus de 55 % en 2017. Mais 14,4 % en dépendent exclusivement, une population avec une moyenne d'âge de 58,5 ans. Les recettes publicitaires des chaînes gratuites ont elles reculé de 27 % entre 2019 et 2025, et le régulateur prévoit qu'à partir de 2030, les coûts de diffusion dépasseront les revenus pub générés par l'audience hertzienne. L'autre gros problème, c'est la bande des 600 MHz, qui pourrait être réattribuée à la téléphonie mobile lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2031. Il faudra donc trancher dans tous les cas d'ici là.
On en dit quoi ?
C'est quand même un sacré de paradoxe. La TNT, lancée dans les années 2000 comme le futur de la télévision en clair, est en train de tirer sa révérence à peine vingt-cinq ans plus tard. Les chiffres sont clairs : un foyer sur trois seulement la regarde encore, et la pyramide des âges des téléspectateurs hertziens commence à être franchement haute. Derrière l'argument financier des chaînes, il y a un vrai sujet . Couper la TNT, c'est aussi laisser sur le bord de la route ceux qui n'ont pas la fibre, pas l'envie, ou pas les moyens de basculer vers une box de streaming.