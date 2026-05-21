Eddy Cue récompensé à Cannes pour le succès d’Apple TV (presque)

Qu’en penser ?



Cette récompense montre surtout qu’Apple est désormais pris très au sérieux dans l’industrie du divertissement. Il y a encore quelques années, beaucoup voyaient Apple TV+ comme un projet secondaire face aux géants historiques du streaming. Mais en misant sur des productions plus sélectives et très haut de gamme, Apple semble progressivement réussir à construire une vraie identité dans Hollywood.