Eddy Cue récompensé à Cannes pour le succès d’Apple TV (presque)
Par Laurence - Mis à jour le
Eddy Cue sera récompensé le mois prochain au festival Cannes Lions (Festival international de la créativité) avec le titre d’Entertainment Person of the Year. Une distinction qui vient saluer le rôle central du dirigeant dans le développement des activités de divertissement et de streaming d’Apple.
Longtemps considéré comme une firme tech, Apple s’est progressivement imposé comme un acteur majeur du divertissement avec Apple TV. Et cette évolution vaut aujourd’hui une reconnaissance importante à Eddy Cue, patron historique des services Apple.
Le dirigeant recevra son prix lors du festival Cannes Lions qui se déroulera du 22 au 26 juin dans le sud de la France. Eddy Cue participera également à une keynote d’ouverture aux côtés du célèbre producteur Jerry Bruckheimer, dont le film F1 avait été distribué par Apple l’an dernier.
Dans son communiqué, le CEO du festival Simon Cook souligne qu’Eddy Cue a
Une stratégie qui reflète parfaitement la philosophie adoptée par Apple depuis le lancement d’Apple TV+ en 2019. Contrairement à Netflix ou Disney, Apple n’a jamais cherché à produire une quantité gigantesque de contenus. Le groupe préfère miser sur un Catalogue plus réduit, mais beaucoup plus premium.
Eddy Cue expliquait déjà l’an dernier que l’explosion du nombre de plateformes de streaming avait justement créé une opportunité pour Apple :
Et les résultats deviennent de plus en plus visibles. Depuis son lancement, Apple TV a accumulé plusieurs récompenses prestigieuses malgré un catalogue encore relativement limité comparé à ses concurrents. Le service avait notamment remporté l’Oscar du meilleur film avec CODA en 2022 — une première historique pour une plateforme de streaming.
Plus récemment, la série The Studio a battu plusieurs records aux Emmy Awards avec 13 récompenses en une seule année. Apple continue également de multiplier les collaborations avec Hollywood et les grands studios afin de renforcer progressivement sa crédibilité dans l’industrie du divertissement.
Cette récompense souligne aussi l’importance croissante des services dans la stratégie globale d’Apple. Sous la direction d’Eddy Cue, Apple a considérablement développé Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+,ou encore iCloud et Apple One.
Les services représentent désormais l’un des segments les plus rentables de l’entreprise et permettent à Apple de moins dépendre des ventes d’iPhone. Et à l’heure où l’intelligence artificielle commence à transformer les usages numériques, Apple pourrait aussi chercher à renforcer encore davantage son écosystème de contenus premium.
Cette récompense montre surtout qu’Apple est désormais pris très au sérieux dans l’industrie du divertissement. Il y a encore quelques années, beaucoup voyaient Apple TV+ comme un projet secondaire face aux géants historiques du streaming. Mais en misant sur des productions plus sélectives et très haut de gamme, Apple semble progressivement réussir à construire une vraie identité dans Hollywood.
Apple désormais reconnu dans le monde du divertissement
Longtemps considéré comme une firme tech, Apple s’est progressivement imposé comme un acteur majeur du divertissement avec Apple TV. Et cette évolution vaut aujourd’hui une reconnaissance importante à Eddy Cue, patron historique des services Apple.
Le dirigeant recevra son prix lors du festival Cannes Lions qui se déroulera du 22 au 26 juin dans le sud de la France. Eddy Cue participera également à une keynote d’ouverture aux côtés du célèbre producteur Jerry Bruckheimer, dont le film F1 avait été distribué par Apple l’an dernier.
Apple TV mise sur la qualité plutôt que la quantité
Dans son communiqué, le CEO du festival Simon Cook souligne qu’Eddy Cue a
repoussé les limites du divertissement et du storytellingtout en participant à redéfinir la façon dont les audiences consomment la culture.
Une stratégie qui reflète parfaitement la philosophie adoptée par Apple depuis le lancement d’Apple TV+ en 2019. Contrairement à Netflix ou Disney, Apple n’a jamais cherché à produire une quantité gigantesque de contenus. Le groupe préfère miser sur un Catalogue plus réduit, mais beaucoup plus premium.
Eddy Cue expliquait déjà l’an dernier que l’explosion du nombre de plateformes de streaming avait justement créé une opportunité pour Apple :
Tout le monde cherchait la quantité. Nous avons pensé qu’il y avait une place pour nous si nous nous concentrions vraiment sur la haute qualité.
Une stratégie qui commence à porter ses fruits
Et les résultats deviennent de plus en plus visibles. Depuis son lancement, Apple TV a accumulé plusieurs récompenses prestigieuses malgré un catalogue encore relativement limité comparé à ses concurrents. Le service avait notamment remporté l’Oscar du meilleur film avec CODA en 2022 — une première historique pour une plateforme de streaming.
Plus récemment, la série The Studio a battu plusieurs records aux Emmy Awards avec 13 récompenses en une seule année. Apple continue également de multiplier les collaborations avec Hollywood et les grands studios afin de renforcer progressivement sa crédibilité dans l’industrie du divertissement.
Les services deviennent centraux chez Apple
Cette récompense souligne aussi l’importance croissante des services dans la stratégie globale d’Apple. Sous la direction d’Eddy Cue, Apple a considérablement développé Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+,ou encore iCloud et Apple One.
Les services représentent désormais l’un des segments les plus rentables de l’entreprise et permettent à Apple de moins dépendre des ventes d’iPhone. Et à l’heure où l’intelligence artificielle commence à transformer les usages numériques, Apple pourrait aussi chercher à renforcer encore davantage son écosystème de contenus premium.
Qu’en penser ?
Cette récompense montre surtout qu’Apple est désormais pris très au sérieux dans l’industrie du divertissement. Il y a encore quelques années, beaucoup voyaient Apple TV+ comme un projet secondaire face aux géants historiques du streaming. Mais en misant sur des productions plus sélectives et très haut de gamme, Apple semble progressivement réussir à construire une vraie identité dans Hollywood.