Enigmatique, Eddy Cue vient-il d'annoncer une suite pour F1: Le Film ?
Par Laurence - Publié le
Le plus gros succès cinéma d’Apple TV pourrait bien ne pas rester sans lendemain. Lors de l’Apple TV Press Day, Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, et Stefano Domenicali, patron de la Formule 1, n'ont laissé planer que peu de doute sur l’avenir de F1: Le Film.
Un succès difficile à ignorer
D'abord perçu comme un pari audacieux mêlant cinéma spectaculaire et immersion dans les coulisses de la Formule 1,
F1: Le Films’est rapidement imposé comme le film le plus performant jamais diffusé sur Apple TV. Récompensé à de multiples reprises, le long-métrage cumule déjà 15 prix, et figure parmi les favoris aux prochains Oscars, avec des nominations prestigieuses (meilleur film, son, effets visuels et montage). Un palmarès qui rend presque inévitable la question d’une suite...
C’est justement sur ce terrain qu’Eddy Cue a choisi de conclure la séance de questions-réponses avec la presse. Partageant la scène avec Stefano Domenicali, le dirigeant d’Apple a lu une dernière question, visiblement soigneusement sélectionnée : y aura-t-il un autre film F1 après le succès du premier ?
La réponse du patron de la F1 est restée volontairement énigmatique :
Stay tuned. Never say never. Il a toutefois tempéré l’enthousiasme en expliquant qu’un tel projet nécessiterait du temps. Intégrer le succès du premier film, imaginer une suite à la hauteur, et éviter toute précipitation : une éventuelle annonce ne pourrait pas intervenir avant l’an prochain, au plus tôt.
De son côté, Eddy Cue a préféré jouer la carte de l’humour… et de la stratégie. Il a rappelé qu’Apple diffuse déjà 24 films F1 par an, en référence aux 24 Grands Prix de la saison, tous proposés en streaming aux États-Unis grâce à l’accord exclusif entre Apple et la Formule 1.
Une façon détournée de rappeler qu’Apple ne mise pas uniquement sur la fiction, mais aussi sur le sport comme vecteur narratif et émotionnel. Une vision qui explique largement le succès du film :
F1: Le Films’inscrit dans un écosystème déjà familier pour les fans.
Qu'en penser ?
Sans jamais confirmer officiellement une suite, Apple et le patron de la F1 ont surtout montré qu'ils n’excluaient plus l’idée, d'autant que le film a ramené des dollars, et des récompenses (il est après tout nominé au titre du meilleur film !). À ce stade, une chose est sûre : F1: Le Film a créé une dynamique rare pour un film de streaming. Et chez Apple, quand une formule fonctionne, l’histoire montre qu’elle a souvent droit à un nouveau tour de piste.