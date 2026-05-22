Guerre des étoiles Michelin : Gordon Ramsay s'offre une nouvelle saison sur Apple TV

Qu’en penser ?



Sur le Fil illustre parfaitement la stratégie actuelle d’Apple TV : miser sur des contenus premium capables de renforcer l’image haut de gamme de la plateforme plutôt que de chercher à rivaliser frontalement avec Netflix sur le volume. Et dans un univers où même la gastronomie devient un spectacle ultra compétitif, Apple semble avoir trouvé un terrain parfaitement adapté à son ADN très premium.