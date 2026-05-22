Guerre des étoiles Michelin : Gordon Ramsay s'offre une nouvelle saison sur Apple TV
Par Laurence - Publié le
Apple continue de renforcer son catalogue de documentaires premium sur Apple TV. La plateforme vient officiellement de renouveler
Apple a annoncé cette semaine le retour de
La première saison avait emmené les spectateurs dans plusieurs pays et grandes villes gastronomiques : New York, Chicago, la Suède, l’Irlande, ou encore le Mexique. Chaque épisode montrait surtout la pression énorme vécue par les restaurants cherchant à décrocher leur première étoile… ou à conserver celles déjà obtenues.
La série continuera d’être produite par Studio Ramsay Global avec Gordon Ramsay comme producteur exécutif. Le chef explique que le contexte économique actuel rend la situation des restaurants encore plus difficile qu’auparavant. Selon lui,
Entre inflation, coûts énergétiques, pénurie de personnel, et évolution permanente des standards gastronomiques, de nombreux établissements jouent désormais leur survie autant que leur réputation. Une situation économique que l'on retrouve un peu partout dans le monde. C’est précisément cette tension permanente que cette nouvelle saison cherche à capturer.
Avec cette série, Apple poursuit une stratégie désormais bien installée : proposer des contenus documentaires haut de gamme très cinématographiques.
Apple TV s’est progressivement construit une image assez différente des autres plateformes en privilégiant la qualité visuelle, les productions premium, les documentaires immersifs, et des formats souvent plus prestigieux que massifs. D'ailleurs Eddy Cue vient juste d'en être récompensé aux derniers Cannes Lyon.
Le succès de ce type de programme montre aussi à quel point la cuisine haut de gamme est devenue un genre majeur du streaming. Après
Cette annonce intervient dans une période particulièrement importante pour Apple TV. La plateforme continue d’accumuler les récompenses avec des productions comme
Sur le Fil : à la poursuite des étoiles Michelinpour une deuxième saison après le succès critique de la première.
Une nouvelle saison de huit épisodes déjà confirmée
Apple a annoncé cette semaine le retour de
Sur le Fil : à la poursuite des étoiles Michelinpour une seconde saison composée, comme la première, de huit épisodes. La série documentaire suit les coulisses particulièrement tendues du monde de la haute gastronomie internationale et de la célèbre course aux étoiles Michelin. Présentée par Jesse Burgess de Topjaw, la série offre un accès privilégié dans les cuisines et la vie des brigades pendant toute une saison du Guide Michelin.
La première saison avait emmené les spectateurs dans plusieurs pays et grandes villes gastronomiques : New York, Chicago, la Suède, l’Irlande, ou encore le Mexique. Chaque épisode montrait surtout la pression énorme vécue par les restaurants cherchant à décrocher leur première étoile… ou à conserver celles déjà obtenues.
Gordon Ramsay reste derrière le projet
La série continuera d’être produite par Studio Ramsay Global avec Gordon Ramsay comme producteur exécutif. Le chef explique que le contexte économique actuel rend la situation des restaurants encore plus difficile qu’auparavant. Selon lui,
les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.
Entre inflation, coûts énergétiques, pénurie de personnel, et évolution permanente des standards gastronomiques, de nombreux établissements jouent désormais leur survie autant que leur réputation. Une situation économique que l'on retrouve un peu partout dans le monde. C’est précisément cette tension permanente que cette nouvelle saison cherche à capturer.
Apple TV continue de miser sur les documentaires premium
Avec cette série, Apple poursuit une stratégie désormais bien installée : proposer des contenus documentaires haut de gamme très cinématographiques.
Sur le Fil : à la poursuite des étoiles Michelins’inscrit parfaitement dans cette logique avec une réalisation très soignée et un accès extrêmement intime au monde de la gastronomie étoilée.
Apple TV s’est progressivement construit une image assez différente des autres plateformes en privilégiant la qualité visuelle, les productions premium, les documentaires immersifs, et des formats souvent plus prestigieux que massifs. D'ailleurs Eddy Cue vient juste d'en être récompensé aux derniers Cannes Lyon.
Une nouvelle stratégie d'Apple
Le succès de ce type de programme montre aussi à quel point la cuisine haut de gamme est devenue un genre majeur du streaming. Après
The Bear,
Chef’s Tableou les nombreuses productions Netflix autour des chefs,les plateformes cherchent désormais à transformer la gastronomie en véritable spectacle narratif. Et le Guide Michelin reste évidemment l’un des symboles les plus puissants de cette culture de l’excellence et de la pression extrême.
Cette annonce intervient dans une période particulièrement importante pour Apple TV. La plateforme continue d’accumuler les récompenses avec des productions comme
Severance,
The Morning Show,
Silo, ou encore
Shrinking. Apple semble désormais vouloir consolider sa réputation autour de contenus moins nombreux… mais souvent beaucoup plus ambitieux en termes de production et d’image de marque.
Qu’en penser ?
Sur le Filillustre parfaitement la stratégie actuelle d’Apple TV : miser sur des contenus premium capables de renforcer l’image haut de gamme de la plateforme plutôt que de chercher à rivaliser frontalement avec Netflix sur le volume. Et dans un univers où même la gastronomie devient un spectacle ultra compétitif, Apple semble avoir trouvé un terrain parfaitement adapté à son ADN très premium.