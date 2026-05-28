Apple mise sur ce thriller glaçant pour la rentrée !
Par Laurence - Mis à jour le
Apple continue d’accélérer dans les séries thriller pour Apple TV. La plateforme vient d’annoncer une nouvelle production baptisée Last Seen, dont le scénario tourne autour d’une disparition mystérieuse qui refait surface plus d’une décennie plus tard.
La série suit Ian Ridley, un ancien détective de police dont la vie a basculé onze ans plus tôt après la disparition inexpliquée de sa fille Maggie. Depuis ce drame, le personnage principal travaille désormais comme simple répartiteur des appels d’urgence de la police, incapable d’accepter l’idée que sa fille ait définitivement disparu.
Mais tout change lorsqu’il reçoit un appel de détresse provenant d’une adolescente qu’il pense immédiatement reconnaître. À partir de là, le thriller bascule dans une enquête psychologique où le père semble prêt à tout pour retrouver sa fille et reconstruire sa famille détruite.
Avec Last Seen, Apple poursuit une stratégie devenue très visible ces dernières années : multiplier les thrillers haut de gamme sur Apple TV. Le genre est progressivement devenu l’un des piliers du service de streaming, avec des productions souvent très sombres, cinématographiques et orientées suspense psychologique. Apple semble clairement vouloir installer Apple TV comme une plateforme premium centrée sur les thrillers, les drames adultes, et les séries à forte tension narrative.
Pour cela, elle utilise une adaptation d'un roman connu,
The Dispatcher (Emergency 911 en VF)
Apple lancera la série le 9 septembre avec deux épisodes disponibles immédiatement, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 7 octobre. Le timing n’est probablement pas anodin. Apple prépare actuellement une rentrée particulièrement chargée pour Apple TV avec plusieurs grosses productions thriller attendues dans les prochaines semaines. Parmi elles,
Avec Last Seen, Apple continue surtout d’affiner l’identité de son service de streaming. Et même si Apple TV produit moins de contenus que ses concurrents, la plateforme semble désormais clairement se spécialiser dans des séries plus cinématographiques, plus sombres et souvent beaucoup plus ambitieuses visuellement. Ce nouveau thriller illustre parfaitement cette stratégie : miser sur des productions premium, portées par une forte tension psychologique et une réalisation très travaillée, afin de différencier Apple TV dans un marché du streaming devenu extrêmement saturé.
The Dispatcher (Emergency 911 en VF)
Une disparition jamais résolue
La série suit Ian Ridley, un ancien détective de police dont la vie a basculé onze ans plus tôt après la disparition inexpliquée de sa fille Maggie. Depuis ce drame, le personnage principal travaille désormais comme simple répartiteur des appels d’urgence de la police, incapable d’accepter l’idée que sa fille ait définitivement disparu.
Mais tout change lorsqu’il reçoit un appel de détresse provenant d’une adolescente qu’il pense immédiatement reconnaître. À partir de là, le thriller bascule dans une enquête psychologique où le père semble prêt à tout pour retrouver sa fille et reconstruire sa famille détruite.
Apple continue de miser massivement sur les thrillers
Avec Last Seen, Apple poursuit une stratégie devenue très visible ces dernières années : multiplier les thrillers haut de gamme sur Apple TV. Le genre est progressivement devenu l’un des piliers du service de streaming, avec des productions souvent très sombres, cinématographiques et orientées suspense psychologique. Apple semble clairement vouloir installer Apple TV comme une plateforme premium centrée sur les thrillers, les drames adultes, et les séries à forte tension narrative.
Pour cela, elle utilise une adaptation d'un roman connu,
The Dispatcherde Ryan David Jahn. À l’écran, le rôle principal sera incarné par Patrick Brammall, connu notamment pour
Colin from Accounts,
Le Diable s’habille en Prada, ou encore
Evil. Le casting inclut également Maxine Peake, Brendan Cowell, Daniel Henshall, Zahra Newman, et Chloe Jean Lourdes.
The Dispatcher (Emergency 911 en VF)
Un bon programme de rentrée
Apple lancera la série le 9 septembre avec deux épisodes disponibles immédiatement, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 7 octobre. Le timing n’est probablement pas anodin. Apple prépare actuellement une rentrée particulièrement chargée pour Apple TV avec plusieurs grosses productions thriller attendues dans les prochaines semaines. Parmi elles,
Plaisir Maximum Garanti, ou encore
Cape Fearprévue début juin.
Qu’en penser ?
Avec Last Seen, Apple continue surtout d’affiner l’identité de son service de streaming. Et même si Apple TV produit moins de contenus que ses concurrents, la plateforme semble désormais clairement se spécialiser dans des séries plus cinématographiques, plus sombres et souvent beaucoup plus ambitieuses visuellement. Ce nouveau thriller illustre parfaitement cette stratégie : miser sur des productions premium, portées par une forte tension psychologique et une réalisation très travaillée, afin de différencier Apple TV dans un marché du streaming devenu extrêmement saturé.
The Dispatcher (Emergency 911 en VF)