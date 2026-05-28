Apple mise sur ce thriller glaçant pour la rentrée !

Patrick Brammall

Une disparition jamais résolue

Chloe Jean Lourdes

Apple continue de miser massivement sur les thrillers

The Dispatcher

Colin from Accounts

Le Diable s’habille en Prada

Evil

Un bon programme de rentrée

Plaisir Maximum Garanti

Cape Fear

Qu’en penser ?



Avec Last Seen, Apple continue surtout d’affiner l’identité de son service de streaming. Et même si Apple TV produit moins de contenus que ses concurrents, la plateforme semble désormais clairement se spécialiser dans des séries plus cinématographiques, plus sombres et souvent beaucoup plus ambitieuses visuellement. Ce nouveau thriller illustre parfaitement cette stratégie : miser sur des productions premium, portées par une forte tension psychologique et une réalisation très travaillée, afin de différencier Apple TV dans un marché du streaming devenu extrêmement saturé.

Depuis ce drame, le personnage principal travaille désormais comme simple répartiteur des appels d’urgence de la police, incapable d’accepter l’idée que sa fille ait définitivement disparu.Mais tout change lorsqu’il reçoit un appel de détresse provenant d’une adolescente qu’il pense immédiatement reconnaître. À partir de là, le thriller bascule dansoù le père semble prêt à tout pour retrouver sa fille et reconstruire sa famille détruite.Avec Last Seen, Apple poursuit une stratégie devenue très visible ces dernières années :Le genre est progressivement devenu l’un des piliers du service de streaming, avec des productions souvent très sombres, cinématographiques et orientées suspense psychologique. Apple semble clairement vouloir installer Apple TV comme une plateforme premium centrée sur les thrillers, les drames adultes, et les séries à forte tension narrative.Pour cela, elle utilise. À l’écran, le rôle principal sera incarné par Patrick Brammall, connu notamment pour, ou encore. Le casting inclut également Maxine Peake, Brendan Cowell, Daniel Henshall, Zahra Newman, et Chloe Jean Lourdes.Le timing n’est probablement pas anodin. Apple prépare actuellement une rentrée particulièrement chargée pour Apple TV avec plusieurs grosses productions thriller attendues dans les prochaines semaines. Parmi elles,, ou encoreprévue début juin.