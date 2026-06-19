Non, Amazon ne veut plus sortir de film sur Sam Altman

Qu’en penser ?



Même sans distributeur pour le moment, Artificial devrait trouver preneur tant le sujet apparaît porteur. L’éviction puis le retour spectaculaire de Sam Altman restent l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente de la tech.



Le retrait d’Amazon risque cependant d’alimenter les spéculations. Lorsqu’un studio abandonne un film consacré à l’un de ses partenaires stratégiques, la question de l’indépendance éditoriale finit inévitablement par se poser. Même si aucune preuve ne permet aujourd’hui d’établir un lien direct entre la décision du groupe et ses relations commerciales avec OpenAI.