Non, Amazon ne veut plus sortir de film sur Sam Altman
Par Laurence - Publié le
Le film consacré à l’une des plus grandes crises de l’histoire récente de la Silicon Valley vient de connaître un rebondissement inattendu. Alors que le tournage d’Artificial est déjà bien avancé, Amazon MGM Studios a décidé de... ne plus distribuer le long-métrage consacré à Sam Altman et aux coulisses d’OpenAI. Cette décision intrigue d’autant plus qu’Amazon entretient aujourd’hui des liens étroits avec le créateur de ChatGPT.
Réalisé par le cinéaste italien Luca Guadagnino, connu notamment pour Challengers et Call Me by Your Name, Artificial retrace l’incroyable moment qui a secoué OpenAI à l’automne 2023.
En l’espace de quelques jours seulement, Sam Altman avait été brutalement évincé de son poste de directeur général avant d’être réinstallé à la tête de l’entreprise sous la pression des employés, des investisseurs et d’une partie de l’industrie technologique. Cet épisode avait mis en lumière les tensions internes autour de la gouvernance d’OpenAI, alors en pleine explosion grâce au succès mondial de ChatGPT.
Le projet a réuni plusieurs acteurs de premier plan. Andrew Garfield incarne Sam Altman tandis que Monica Barbaro joue le rôle de Mira Murati, directrice technologique d’OpenAI. Yura Borisov interprète Ilya Sutskever, l’un des principaux scientifiques de l’entreprise, tandis qu’Ike Barinholtz se glisse dans la peau d’Elon Musk.
Le casting comprend également Mark Rylance, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman et Cooper Koch. Bref, Artificial avait tout pour devenir l’un des films technologiques les plus commentés de ces prochaines années.
Amazon MGM assure que sa décision n’est pas liée à la qualité du film (mais alors à quoi ?). Dans un communiqué transmis à la presse américaine, le studio explique simplement qu’il estime que le projet serait
Il est toutefois difficile de ne pas relever le contexte particulier entourant cette décision. Amazon a considérablement renforcé ses liens avec OpenAI ces derniers mois. Le groupe a notamment annoncé en début d’année un investissement de 50 milliards de dollars dans l’entreprise de Sam Altman. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, s’est également imposé comme l’un des défenseurs les plus actifs du développement de l’intelligence artificielle.
Le retrait d’Amazon intervient alors que les débats autour de l’intelligence artificielle s’intensifient. Lors d’une conférence à Paris la semaine dernière, Jeff Bezos affirmait encore que l’IA ne détruirait pas les emplois, mais contribuerait au contraire à en créer davantage. Alors que tout le monde soutient un peu le contraire.
Une vision contestée par de nombreux économistes, syndicats et spécialistes du marché du travail, qui alertent depuis plusieurs mois sur les risques de remplacement ou de dégradation de certains métiers. Artificial pourrait justement arriver à un moment où le grand public s’intéresse de plus en plus aux coulisses des géants de l’IA et aux luttes de pouvoir qui accompagnent cette révolution technologique.
Même sans distributeur pour le moment, Artificial devrait trouver preneur tant le sujet apparaît porteur. L’éviction puis le retour spectaculaire de Sam Altman restent l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente de la tech.
Le retrait d’Amazon risque cependant d’alimenter les spéculations. Lorsqu’un studio abandonne un film consacré à l’un de ses partenaires stratégiques, la question de l’indépendance éditoriale finit inévitablement par se poser. Même si aucune preuve ne permet aujourd’hui d’établir un lien direct entre la décision du groupe et ses relations commerciales avec OpenAI.
Un film sur les cinq jours qui ont secoué OpenAI
Réalisé par le cinéaste italien Luca Guadagnino, connu notamment pour Challengers et Call Me by Your Name, Artificial retrace l’incroyable moment qui a secoué OpenAI à l’automne 2023.
En l’espace de quelques jours seulement, Sam Altman avait été brutalement évincé de son poste de directeur général avant d’être réinstallé à la tête de l’entreprise sous la pression des employés, des investisseurs et d’une partie de l’industrie technologique. Cet épisode avait mis en lumière les tensions internes autour de la gouvernance d’OpenAI, alors en pleine explosion grâce au succès mondial de ChatGPT.
Un casting impressionnant
Le projet a réuni plusieurs acteurs de premier plan. Andrew Garfield incarne Sam Altman tandis que Monica Barbaro joue le rôle de Mira Murati, directrice technologique d’OpenAI. Yura Borisov interprète Ilya Sutskever, l’un des principaux scientifiques de l’entreprise, tandis qu’Ike Barinholtz se glisse dans la peau d’Elon Musk.
Le casting comprend également Mark Rylance, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman et Cooper Koch. Bref, Artificial avait tout pour devenir l’un des films technologiques les plus commentés de ces prochaines années.
Un retrait qui soulève des questions
Amazon MGM assure que sa décision n’est pas liée à la qualité du film (mais alors à quoi ?). Dans un communiqué transmis à la presse américaine, le studio explique simplement qu’il estime que le projet serait
mieux servi par un autre distributeuret qu’il travaille activement à lui trouver un nouveau partenaire. Les discussions seraient déjà en cours avec plusieurs studios.
Il est toutefois difficile de ne pas relever le contexte particulier entourant cette décision. Amazon a considérablement renforcé ses liens avec OpenAI ces derniers mois. Le groupe a notamment annoncé en début d’année un investissement de 50 milliards de dollars dans l’entreprise de Sam Altman. Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, s’est également imposé comme l’un des défenseurs les plus actifs du développement de l’intelligence artificielle.
L’IA au cœur du débat
Le retrait d’Amazon intervient alors que les débats autour de l’intelligence artificielle s’intensifient. Lors d’une conférence à Paris la semaine dernière, Jeff Bezos affirmait encore que l’IA ne détruirait pas les emplois, mais contribuerait au contraire à en créer davantage. Alors que tout le monde soutient un peu le contraire.
Une vision contestée par de nombreux économistes, syndicats et spécialistes du marché du travail, qui alertent depuis plusieurs mois sur les risques de remplacement ou de dégradation de certains métiers. Artificial pourrait justement arriver à un moment où le grand public s’intéresse de plus en plus aux coulisses des géants de l’IA et aux luttes de pouvoir qui accompagnent cette révolution technologique.
Qu’en penser ?
Même sans distributeur pour le moment, Artificial devrait trouver preneur tant le sujet apparaît porteur. L’éviction puis le retour spectaculaire de Sam Altman restent l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente de la tech.
Le retrait d’Amazon risque cependant d’alimenter les spéculations. Lorsqu’un studio abandonne un film consacré à l’un de ses partenaires stratégiques, la question de l’indépendance éditoriale finit inévitablement par se poser. Même si aucune preuve ne permet aujourd’hui d’établir un lien direct entre la décision du groupe et ses relations commerciales avec OpenAI.