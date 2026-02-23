L’IA va-t-elle détruire vos emplois et épuiser les ressources ? La réponse de Sam Altman !

Une consommation d’eau jugée « totalement fantaisiste »

C’est complètement faux, totalement déconnecté de la réalité

L’énergie, un vrai sujet… mais à l’échelle globale

Le monde doit aller très vite vers le nucléaire, l’éolien et le solaire

Former un humain coûte aussi énormément d’énergie

Former un humain, ça prend vingt ans de vie, toute la nourriture consommée pendant ce temps, et même des milliers d’années d’évolution collective

rattrapé, voire dépassé

L’IA, bouc émissaire des plans sociaux ?

Il y a clairement une dynamique où l’IA est rendue responsable de suppressions de postes qui auraient eu lieu de toute façon

Qu'en penser ?



Derrière ces prises de position, Sam Altman veut bien sûr éviter de diaboliser l’IAn et qu'elle ne soit perçue comme une technologie destructrice, qu’il s’agisse de l’environnement ou de l’emploi. Une stratégie compréhensible pour un acteur central du secteur, alors que l’acceptabilité sociale de l’IA devient un enjeu aussi crucial que ses performances techniques.



Mais, la situation est tout même très tendue : même si l’IA n’est pas seule responsable des transformations du marché du travail, elle en est désormais un accélérateur visible. Et c’est sans doute sur ce terrain — plus encore que sur celui de l’énergie ou de l’eau — que le débat public continuera de se cristalliser.

Sam Altman s’est d’abord attaqué à l'idée selon laquelle chaque requête adressée à ChatGPT consommerait des litres d’eau., a-t-il affirmé, rappelant que ce problème concernait surtout les anciens systèmes de refroidissement par évaporation dans les data centers.. Il a également réfuté l’idée qu’une requête ChatGPT consommerait l’équivalent de plusieurs charges de batterie d’iPhone, une estimation évoquée par certains chercheurs et médias.Sam Altman reconnaît toutefois que—non pas à l’échelle d’une requête individuelle, mais à celle de l’adoption massive de ces technologies à l’échelle mondiale. Pour lui, cette réalité impose une accélération de la transition énergétique :Ce débat est d’autant plus complexe qu’aucune loi n’oblige aujourd’hui les entreprises technologiques à publier leurs chiffres précis de consommation d’eau ou d’électricité. Aussi, les chercheurs tentent de reconstituer ces données de manière indépendante, tandis queFace aux critiques sur le coût énergétique de l’entraînement des modèles d’IA,, a-t-il lancé, évoquant une discussion passée avec Bill Gates.Pour lui, la vraie comparaison n’est pas entre l’entraînement d’un modèle et une requête humaine isolée, mais entre. Sur ce terrain, l’IA aurait déjàl’humain en efficacité énergétique — ce qui n'est pas très rassurant sur nos avenirs professionnels.Mais Sam Altman ne s’est pas contenté de défendre l’IA sur le terrain environnemental. Il a aussi dénoncé une tendance croissante à faire porter à l’intelligence artificielle la responsabilité de plans de licenciements.Un discours à relativiser, le dirigeant étant autant juge et partie. Néanmoins, certains exemples viennent nourrir son propos. À l’automne dernier,, avant de revenir partiellement sur cette justification quelques semaines plus tard, dissociant finalement restructuration et automatisation.