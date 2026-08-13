Eddy Cue veut une saison 5 à Ted Lasso (enfin si ce n'est pas trop demandé...)
Par Laurence - Publié le
Ted Lasso vient à peine de faire son retour avec sa quatrième saison qu’Apple pense déjà à la suite. Aucune saison 5 n’a encore été officiellement commandée, mais plusieurs éléments laissent penser que la série phare d’Apple TV pourrait se poursuivre pendant encore au moins deux saisons. Et Eddy Cue semble plutôt enthousiaste à cette idée.
Après une troisième saison qui avait longtemps ressemblé à une conclusion, Ted Lasso est finalement revenu pour une quatrième saison. Deux épisodes sont actuellement disponibles, avant une diffusion hebdomadaire chaque mercredi jusqu’au 7 octobre. Mais cette nouvelle histoire pourrait être beaucoup plus longue que prévu.
Apple n’a pour le moment annoncé aucune saison 5. Deadline rapportait toutefois l’année dernière que les principaux membres du casting avaient signé de nouveaux contrats portant sur trois saisons. Ces accords correspondraient à un nouvel arc narratif imaginé par Jason Sudeikis, lui aussi prévu sur trois saisons. Si ce projet se confirme, la saison 4 actuellement diffusée ne serait donc que la première partie d’un nouveau chapitre, susceptible de se poursuivre avec des saisons 5 et 6.
Eddy Cue vient justement d’être interrogé sur le sujet. À l’occasion d’une interview accordée à ScreenRant sur le tapis rouge, le patron des Services d’Apple a été questionné sur les chances de voir Ted Lasso revenir pour une cinquième saison. Sa réponse ne constitue évidemment pas une annonce officielle, mais elle est plutôt claire :
Difficile d’y voir une confirmation formelle, mais Eddy Cue ne donne clairement pas l’impression qu’Apple souhaite mettre rapidement un terme à l’une de ses séries les plus emblématiques. Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle avant de considérer la saison 5 comme acquise. Son renouvellement dépendra probablement aussi de l’accueil réservé à cette quatrième saison.
L’intérêt d’Apple pour une prolongation ne serait pas vraiment surprenant. Lancée en 2020 (juste après après le covid), Ted Lasso s’est rapidement imposée comme l’une des séries les plus identifiables d’Apple TV, en remportant au passage de nombreuses récompenses.
Son retour après plusieurs années d’absence permet également à Apple de retrouver une franchise capable de servir de vitrine à son service de streaming, alors que le catalogue s’est considérablement développé depuis les premières saisons.
Les nouveaux contrats évoqués par Deadline montrent surtout que la production semble avoir anticipé la possibilité de poursuivre l’histoire sur plusieurs années, plutôt que de simplement organiser un retour ponctuel.
Une saison 5 de Ted Lasso semble aujourd’hui assez probable, mais elle n’est pas encore officielle. Entre les contrats portant sur trois saisons, le nouvel arc narratif attribué à Jason Sudeikis et les déclarations plutôt enthousiastes d’Eddy Cue, plusieurs indices vont néanmoins dans la même direction.
Apple semble surtout vouloir laisser à Ted Lasso le temps de développer ce nouveau chapitre. Si la saison 4 rencontre le succès attendu, les aventures de Ted et de son équipe pourraient donc se poursuivre jusqu’à une sixième saison.
UNE SAISON 5 PAS ENCORE OFFICIELLE
Après une troisième saison qui avait longtemps ressemblé à une conclusion, Ted Lasso est finalement revenu pour une quatrième saison. Deux épisodes sont actuellement disponibles, avant une diffusion hebdomadaire chaque mercredi jusqu’au 7 octobre. Mais cette nouvelle histoire pourrait être beaucoup plus longue que prévu.
Apple n’a pour le moment annoncé aucune saison 5. Deadline rapportait toutefois l’année dernière que les principaux membres du casting avaient signé de nouveaux contrats portant sur trois saisons. Ces accords correspondraient à un nouvel arc narratif imaginé par Jason Sudeikis, lui aussi prévu sur trois saisons. Si ce projet se confirme, la saison 4 actuellement diffusée ne serait donc que la première partie d’un nouveau chapitre, susceptible de se poursuivre avec des saisons 5 et 6.
EDDY CUE VEUT AUSSI UNE SUITE
Eddy Cue vient justement d’être interrogé sur le sujet. À l’occasion d’une interview accordée à ScreenRant sur le tapis rouge, le patron des Services d’Apple a été questionné sur les chances de voir Ted Lasso revenir pour une cinquième saison. Sa réponse ne constitue évidemment pas une annonce officielle, mais elle est plutôt claire :
Je l’espère... Le show le vaut bien. Je pense qu’il y a encore beaucoup d’histoires à raconter. Nous y veillons... Pas d'inquiétude.
Difficile d’y voir une confirmation formelle, mais Eddy Cue ne donne clairement pas l’impression qu’Apple souhaite mettre rapidement un terme à l’une de ses séries les plus emblématiques. Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle avant de considérer la saison 5 comme acquise. Son renouvellement dépendra probablement aussi de l’accueil réservé à cette quatrième saison.
UNE SÉRIE PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE POUR APPLE TV
L’intérêt d’Apple pour une prolongation ne serait pas vraiment surprenant. Lancée en 2020 (juste après après le covid), Ted Lasso s’est rapidement imposée comme l’une des séries les plus identifiables d’Apple TV, en remportant au passage de nombreuses récompenses.
Son retour après plusieurs années d’absence permet également à Apple de retrouver une franchise capable de servir de vitrine à son service de streaming, alors que le catalogue s’est considérablement développé depuis les premières saisons.
Les nouveaux contrats évoqués par Deadline montrent surtout que la production semble avoir anticipé la possibilité de poursuivre l’histoire sur plusieurs années, plutôt que de simplement organiser un retour ponctuel.
Qu’en penser ?
Une saison 5 de Ted Lasso semble aujourd’hui assez probable, mais elle n’est pas encore officielle. Entre les contrats portant sur trois saisons, le nouvel arc narratif attribué à Jason Sudeikis et les déclarations plutôt enthousiastes d’Eddy Cue, plusieurs indices vont néanmoins dans la même direction.
Apple semble surtout vouloir laisser à Ted Lasso le temps de développer ce nouveau chapitre. Si la saison 4 rencontre le succès attendu, les aventures de Ted et de son équipe pourraient donc se poursuivre jusqu’à une sixième saison.