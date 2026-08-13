Eddy Cue veut une saison 5 à Ted Lasso (enfin si ce n'est pas trop demandé...)

Qu’en penser ?



Une saison 5 de Ted Lasso semble aujourd’hui assez probable, mais elle n’est pas encore officielle. Entre les contrats portant sur trois saisons, le nouvel arc narratif attribué à Jason Sudeikis et les déclarations plutôt enthousiastes d’Eddy Cue, plusieurs indices vont néanmoins dans la même direction.



Apple semble surtout vouloir laisser à Ted Lasso le temps de développer ce nouveau chapitre. Si la saison 4 rencontre le succès attendu, les aventures de Ted et de son équipe pourraient donc se poursuivre jusqu’à une sixième saison.