Netflix voudrait accueillir ses rivaux directement dans son application

On en dit quoi ?



Voir Netflix, qui a passé des années à se vendre comme LA destination unique du divertissement, se transformer peu à peu en galerie marchande où l'on croise ses concurrents, ça a quelque chose de savoureux. La logique se tient quand même, parce que mieux vaut encaisser une commission sur un abonné Peacock que de le voir filer chez Amazon. On reste prudent, les discussions n'en sont qu'au tout début et Netflix pourrait très bien ne jamais franchir le pas côté américain. Reste que le TF1 français a déjà montré la direction.