M6+ débarque sur Prime Video : 30 000 heures de contenus gratuits pour les abonnés
Par Vincent Lautier - Publié le
Les abonnés Amazon Prime en France peuvent désormais accéder à M6+ sans frais supplémentaires. Les chaînes M6, W9, 6ter et Gulli rejoignent l'offre en direct et à la demande, avec la Coupe du Monde FIFA 2026 en bonus. Après France Télévisions, c'est au tour du groupe M6 de s'installer chez Amazon.
Un catalogue massif sans surcoût
L'accord est entré en vigueur aujourd'hui. Les membres Prime retrouvent l'intégralité du catalogue M6+ dans un espace dédié, accessible depuis l'onglet TV en direct de Prime Video. Plus de 30 000 heures de programmes sont disponibles, des émissions phares comme Top Chef, L'Amour est dans le pré ou Pékin Express aux séries-réalité type Les Cinquante ou L'Île de la tentation. Les magazines d'information Zone Interdite, Capital et Enquête Exclusive sont aussi de la partie, tout comme les journaux du 12.45 et du 19.45.
Côté jeunesse, Gulli apporte sa programmation complète. L'activation du service nécessite une manipulation manuelle sur Prime Video, comme c'était déjà le cas pour France Télévisions. L'accès reste gratuit pour tous les abonnés Prime.
Le sport en direct, gros argument de l'accord
M6+ diffusera la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et le Super Bowl sur Prime Video. C'est un argument de poids pour Amazon, qui cherche à devenir la première destination de divertissement en France. Le groupe M6 y voit une opportunité d'élargir son audience, en particulier auprès des jeunes urbains qui consomment principalement du streaming.
Côté publicité, M6 Unlimited continue de commercialiser l'ensemble des inventaires publicitaires. L'accord permet donc au groupe de toucher de nouveaux publics tout en conservant le contrôle de sa monétisation.
Amazon agrège les chaînes françaises
Prime Video accueillait déjà France Télévisions depuis juillet 2025. Avec M6+, Amazon rassemble désormais une bonne partie de la télévision gratuite française sur sa plateforme. Les chaînes FAST complètent l'offre dans l'onglet TV en direct. TF1 manque encore à l'appel, mais le groupe a choisi de se rapprocher de Netflix plutôt que d'Amazon.
On en dit quoi ?
C'est quand même un sacré retournement de situation. Il y a quelques années, M6, TF1 et France Télévisions lançaient Salto pour contrer Netflix et Amazon. Le projet a fait long feu, et aujourd'hui les mêmes groupes distribuent leurs contenus chez leurs anciens rivaux. Bref, la guerre du streaming a accouché d'une forme de cohabitation forcée. Côté utilisateur, difficile de se plaindre : 30 000 heures de contenus gratuits en plus sur un abonnement Prime, c'est toujours bon à prendre.