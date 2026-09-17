LG nie enregistrer les conversations du salon
Par Vincent Lautier - Publié le
Une TV connectée peut vous écouter pour changer de chaîne à la voix et reconnaître les programmes pour cibler la publicité. C'est ce mauvais délire qui vaut à LG des accusations d'espionnage de votre domicile. Le fabricant dément enregistrer les conversations en permanence et détaille ce qu'il fait des données.
Le site Gamers Nexus a examiné le fonctionnement des téléviseurs avec Level1Techs et des chercheurs en sécurité. L'enquête s'intéresse aux traces de conversations et aux informations récupérées sur les appareils présents dans la maison. De quoi se demander ce qui sort réellement du salon, une fois l'écran relié à Internet.
LG a répondu. D'après ses explications, le téléviseur attend un mot de réveil, qu'il traite sur place, ou une pression sur la télécommande pour lancer la reconnaissance vocale. Le mode mains libres peut rester actif en veille. Une commande peut alors capter des paroles prononcées à côté, reconnaît LG, qui conteste en revanche tout enregistrement continu.
L'autre collecte porte sur ce que vous regardez. Elle utilise l'ACR, un système qui reconnaît un programme grâce à une empreinte numérique de sa bande-son. LG assure ne conserver ni enregistrement audio ni capture d'écran pour cela. Selon le fabricant, cette option est désactivée au départ, la publicité demande un accord supplémentaire et on peut revenir sur ces choix dans les réglages.
Les données de visionnage ont bien une valeur commerciale : elles permettent de constituer des groupes de spectateurs et de mesurer leurs habitudes. Le choix proposé au démarrage mérite donc davantage d'attention qu'une simple préférence d'affichage. Accepter une commande vocale, le suivi des programmes et la publicité personnalisée recouvre plusieurs usages, même si tout arrive sur le même écran d'installation.
Un travail universitaire publié en 2024 avait déjà étudié le trafic ACR de téléviseurs LG et Samsung aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les chercheurs avaient observé ce suivi même lorsque l'écran servait à afficher une source HDMI, mais aussi son arrêt après désactivation des options concernées.
Brancher un boîtier externe ne suffit donc pas à faire disparaître le problème : le téléviseur peut garder sa propre connexion à Internet. Cette étude ne tranche pas les accusations de 2026, mais elle rappelle que les réglages du téléviseur comptent aussi quand on utilise un autre appareil pour regarder ses films.
On aimerait surtout pouvoir configurer un téléviseur sans devoir décortiquer plusieurs contrats avant de lire un film. LG apporte des explications utiles, mais qui demandent encore à être confrontées aux observations des chercheurs. Un refus simple et visible de la collecte publicitaire serait quand même une bonne base pour rétablir la confiance.
Quand le micro s'active
Le site Gamers Nexus a examiné le fonctionnement des téléviseurs avec Level1Techs et des chercheurs en sécurité. L'enquête s'intéresse aux traces de conversations et aux informations récupérées sur les appareils présents dans la maison. De quoi se demander ce qui sort réellement du salon, une fois l'écran relié à Internet.
LG a répondu. D'après ses explications, le téléviseur attend un mot de réveil, qu'il traite sur place, ou une pression sur la télécommande pour lancer la reconnaissance vocale. Le mode mains libres peut rester actif en veille. Une commande peut alors capter des paroles prononcées à côté, reconnaît LG, qui conteste en revanche tout enregistrement continu.
Reconnaître les programmes
L'autre collecte porte sur ce que vous regardez. Elle utilise l'ACR, un système qui reconnaît un programme grâce à une empreinte numérique de sa bande-son. LG assure ne conserver ni enregistrement audio ni capture d'écran pour cela. Selon le fabricant, cette option est désactivée au départ, la publicité demande un accord supplémentaire et on peut revenir sur ces choix dans les réglages.
Les données de visionnage ont bien une valeur commerciale : elles permettent de constituer des groupes de spectateurs et de mesurer leurs habitudes. Le choix proposé au démarrage mérite donc davantage d'attention qu'une simple préférence d'affichage. Accepter une commande vocale, le suivi des programmes et la publicité personnalisée recouvre plusieurs usages, même si tout arrive sur le même écran d'installation.
Le cas du HDMI
Un travail universitaire publié en 2024 avait déjà étudié le trafic ACR de téléviseurs LG et Samsung aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les chercheurs avaient observé ce suivi même lorsque l'écran servait à afficher une source HDMI, mais aussi son arrêt après désactivation des options concernées.
Brancher un boîtier externe ne suffit donc pas à faire disparaître le problème : le téléviseur peut garder sa propre connexion à Internet. Cette étude ne tranche pas les accusations de 2026, mais elle rappelle que les réglages du téléviseur comptent aussi quand on utilise un autre appareil pour regarder ses films.
On en dit quoi ?
On aimerait surtout pouvoir configurer un téléviseur sans devoir décortiquer plusieurs contrats avant de lire un film. LG apporte des explications utiles, mais qui demandent encore à être confrontées aux observations des chercheurs. Un refus simple et visible de la collecte publicitaire serait quand même une bonne base pour rétablir la confiance.