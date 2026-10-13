Apple TV : la nouvelle Siri Remote fonctionne aussi avec les anciens modèles ! Quelles nouveautés ?
Par Laurence - Publié le
Avec sa nouvelle Apple TV 4K, Apple présente également une Siri Remote de quatrième génération présentant quelques sympathiques nouveautés. Au programme, un haut-parleur intégré et une localisation précise pour retrouver facilement sa télécommande égarée dans le canapé. Bonne nouvelle : cette nouvelle version est également vendue séparément, au prix de 69 euros, et restera compatible avec les anciennes Apple TV.
C’est une situation que connaissent beaucoup d'entre nous :
comme la seconde chaussette, la télécommande disparaît mystérieusement ! Entre deux coussins, sous une couverture ou dans un recoin du salon. Apple avait déjà apporté une première réponse avec la possibilité de localiser la Siri Remote depuis un iPhone, mais la fonction restait relativement limitée.
Avec sa Siri Remote de quatrième génération, elle intègre deux nouveautés particulièrement pratiques. La première est l’arrivée d’un haut-parleur directement dans la télécommande. Lorsqu’elle est introuvable, il devient possible de lui faire émettre un son depuis l’application Localiser, afin de la repérer plus facilement.
La seconde est la prise en charge de la localisation précise (Precision Finding). Depuis un iPhone ou une Apple Watch compatible, l’utilisateur pourra être guidé jusqu’à sa télécommande, plutôt que de simplement obtenir une indication approximative de sa proximité. Deux fonctions qui rappellent évidemment celles des AirTags, mais qui prennent tout leur sens sur un accessoire aussi petit et facile à égarer.
La nouvelle Siri Remote accompagne naturellement l’Apple TV 4K de quatrième génération, équipée d’une puce A19 et proposée à partir de 369 euros. Mais Apple a prévu une bonne surprise pour les propriétaires des modèles précédents.
La Siri Remote de quatrième génération est commercialisée séparément et compatible avec toutes les Apple TV 4K, ainsi qu’avec l’Apple TV HD. Il sera donc possible de remplacer sa télécommande actuelle sans changer de boîtier, y compris avec une Apple TV relativement ancienne. Cette compatibilité est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans la nouvelle génération, mais aimeraient profiter de ses améliorations pratiques.
Côté design, Apple conserve globalement la formule actuelle. La nouvelle télécommande reprend l’apparence de sa devancière, avec ses commandes physiques et son format allongé. Les principales évolutions se trouvent donc à l’intérieur.
La nouvelle Siri Remote est proposée au prix de 69 euros, soit le même prix que la version actuelle. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, pour des premières livraisons prévues le 13 novembre 2026, en même temps que la nouvelle Apple TV 4K.
Apple corrige enfin l’un des petits défauts de sa télécommande : sa fâcheuse tendance à disparaître sans laisser de trace ! L’intégration d’un haut-parleur et de la localisation précise constitue une amélioration bienvenue, même si ces fonctions auraient pu arriver bien plus tôt. Mais le véritable intérêt de cette Siri Remote réside dans sa compatibilité avec les anciennes Apple TV. À 69 euros, elle pourrait représenter une mise à niveau plus raisonnable que l’achat d’un nouveau boîtier à 369 euros, surtout pour ceux qui sont parfaitement satisfaits de leur Apple TV actuelle.
Une Siri Remote qui se fait enfin entendre !
C’est une situation que connaissent beaucoup d'entre nous :
Avec sa Siri Remote de quatrième génération, elle intègre deux nouveautés particulièrement pratiques. La première est l’arrivée d’un haut-parleur directement dans la télécommande. Lorsqu’elle est introuvable, il devient possible de lui faire émettre un son depuis l’application Localiser, afin de la repérer plus facilement.
La seconde est la prise en charge de la localisation précise (Precision Finding). Depuis un iPhone ou une Apple Watch compatible, l’utilisateur pourra être guidé jusqu’à sa télécommande, plutôt que de simplement obtenir une indication approximative de sa proximité. Deux fonctions qui rappellent évidemment celles des AirTags, mais qui prennent tout leur sens sur un accessoire aussi petit et facile à égarer.
Pas besoin d’acheter la nouvelle Apple TV 4K
La nouvelle Siri Remote accompagne naturellement l’Apple TV 4K de quatrième génération, équipée d’une puce A19 et proposée à partir de 369 euros. Mais Apple a prévu une bonne surprise pour les propriétaires des modèles précédents.
La Siri Remote de quatrième génération est commercialisée séparément et compatible avec toutes les Apple TV 4K, ainsi qu’avec l’Apple TV HD. Il sera donc possible de remplacer sa télécommande actuelle sans changer de boîtier, y compris avec une Apple TV relativement ancienne. Cette compatibilité est particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans la nouvelle génération, mais aimeraient profiter de ses améliorations pratiques.
Côté design, Apple conserve globalement la formule actuelle. La nouvelle télécommande reprend l’apparence de sa devancière, avec ses commandes physiques et son format allongé. Les principales évolutions se trouvent donc à l’intérieur.
69 euros et une disponibilité le 13 novembre
La nouvelle Siri Remote est proposée au prix de 69 euros, soit le même prix que la version actuelle. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui, pour des premières livraisons prévues le 13 novembre 2026, en même temps que la nouvelle Apple TV 4K.
Qu’en penser ?
Apple corrige enfin l’un des petits défauts de sa télécommande : sa fâcheuse tendance à disparaître sans laisser de trace ! L’intégration d’un haut-parleur et de la localisation précise constitue une amélioration bienvenue, même si ces fonctions auraient pu arriver bien plus tôt. Mais le véritable intérêt de cette Siri Remote réside dans sa compatibilité avec les anciennes Apple TV. À 69 euros, elle pourrait représenter une mise à niveau plus raisonnable que l’achat d’un nouveau boîtier à 369 euros, surtout pour ceux qui sont parfaitement satisfaits de leur Apple TV actuelle.