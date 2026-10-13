Apple TV : la nouvelle Siri Remote fonctionne aussi avec les anciens modèles ! Quelles nouveautés ?

Qu’en penser ?



Apple corrige enfin l’un des petits défauts de sa télécommande : sa fâcheuse tendance à disparaître sans laisser de trace ! L’intégration d’un haut-parleur et de la localisation précise constitue une amélioration bienvenue, même si ces fonctions auraient pu arriver bien plus tôt. Mais le véritable intérêt de cette Siri Remote réside dans sa compatibilité avec les anciennes Apple TV. À 69 euros, elle pourrait représenter une mise à niveau plus raisonnable que l’achat d’un nouveau boîtier à 369 euros, surtout pour ceux qui sont parfaitement satisfaits de leur Apple TV actuelle.