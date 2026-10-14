Netflix Book Festival à Paris : quand les séries font exploser les ventes de livres !

Qu'en penser ?



L'initiative de Netflix a de quoi surprendre, mais elle rappelle que les écrans ne sont pas forcément les ennemis du livre. Le succès d'une adaptation peut offrir une seconde vie à une œuvre et permettre à de nouveaux lecteurs de découvrir des classiques qu'ils n'auraient peut-être jamais ouverts autrement. Mais encore faut-il savoir si cet intérêt se traduit par une pratique régulière de la lecture ou simplement par quelques achats supplémentaires en librairie. Dans tous les cas, voir une plateforme de streaming organiser un festival littéraire avec le Centre national du livre constitue un joli paradoxe, à l'heure où le temps passé devant les écrans est régulièrement pointé du doigt.