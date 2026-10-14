Netflix Book Festival à Paris : quand les séries font exploser les ventes de livres !
Par Laurence - Publié le
Et si Netflix pouvait finalement donner envie de lire ? En effet, la plateforme organise son premier festival littéraire en France, en partenariat avec le Centre national du livre à l'occasion de ses 80 ans. Et de constater un phénomène bien réel : le succès des adaptations, de Lupin au Guépard, peut aussi profiter aux œuvres originales.
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, Netflix organise son premier Book Festival en France, à Ground Control, dans le 12e arrondissement de Paris. L'événement, organisé en partenariat avec le Centre national du livre (CNL), s'inscrit dans les célébrations du 80e anniversaire de cet établissement public.
Au programme : trois jours de rencontres, de conférences et de tables rondes consacrées aux adaptations littéraires, mais également une bibliothèque éphémère réunissant les ouvrages d'une quarantaine de maisons d'édition.
L'accès est gratuit, mais les réservations ont rencontré un succès immédiat. Selon Pauline Dauvin, vice-présidente de Netflix France, les places ont été réservées en moins de vingt-quatre heures. Un engouement qui montre, au moins, que les liens entre littérature et plateformes de streaming suscitent la curiosité.
Netflix n'a évidemment pas attendu 2026 pour puiser dans la littérature.
La plateforme a multiplié les adaptations de romans, qu'il s'agisse de classiques ou de succès contemporains. Certaines productions ont même permis à des œuvres parfois anciennes de retrouver une nouvelle visibilité.
C'est notamment le cas de Lupin, avec Omar Sy. La série ne constitue pas une adaptation directe des aventures imaginées par Maurice Leblanc, mais transpose l'univers du célèbre gentleman cambrioleur dans une intrigue contemporaine. Son succès a contribué à remettre les romans originaux sous les projecteurs, plus d'un siècle après leur publication.
Même phénomène avec Le Guépard, adapté du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ou encore À l'est d'Éden, l'œuvre de John Steinbeck. Ces adaptations offrent une nouvelle exposition à des titres qui ne figurent pas nécessairement parmi les premières lectures des jeunes générations.
Pour les éditeurs, l'intérêt est évident : une série populaire peut devenir une formidable vitrine pour un livre, notamment lorsque les spectateurs souhaitent découvrir l'histoire originale ou approfondir l'univers qu'ils viennent de regarder.
C'est précisément la question que Netflix souhaite mettre en avant à travers une étude commandée à l'occasion du festival. La plateforme entend démontrer que les adaptations audiovisuelles peuvent constituer une porte d'entrée vers la lecture, notamment chez les jeunes. L'idée n'est pas vraiment nouvelle. Depuis longtemps, les sorties de films adaptés de romans s'accompagnent régulièrement de rééditions, de nouvelles couvertures et d'une mise en avant des ouvrages en librairie.
Mais les plateformes de streaming ont changé l'échelle du phénomène.
Une série disponible simultanément dans de nombreux pays peut toucher des millions de spectateurs et donner une visibilité internationale à une œuvre littéraire en quelques jours. Mais il faut tout de même distinguer deux phénomènes : une augmentation ponctuelle des ventes après la diffusion d'une adaptation et une véritable reprise durable des habitudes de lecture. Les éléments communiqués ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que les séries rendent les spectateurs durablement plus lecteurs.
L'initiative de Netflix a de quoi surprendre, mais elle rappelle que les écrans ne sont pas forcément les ennemis du livre. Le succès d'une adaptation peut offrir une seconde vie à une œuvre et permettre à de nouveaux lecteurs de découvrir des classiques qu'ils n'auraient peut-être jamais ouverts autrement. Mais encore faut-il savoir si cet intérêt se traduit par une pratique régulière de la lecture ou simplement par quelques achats supplémentaires en librairie. Dans tous les cas, voir une plateforme de streaming organiser un festival littéraire avec le Centre national du livre constitue un joli paradoxe, à l'heure où le temps passé devant les écrans est régulièrement pointé du doigt.
Netflix se lance dans les festivals littéraires
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, Netflix organise son premier Book Festival en France, à Ground Control, dans le 12e arrondissement de Paris. L'événement, organisé en partenariat avec le Centre national du livre (CNL), s'inscrit dans les célébrations du 80e anniversaire de cet établissement public.
Au programme : trois jours de rencontres, de conférences et de tables rondes consacrées aux adaptations littéraires, mais également une bibliothèque éphémère réunissant les ouvrages d'une quarantaine de maisons d'édition.
L'accès est gratuit, mais les réservations ont rencontré un succès immédiat. Selon Pauline Dauvin, vice-présidente de Netflix France, les places ont été réservées en moins de vingt-quatre heures. Un engouement qui montre, au moins, que les liens entre littérature et plateformes de streaming suscitent la curiosité.
De Lupin au Guépard, les séries redonnent vie aux classiques
Netflix n'a évidemment pas attendu 2026 pour puiser dans la littérature.
La plateforme a multiplié les adaptations de romans, qu'il s'agisse de classiques ou de succès contemporains. Certaines productions ont même permis à des œuvres parfois anciennes de retrouver une nouvelle visibilité.
C'est notamment le cas de Lupin, avec Omar Sy. La série ne constitue pas une adaptation directe des aventures imaginées par Maurice Leblanc, mais transpose l'univers du célèbre gentleman cambrioleur dans une intrigue contemporaine. Son succès a contribué à remettre les romans originaux sous les projecteurs, plus d'un siècle après leur publication.
Même phénomène avec Le Guépard, adapté du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ou encore À l'est d'Éden, l'œuvre de John Steinbeck. Ces adaptations offrent une nouvelle exposition à des titres qui ne figurent pas nécessairement parmi les premières lectures des jeunes générations.
Pour les éditeurs, l'intérêt est évident : une série populaire peut devenir une formidable vitrine pour un livre, notamment lorsque les spectateurs souhaitent découvrir l'histoire originale ou approfondir l'univers qu'ils viennent de regarder.
Les adaptations peuvent-elles vraiment relancer la lecture ?
C'est précisément la question que Netflix souhaite mettre en avant à travers une étude commandée à l'occasion du festival. La plateforme entend démontrer que les adaptations audiovisuelles peuvent constituer une porte d'entrée vers la lecture, notamment chez les jeunes. L'idée n'est pas vraiment nouvelle. Depuis longtemps, les sorties de films adaptés de romans s'accompagnent régulièrement de rééditions, de nouvelles couvertures et d'une mise en avant des ouvrages en librairie.
Mais les plateformes de streaming ont changé l'échelle du phénomène.
Une série disponible simultanément dans de nombreux pays peut toucher des millions de spectateurs et donner une visibilité internationale à une œuvre littéraire en quelques jours. Mais il faut tout de même distinguer deux phénomènes : une augmentation ponctuelle des ventes après la diffusion d'une adaptation et une véritable reprise durable des habitudes de lecture. Les éléments communiqués ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que les séries rendent les spectateurs durablement plus lecteurs.
Qu'en penser ?
L'initiative de Netflix a de quoi surprendre, mais elle rappelle que les écrans ne sont pas forcément les ennemis du livre. Le succès d'une adaptation peut offrir une seconde vie à une œuvre et permettre à de nouveaux lecteurs de découvrir des classiques qu'ils n'auraient peut-être jamais ouverts autrement. Mais encore faut-il savoir si cet intérêt se traduit par une pratique régulière de la lecture ou simplement par quelques achats supplémentaires en librairie. Dans tous les cas, voir une plateforme de streaming organiser un festival littéraire avec le Centre national du livre constitue un joli paradoxe, à l'heure où le temps passé devant les écrans est régulièrement pointé du doigt.