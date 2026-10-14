Netflix diffusera les 104 matchs de la Coupe du monde 2030, mais pas en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Netflix a obtenu les droits exclusifs de la Coupe du monde 2030 pour l'Espagne et Andorre, soit les 104 matchs du tournoi diffusés en direct sur la plateforme. C'est la première fois qu'un service de streaming décroche un Mondial masculin dans un grand pays de football. Les abonnés français ne sont pas concernés, mais le symbole est énorme pour la télévision classique.
La FIFA et Netflix ont officialisé l'accord cette semaine. La plateforme diffusera l'intégralité de la compétition sur le territoire espagnol et en Andorre, du 8 juin au 21 juillet 2030, avec des émissions d'avant-match, de mi-temps et d'après-match, plus un résumé quotidien les jours de rencontre. Le tournoi réunira 48 équipes, principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec trois matchs du centenaire organisés en Amérique du Sud. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé. Pour situer, la télévision publique RTVE avait déboursé autour de 55 millions d'euros pour les droits espagnols de l'édition 2026.
La loi espagnole impose que les rencontres de la sélection nationale et la finale restent accessibles gratuitement. Netflix va même plus loin que ce minimum légal. Tous les matchs de la Roja, championne du monde en titre depuis sa victoire face à l'Argentine en juillet, seront repris sur une chaîne gratuite nationale, tout comme les deux demi-finales et la finale. Le nom de cette chaîne n'est pas encore connu. La plateforme ajoute en plus un match offert par journée de compétition, et le reste du tableau sera du coup réservé aux abonnés. Après la NFL les soirs de Noël, la boxe et le catch de la WWE, Netflix passe au programme le plus regardé de la planète.
Par chez nous, rien ne bouge. Le Mondial 2030 se jouera en clair sur M6, qui a signé dès mars 2024 pour 54 matchs, alors que beIN Sports diffusera la totalité des rencontres sur ses antennes payantes, un paquet remporté après un long bras de fer avec Ligue 1+. Et puis il y a ce décret de 2004, qui oblige de toute façon à proposer gratuitement les matchs des Bleus, l'ouverture, les demi-finales et la finale. Les amateurs de football féminin noteront que Netflix a aussi récupéré les Coupes du monde 2027 et 2031, mais uniquement pour l'Amérique du Nord.
Pour le coup, la télévision espagnole perd son programme le plus fédérateur, et elle ne le reverra probablement pas de sitôt. La FIFA cherchait des chèques plus gros, Netflix avait besoin de direct pour vendre de la publicité, les deux se sont trouvés. Restent les téléspectateurs espagnols sans abonnement, qui devront croiser les doigts pour que la Roja aille au bout et se contenter du match offert du jour pour le reste. Vu de France, cette histoire a quand même un petit goût de répétition générale. Netflix se présentera forcément au guichet pour 2034, et chez nous, la gratuité des Bleus ne tient qu'à un décret vieux de vingt ans.
Un Mondial en streaming
La FIFA et Netflix ont officialisé l'accord cette semaine. La plateforme diffusera l'intégralité de la compétition sur le territoire espagnol et en Andorre, du 8 juin au 21 juillet 2030, avec des émissions d'avant-match, de mi-temps et d'après-match, plus un résumé quotidien les jours de rencontre. Le tournoi réunira 48 équipes, principalement en Espagne, au Portugal et au Maroc, avec trois matchs du centenaire organisés en Amérique du Sud. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé. Pour situer, la télévision publique RTVE avait déboursé autour de 55 millions d'euros pour les droits espagnols de l'édition 2026.
Un match gratuit par jour
La loi espagnole impose que les rencontres de la sélection nationale et la finale restent accessibles gratuitement. Netflix va même plus loin que ce minimum légal. Tous les matchs de la Roja, championne du monde en titre depuis sa victoire face à l'Argentine en juillet, seront repris sur une chaîne gratuite nationale, tout comme les deux demi-finales et la finale. Le nom de cette chaîne n'est pas encore connu. La plateforme ajoute en plus un match offert par journée de compétition, et le reste du tableau sera du coup réservé aux abonnés. Après la NFL les soirs de Noël, la boxe et le catch de la WWE, Netflix passe au programme le plus regardé de la planète.
En France, c'est déjà verrouillé
Par chez nous, rien ne bouge. Le Mondial 2030 se jouera en clair sur M6, qui a signé dès mars 2024 pour 54 matchs, alors que beIN Sports diffusera la totalité des rencontres sur ses antennes payantes, un paquet remporté après un long bras de fer avec Ligue 1+. Et puis il y a ce décret de 2004, qui oblige de toute façon à proposer gratuitement les matchs des Bleus, l'ouverture, les demi-finales et la finale. Les amateurs de football féminin noteront que Netflix a aussi récupéré les Coupes du monde 2027 et 2031, mais uniquement pour l'Amérique du Nord.
On en dit quoi ?
Pour le coup, la télévision espagnole perd son programme le plus fédérateur, et elle ne le reverra probablement pas de sitôt. La FIFA cherchait des chèques plus gros, Netflix avait besoin de direct pour vendre de la publicité, les deux se sont trouvés. Restent les téléspectateurs espagnols sans abonnement, qui devront croiser les doigts pour que la Roja aille au bout et se contenter du match offert du jour pour le reste. Vu de France, cette histoire a quand même un petit goût de répétition générale. Netflix se présentera forcément au guichet pour 2034, et chez nous, la gratuité des Bleus ne tient qu'à un décret vieux de vingt ans.