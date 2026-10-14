Netflix diffusera les 104 matchs de la Coupe du monde 2030, mais pas en France

On en dit quoi ?



Pour le coup, la télévision espagnole perd son programme le plus fédérateur, et elle ne le reverra probablement pas de sitôt. La FIFA cherchait des chèques plus gros, Netflix avait besoin de direct pour vendre de la publicité, les deux se sont trouvés. Restent les téléspectateurs espagnols sans abonnement, qui devront croiser les doigts pour que la Roja aille au bout et se contenter du match offert du jour pour le reste. Vu de France, cette histoire a quand même un petit goût de répétition générale. Netflix se présentera forcément au guichet pour 2034, et chez nous, la gratuité des Bleus ne tient qu'à un décret vieux de vingt ans.