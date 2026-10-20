Ted Lasso : peut-on espérer des saisons 5 et 6 sur Apple TV ?
Par Laurence - Publié le
Ted Lasso pourrait bien jouer les prolongations. Alors que la saison 4 vient de s’achever sur Apple TV, Jason Sudeikis, son acteur principal et créateur, vient de fournir quelques nouvelles plutôt encourageantes. Les saisons 5 et 6 seraient toujours envisageables, même si rien n’est encore signé.
Après trois premières saisons couronnées de succès, le retour de Ted Lasso pour une quatrième saison n’avait rien d’évident, et pourtant... Jason Sudeikis avait longtemps hésité à reprendre son rôle d’entraîneur américain, malgré l’enthousiasme d’Apple et des autres membres de la distribution. Ou encore des fans !
Toutefois, lors de son passage dans le podcast Talk Easy with Sam Fragoso, l’acteur a été interrogé sur la possibilité de poursuivre la série avec deux saisons supplémentaires. Et contrairement à ses précédentes déclarations, Jason Sudeikis ne cache plus son envie de continuer, estimant que
Il explique d’ailleurs que le retour de la série pour une quatrième saison reposait précisément sur l’idée qu’il restait encore des histoires à raconter. A ce stade, ces propos pourraient autant rassurer les fans, que leur donner de faux espoirs...
Interrogé sur l’existence d’un plan précis pour les saisons 5 et 6, Jason Sudeikis a reconnu que le projet n’était pas encore entré dans une phase concrète de développement. Autrement dit, il n'y a pas encore de scénarios sur la table et personne n'aurait encore
L’acteur estime néanmoins que Cupertino serait probablement favorable à de nouvelles saisons si l’équipe créative décidait de poursuivre l’aventure. Avant le lancement de la saison 4, plusieurs informations évoquaient déjà un nouvel arc narratif de trois saisons, qui pourrait donc s’étendre jusqu’à une éventuelle saison 6.
Personne n'aurait misé sur lui, mais Ted Lasso reste l’une des séries les plus emblématiques du catalogue d'Apple TV. Fraîche et légère, elle est sortie le 14 août 2020 dans un contexte post-covid, assez morose. Elle avait rapidement bénéficié d’une notoriété qui dépasse largement le public habituel du service de streaming.
Durant la diffusion de sa quatrième saison, la comédie aurait régulièrement occupé la première place des programmes les plus regardés sur la plateforme. Même si les audiences n’auraient pas retrouvé les sommets atteints par la troisième saison, Ted Lasso demeure une valeur sûre pour Apple, qui cherche à fidéliser ses abonnés avec des productions originales populaires. Alors pourquoi pas la suite ?
Pour les amateurs de Ted Lasso, les déclarations de Jason Sudeikis sont plutôt rassurantes. L’acteur semble désormais avoir envie de prolonger l’aventure, alors qu’il avait longtemps constitué le principal obstacle à une quatrième saison. Mais entre l’envie de continuer et la mise en production de deux nouvelles saisons, il reste plusieurs étapes à franchir. Apple devra notamment trouver un accord avec les équipes créatives et les acteurs.
Jason Sudeikis veut continuer l’aventure
Après trois premières saisons couronnées de succès, le retour de Ted Lasso pour une quatrième saison n’avait rien d’évident, et pourtant... Jason Sudeikis avait longtemps hésité à reprendre son rôle d’entraîneur américain, malgré l’enthousiasme d’Apple et des autres membres de la distribution. Ou encore des fans !
Toutefois, lors de son passage dans le podcast Talk Easy with Sam Fragoso, l’acteur a été interrogé sur la possibilité de poursuivre la série avec deux saisons supplémentaires. Et contrairement à ses précédentes déclarations, Jason Sudeikis ne cache plus son envie de continuer, estimant que
cela serait amusant.
Il explique d’ailleurs que le retour de la série pour une quatrième saison reposait précisément sur l’idée qu’il restait encore des histoires à raconter. A ce stade, ces propos pourraient autant rassurer les fans, que leur donner de faux espoirs...
Quid de l'avenir ?
Interrogé sur l’existence d’un plan précis pour les saisons 5 et 6, Jason Sudeikis a reconnu que le projet n’était pas encore entré dans une phase concrète de développement. Autrement dit, il n'y a pas encore de scénarios sur la table et personne n'aurait encore
commencé à travailler avec une équipe de scénaristes, ni quoi que ce soit de ce genre.
L’acteur estime néanmoins que Cupertino serait probablement favorable à de nouvelles saisons si l’équipe créative décidait de poursuivre l’aventure. Avant le lancement de la saison 4, plusieurs informations évoquaient déjà un nouvel arc narratif de trois saisons, qui pourrait donc s’étendre jusqu’à une éventuelle saison 6.
Ted Lasso, cet entraineur qui vous veut du bien
Personne n'aurait misé sur lui, mais Ted Lasso reste l’une des séries les plus emblématiques du catalogue d'Apple TV. Fraîche et légère, elle est sortie le 14 août 2020 dans un contexte post-covid, assez morose. Elle avait rapidement bénéficié d’une notoriété qui dépasse largement le public habituel du service de streaming.
Durant la diffusion de sa quatrième saison, la comédie aurait régulièrement occupé la première place des programmes les plus regardés sur la plateforme. Même si les audiences n’auraient pas retrouvé les sommets atteints par la troisième saison, Ted Lasso demeure une valeur sûre pour Apple, qui cherche à fidéliser ses abonnés avec des productions originales populaires. Alors pourquoi pas la suite ?
Qu’en penser ?
Pour les amateurs de Ted Lasso, les déclarations de Jason Sudeikis sont plutôt rassurantes. L’acteur semble désormais avoir envie de prolonger l’aventure, alors qu’il avait longtemps constitué le principal obstacle à une quatrième saison. Mais entre l’envie de continuer et la mise en production de deux nouvelles saisons, il reste plusieurs étapes à franchir. Apple devra notamment trouver un accord avec les équipes créatives et les acteurs.