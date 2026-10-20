Ted Lasso : peut-on espérer des saisons 5 et 6 sur Apple TV ?

Jason Sudeikis veut continuer l’aventure

cela serait amusant

Quid de l'avenir ?

commencé à travailler avec une équipe de scénaristes, ni quoi que ce soit de ce genre.

Ted Lasso, cet entraineur qui vous veut du bien

Qu’en penser ?



Pour les amateurs de Ted Lasso, les déclarations de Jason Sudeikis sont plutôt rassurantes. L’acteur semble désormais avoir envie de prolonger l’aventure, alors qu’il avait longtemps constitué le principal obstacle à une quatrième saison. Mais entre l’envie de continuer et la mise en production de deux nouvelles saisons, il reste plusieurs étapes à franchir. Apple devra notamment trouver un accord avec les équipes créatives et les acteurs.

Après trois premières saisons couronnées de succès, le retour de Ted Lasso pour une quatrième saison n’avait rien d’évident, et pourtant..., malgré l’enthousiasme d’Apple et des autres membres de la distribution. Ou encore des fans !Toutefois, lors de son passage dans le podcast, l’acteur a été interrogé sur la possibilité de poursuivre la série avec deux saisons supplémentaires.Il explique d’ailleurs que le retour de la série pour une quatrième saison reposait précisément sur l’idée qu’il restait encore des histoires à raconter. A ce stade, ces propos pourraient autant rassurer les fans, que leur donner de faux espoirs...Interrogé sur l’existence d’un plan précis pour les saisons 5 et 6, Jason Sudeikis a reconnu que. Autrement dit, il n'y a pas encore de scénarios sur la table et personne n'aurait encoreL’acteur estime néanmoins que Cupertino serait probablement favorable à de nouvelles saisons si l’équipe créative décidait de poursuivre l’aventure. Avant le lancement de la saison 4, plusieurs informations évoquaient déjà, qui pourrait donc s’étendre jusqu’à une éventuelle saison 6.Personne n'aurait misé sur lui, mais Ted Lasso reste l’une des séries les plus emblématiques du catalogue d'Apple TV.Elle avait rapidement bénéficié d’une notoriété qui dépasse largement le public habituel du service de streaming.Durant la diffusion de sa quatrième saison, la comédie aurait régulièrement occupé la première place des programmes les plus regardés sur la plateforme. Même si les audiences n’auraient pas retrouvé les sommets atteints par la troisième saison,, qui cherche à fidéliser ses abonnés avec des productions originales populaires. Alors pourquoi pas la suite ?