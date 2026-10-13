Siri AI arrive sur les anciennes Apple TV 4K !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de dévoiler sa nouvelle Apple TV 4K, équipée d’une puce A19 et de Siri AI. Mais bonne nouvelle pour les utilisateurs des générations précédentes : il ne sera pas nécessaire de changer de boîtier pour profiter du nouvel assistant intelligent. Apple confirme en effet que Siri AI sera également compatible avec les Apple TV 4K de deuxième et troisième génération.
À l’occasion de Welcome home, Apple a présenté la quatrième génération de son Apple TV 4K. Au programme, une nouvelle puce A19, plusieurs améliorations matérielles et surtout l’arrivée de Siri AI, la nouvelle version de son assistant vocal dopée à l’intelligence artificielle.
Mais avec un tarif de 349 euros (oui vous avez bien vu), cette nouvelle génération représente un investissement plus que conséquent, notamment pour les utilisateurs qui possèdent déjà un modèle récent.
Heureusement, Apple a glissé une précision intéressante dans son communiqué officiel : Siri AI sera également compatible avec les Apple TV 4K de deuxième et troisième génération. Contrairement à ce que pouvaient laisser penser les précédentes rumeurs, les nouvelles fonctionnalités de l’assistant ne nécessiteront donc pas obligatoirement la puce A19.
La liste des modèles compatibles est finalement assez large :
• Apple TV 4K de 4e génération (2026) : puce A19, Siri AI pris en charge.
• Apple TV 4K de 3e génération (2022) : puce A15 Bionic, Siri AI pris en charge.
• Apple TV 4K de 2e génération (2021) : puce A12 Bionic, Siri AI pris en charge.
• Apple TV 4K de 1re génération (2017) : pas de compatibilité annoncée.
• Apple TV HD (2015) : pas de compatibilité annoncée.
Les propriétaires d’une Apple TV 4K commercialisée depuis 2021 pourront donc conserver leur appareil et bénéficier des nouveautés de Siri AI grâce à une prochaine mise à jour de tvOS (si tant est qu'ils résident dans la bonne zone du globe ou qu'Apple ou Bruxelles se décident à bouger un peu).
Néanmoins, on ne sait pas encore si toutes les fonctionnalités seront identiques sur les trois générations. Dans touts les cas, Apple ne détaille pas d’éventuelles différences de performances ou de capacités entre les modèles.
Il y a néanmoins une restriction importante, particulièrement pour les utilisateurs européens. Siri AI sera initialement proposé en version bêta, uniquement en anglais, dans huit pays : les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. La France, comme le reste de l’Union européenne, ne figure donc pas dans cette première vague de déploiement.
Cette limitation n’est pas vraiment une surprise. Apple a déjà confirmé que son nouvel écran connecté HomeView ne serait pas commercialisé dans l’Union européenne pour le moment, précisément en raison de l’indisponibilité de Siri AI sur iOS. Aucune date n’a été communiquée concernant une éventuelle disponibilité de l’assistant en français.
C’est une bonne surprise pour les propriétaires d’Apple TV 4K récentes. En étendant Siri AI aux modèles de 2021 et 2022, Apple évite de réserver l’une des principales nouveautés de sa nouvelle génération aux seuls acheteurs du boîtier à 349 euros. Une décision bienvenue, qui pourrait limiter l’intérêt de renouveler son Apple TV uniquement pour profiter de l’intelligence artificielle. Encore faudra-t-il patienter en France : pour les utilisateurs européens, la question n’est pas tant de savoir quelle Apple TV acheter, mais plutôt quand Siri AI sera enfin disponible.
Siri AI ne sera pas réservé à la nouvelle Apple TV 4K
À l’occasion de Welcome home, Apple a présenté la quatrième génération de son Apple TV 4K. Au programme, une nouvelle puce A19, plusieurs améliorations matérielles et surtout l’arrivée de Siri AI, la nouvelle version de son assistant vocal dopée à l’intelligence artificielle.
Mais avec un tarif de 349 euros (oui vous avez bien vu), cette nouvelle génération représente un investissement plus que conséquent, notamment pour les utilisateurs qui possèdent déjà un modèle récent.
Heureusement, Apple a glissé une précision intéressante dans son communiqué officiel : Siri AI sera également compatible avec les Apple TV 4K de deuxième et troisième génération. Contrairement à ce que pouvaient laisser penser les précédentes rumeurs, les nouvelles fonctionnalités de l’assistant ne nécessiteront donc pas obligatoirement la puce A19.
Quelles Apple TV seront compatibles ?
La liste des modèles compatibles est finalement assez large :
• Apple TV 4K de 4e génération (2026) : puce A19, Siri AI pris en charge.
• Apple TV 4K de 3e génération (2022) : puce A15 Bionic, Siri AI pris en charge.
• Apple TV 4K de 2e génération (2021) : puce A12 Bionic, Siri AI pris en charge.
• Apple TV 4K de 1re génération (2017) : pas de compatibilité annoncée.
• Apple TV HD (2015) : pas de compatibilité annoncée.
Les propriétaires d’une Apple TV 4K commercialisée depuis 2021 pourront donc conserver leur appareil et bénéficier des nouveautés de Siri AI grâce à une prochaine mise à jour de tvOS (si tant est qu'ils résident dans la bonne zone du globe ou qu'Apple ou Bruxelles se décident à bouger un peu).
Néanmoins, on ne sait pas encore si toutes les fonctionnalités seront identiques sur les trois générations. Dans touts les cas, Apple ne détaille pas d’éventuelles différences de performances ou de capacités entre les modèles.
Mais toujours pas de Siri AI en Europe !!!
Il y a néanmoins une restriction importante, particulièrement pour les utilisateurs européens. Siri AI sera initialement proposé en version bêta, uniquement en anglais, dans huit pays : les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. La France, comme le reste de l’Union européenne, ne figure donc pas dans cette première vague de déploiement.
Cette limitation n’est pas vraiment une surprise. Apple a déjà confirmé que son nouvel écran connecté HomeView ne serait pas commercialisé dans l’Union européenne pour le moment, précisément en raison de l’indisponibilité de Siri AI sur iOS. Aucune date n’a été communiquée concernant une éventuelle disponibilité de l’assistant en français.
Qu’en penser ?
C’est une bonne surprise pour les propriétaires d’Apple TV 4K récentes. En étendant Siri AI aux modèles de 2021 et 2022, Apple évite de réserver l’une des principales nouveautés de sa nouvelle génération aux seuls acheteurs du boîtier à 349 euros. Une décision bienvenue, qui pourrait limiter l’intérêt de renouveler son Apple TV uniquement pour profiter de l’intelligence artificielle. Encore faudra-t-il patienter en France : pour les utilisateurs européens, la question n’est pas tant de savoir quelle Apple TV acheter, mais plutôt quand Siri AI sera enfin disponible.