Siri AI arrive sur les anciennes Apple TV 4K !

Qu’en penser ?



C’est une bonne surprise pour les propriétaires d’Apple TV 4K récentes. En étendant Siri AI aux modèles de 2021 et 2022, Apple évite de réserver l’une des principales nouveautés de sa nouvelle génération aux seuls acheteurs du boîtier à 349 euros. Une décision bienvenue, qui pourrait limiter l’intérêt de renouveler son Apple TV uniquement pour profiter de l’intelligence artificielle. Encore faudra-t-il patienter en France : pour les utilisateurs européens, la question n’est pas tant de savoir quelle Apple TV acheter, mais plutôt quand Siri AI sera enfin disponible.