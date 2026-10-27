AV2 : YouTube divise la bande passante par trois, mais votre vieux mac va souffler

On en dit quoi ?



Tout le monde y gagne, pour une fois. Vous aurez une meilleure image, votre forfait data respirera un peu, et Google économisera au passage une fortune en bande passante, ce qui ne l'empêchera sûrement pas de vous servir autant de publicité qu'avant. Il faudra juste encaisser le décodage logiciel des débuts, qui fera travailler les processeurs des machines un peu anciennes. Mais la bascule vers l'AV1 s'était déjà faite sans que personne ne la remarque, et si vous voulez mon avis, celle-ci passera tout aussi inaperçue.