AV2 : YouTube divise la bande passante par trois, mais votre vieux mac va souffler
Par Vincent Lautier - Publié le
Quatre mois à peine après la finalisation de ses spécifications, le codec AV2 tient déjà un premier client géant. Google compte l'utiliser sur YouTube dès le début 2027, sur le web pour commencer. À la clé, une compression environ 30 % plus efficace que l'AV1, donc une meilleure image à débit égal, ou la même vidéo avec un tiers de bande passante en moins.
L'information vient de Jim Bankoski, vice-président chargé de l'ingénierie de Chrome chez Google. L'AV2 a été finalisé cet été par l'Alliance for Open Media, le consortium qui réunit Google, Netflix, Amazon, Meta et Apple autour de codecs libres de droits, et YouTube prévoit pourtant de s'en servir pour son streaming web dès les premiers mois de 2027. La plateforme a déjà bien avancé sur le sujet, puisque plus de 90 % de son catalogue, pondéré par le temps de visionnage, était déjà disponible en AV1 en mars 2026. Netflix et Prime Video testent le nouveau codec de leur côté, et Google a déjà fait la démonstration d'une lecture AV2 directement dans Chrome.
Selon l'Alliance for Open Media, l'AV2 compresse environ 30 % mieux que l'AV1. Dans la pratique, ça peut se traduire de deux façons, soit une image plus propre au même débit, surtout sur les contenus 4K et HDR, soit la même qualité en consommant un bon tiers de données en moins, avec des vidéos qui se lancent plus vite et un forfait mobile moins sollicité. Le codec gère aussi la vidéo multi-vues et des fréquences d'images plus élevées, et il pourra servir aux applications de visioconférence comme Zoom ou Teams. L'ensemble est gratuit et libre de droits, alors que le H.265 impose toujours de payer des licences.
Par contre, l'AV2 réclame environ cinq fois plus de calcul au décodage que l'AV1. Et aucune puce grand public ne sait l'accélérer pour le moment, ni dans les cartes graphiques, ni dans les téléviseurs, donc tout passera par le processeur au début, avec une consommation d'énergie en hausse et des ventilateurs qui se réveillent sur les machines modestes. Intel planche sur un encodeur logiciel et sur du matériel compatible, sans rien promettre avant 2027 ou 2028. Côté Apple, l'AV1 est décodé matériellement depuis les puces A17 Pro et M3, et l'AV2 attendra visiblement une génération ou deux de plus.
Tout le monde y gagne, pour une fois. Vous aurez une meilleure image, votre forfait data respirera un peu, et Google économisera au passage une fortune en bande passante, ce qui ne l'empêchera sûrement pas de vous servir autant de publicité qu'avant. Il faudra juste encaisser le décodage logiciel des débuts, qui fera travailler les processeurs des machines un peu anciennes. Mais la bascule vers l'AV1 s'était déjà faite sans que personne ne la remarque, et si vous voulez mon avis, celle-ci passera tout aussi inaperçue.
Un calendrier très rapide
L'information vient de Jim Bankoski, vice-président chargé de l'ingénierie de Chrome chez Google. L'AV2 a été finalisé cet été par l'Alliance for Open Media, le consortium qui réunit Google, Netflix, Amazon, Meta et Apple autour de codecs libres de droits, et YouTube prévoit pourtant de s'en servir pour son streaming web dès les premiers mois de 2027. La plateforme a déjà bien avancé sur le sujet, puisque plus de 90 % de son catalogue, pondéré par le temps de visionnage, était déjà disponible en AV1 en mars 2026. Netflix et Prime Video testent le nouveau codec de leur côté, et Google a déjà fait la démonstration d'une lecture AV2 directement dans Chrome.
Mais ça change quoi pour vous ?
Selon l'Alliance for Open Media, l'AV2 compresse environ 30 % mieux que l'AV1. Dans la pratique, ça peut se traduire de deux façons, soit une image plus propre au même débit, surtout sur les contenus 4K et HDR, soit la même qualité en consommant un bon tiers de données en moins, avec des vidéos qui se lancent plus vite et un forfait mobile moins sollicité. Le codec gère aussi la vidéo multi-vues et des fréquences d'images plus élevées, et il pourra servir aux applications de visioconférence comme Zoom ou Teams. L'ensemble est gratuit et libre de droits, alors que le H.265 impose toujours de payer des licences.
Aucune puce compatible
Par contre, l'AV2 réclame environ cinq fois plus de calcul au décodage que l'AV1. Et aucune puce grand public ne sait l'accélérer pour le moment, ni dans les cartes graphiques, ni dans les téléviseurs, donc tout passera par le processeur au début, avec une consommation d'énergie en hausse et des ventilateurs qui se réveillent sur les machines modestes. Intel planche sur un encodeur logiciel et sur du matériel compatible, sans rien promettre avant 2027 ou 2028. Côté Apple, l'AV1 est décodé matériellement depuis les puces A17 Pro et M3, et l'AV2 attendra visiblement une génération ou deux de plus.
On en dit quoi ?
Tout le monde y gagne, pour une fois. Vous aurez une meilleure image, votre forfait data respirera un peu, et Google économisera au passage une fortune en bande passante, ce qui ne l'empêchera sûrement pas de vous servir autant de publicité qu'avant. Il faudra juste encaisser le décodage logiciel des débuts, qui fera travailler les processeurs des machines un peu anciennes. Mais la bascule vers l'AV1 s'était déjà faite sans que personne ne la remarque, et si vous voulez mon avis, celle-ci passera tout aussi inaperçue.