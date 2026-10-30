Disney+ : la 4K et le HDR reviennent en France, mais pas sur l'Apple TV 4K
Par Vincent Lautier - Publié le
Privés de 4K depuis juillet à cause d'un procès en brevets, les abonnés européens de Disney+ retrouvent peu à peu une image digne de ce nom. Le service a changé de codec pour contourner le litige, et après la 4K cet été, c'est le HDR10 qui vient de réapparaître dans onze pays, dont la France. Mais la méthode laisse encore pas mal d'appareils sur le carreau, et pas des moindres.
InterDigital, une société américaine qui vit de ses licences, a fait condamner Disney devant la Juridiction unifiée du brevet pour l'utilisation du codec HEVC, celui qui transporte la 4K et le HDR sur la plupart des plateformes de streaming. Plutôt que de signer un accord comme l'a fait Amazon pour Prime Video, Disney a choisi de couper les fonctions concernées. Dolby Vision et la 3D ont disparu mi-juin, la 4K et le HDR10 ont suivi en juillet, en France comme en Allemagne, en Italie ou en Belgique. Le prix de la formule Premium, lui, n'a pas bougé d'un centime, 15,99 euros par mois pour une image en 1080p.
Depuis le mois d'août, Disney+ rebascule ses flux 4K vers le VP9, un codec libre de droits sur le papier, et un profil de ce format ramène maintenant le HDR10 sur une partie du catalogue. Le problème, c'est que le VP9 est bien moins répandu que le HEVC dans les salons. Les Android TV et Google TV récents sont servis, les Fire TV d'Amazon aussi, tout comme pas mal de téléviseurs LG, Philips, Sony, TCL ou Hisense. Par contre, rien pour les TV Samsung ni Panasonic, rien pour les consoles, et surtout rien pour l'Apple TV 4K, qui est quand même le boîtier de référence d'une bonne partie des abonnés exigeants. Dolby Vision, de son côté, n'est toujours pas revenu.
InterDigital n'a pas l'intention d'en rester là et a étendu sa plainte au VP9, avec une audience prévue en décembre. Si la justice lui donne encore raison, la 4K fraîchement restaurée pourrait disparaître une deuxième fois. Côté abonnés, la colère s'organise, l'association Euroconsumers a mis Disney en demeure début octobre et réclame au moins 5 euros de dédommagement par mois et par abonné touché, une facture qui dépasserait les 60 millions d'euros sur les onze pays concernés.
Vendre une formule Premium au prix fort pendant des mois en livrant du 1080p, sans baisser le tarif ni prévenir clairement les clients, c'est quand même un peu gonflé. Le retour du HDR10 est une bonne nouvelle, mais les possesseurs d'Apple TV 4K et de TV Samsung paient toujours plein pot pour un service amputé. Du coup, la demande de dédommagement d'Euroconsumers nous semble tout sauf exagérée.
La faute à un procès
InterDigital, une société américaine qui vit de ses licences, a fait condamner Disney devant la Juridiction unifiée du brevet pour l'utilisation du codec HEVC, celui qui transporte la 4K et le HDR sur la plupart des plateformes de streaming. Plutôt que de signer un accord comme l'a fait Amazon pour Prime Video, Disney a choisi de couper les fonctions concernées. Dolby Vision et la 3D ont disparu mi-juin, la 4K et le HDR10 ont suivi en juillet, en France comme en Allemagne, en Italie ou en Belgique. Le prix de la formule Premium, lui, n'a pas bougé d'un centime, 15,99 euros par mois pour une image en 1080p.
Le VP9 à la rescousse
Depuis le mois d'août, Disney+ rebascule ses flux 4K vers le VP9, un codec libre de droits sur le papier, et un profil de ce format ramène maintenant le HDR10 sur une partie du catalogue. Le problème, c'est que le VP9 est bien moins répandu que le HEVC dans les salons. Les Android TV et Google TV récents sont servis, les Fire TV d'Amazon aussi, tout comme pas mal de téléviseurs LG, Philips, Sony, TCL ou Hisense. Par contre, rien pour les TV Samsung ni Panasonic, rien pour les consoles, et surtout rien pour l'Apple TV 4K, qui est quand même le boîtier de référence d'une bonne partie des abonnés exigeants. Dolby Vision, de son côté, n'est toujours pas revenu.
Rien n'est réglé
InterDigital n'a pas l'intention d'en rester là et a étendu sa plainte au VP9, avec une audience prévue en décembre. Si la justice lui donne encore raison, la 4K fraîchement restaurée pourrait disparaître une deuxième fois. Côté abonnés, la colère s'organise, l'association Euroconsumers a mis Disney en demeure début octobre et réclame au moins 5 euros de dédommagement par mois et par abonné touché, une facture qui dépasserait les 60 millions d'euros sur les onze pays concernés.
On en dit quoi ?
Vendre une formule Premium au prix fort pendant des mois en livrant du 1080p, sans baisser le tarif ni prévenir clairement les clients, c'est quand même un peu gonflé. Le retour du HDR10 est une bonne nouvelle, mais les possesseurs d'Apple TV 4K et de TV Samsung paient toujours plein pot pour un service amputé. Du coup, la demande de dédommagement d'Euroconsumers nous semble tout sauf exagérée.