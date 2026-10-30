Disney+ : la 4K et le HDR reviennent en France, mais pas sur l'Apple TV 4K

On en dit quoi ?



Vendre une formule Premium au prix fort pendant des mois en livrant du 1080p, sans baisser le tarif ni prévenir clairement les clients, c'est quand même un peu gonflé. Le retour du HDR10 est une bonne nouvelle, mais les possesseurs d'Apple TV 4K et de TV Samsung paient toujours plein pot pour un service amputé. Du coup, la demande de dédommagement d'Euroconsumers nous semble tout sauf exagérée.