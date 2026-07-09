Warner lâche une nouvelle bande-annonce qui claque pour Dune 3
Par Vincent Lautier - Publié le
Warner vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Dune 3, le troisième et dernier volet de la trilogie de Denis Villeneuve. Le film adapte Le Messie de Dune, deuxième roman de Frank Herbert, et débarquera dans les salles françaises le 16 décembre. De quoi terminer l'année en beauté au cinéma.
Cette nouvelle bande-annonce arrive avec son lot d'affiches de personnages, quelques mois après un premier teaser diffusé en mars, et elle plante clairement le décor. On retrouve Paul Atréides devenu empereur de l'univers connu, plusieurs années après son ascension, mais rattrapé par les conséquences de la guerre sainte menée en son nom aux quatre coins de la galaxie. Villeneuve, qui coécrit le scénario avec Brian K. Vaughan, s'attaque là au versant le plus politique de la saga, celui où les Bene Gesserit, la Guilde spatiale et quelques autres complotent dans l'ombre pour renverser le messie qu'ils ont contribué à créer.
Côté distribution, on reprend les mêmes et on continue, avec Timothée Chalamet toujours dans la peau de Paul, Zendaya en Chani, mais aussi Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh et Jason Momoa. La grande nouveauté, c'est l'arrivée de Robert Pattinson dans le rôle de l'antagoniste principal, un Danseur de Visage capable de changer d'apparence pour s'infiltrer discrètement à la cour de l'empereur, sans oublier Anya Taylor-Joy dont le rôle reste soigneusement tenu secret. Le tournage s'est déroulé sur la seconde moitié de 2025, entre Budapest et Abu Dhabi.
Le vrai enjeu est là, dans le fait que Villeneuve a choisi d'adapter le livre le plus sombre et le plus casse-gueule de la série. Le Messie de Dune n'est pas une suite héroïque triomphante, c'est plutôt une démolition en règle de la figure du sauveur, qui montre le prix humain et politique payé pour la gloire de Paul. Après deux films spectaculaires qui ont rapporté gros à Warner, oser conclure sur une fin aussi désenchanté est un choix qui a de quoi surprendre, et qui donne franchement envie de voir comment le réalisateur va s'en tirer.
Deux premiers films sublimes visuellement, et voilà Villeneuve qui s'attaque au bouquin le plus tordu et le moins consensuel de la saga, c'est exactement ce qui rend le truc excitant. Avec Pattinson en méchant caméléon et une sortie calée pile pour les fêtes, Dune 3 s'impose déjà comme l'événement science-fiction de la fin d'année. Autant vous dire que je vasi me jeter dessus.
Paul Atréides, empereur et prisonnier de sa légende
Cette nouvelle bande-annonce arrive avec son lot d'affiches de personnages, quelques mois après un premier teaser diffusé en mars, et elle plante clairement le décor. On retrouve Paul Atréides devenu empereur de l'univers connu, plusieurs années après son ascension, mais rattrapé par les conséquences de la guerre sainte menée en son nom aux quatre coins de la galaxie. Villeneuve, qui coécrit le scénario avec Brian K. Vaughan, s'attaque là au versant le plus politique de la saga, celui où les Bene Gesserit, la Guilde spatiale et quelques autres complotent dans l'ombre pour renverser le messie qu'ils ont contribué à créer.
Un casting cinq étoiles et un nouveau visage inquiétant
Côté distribution, on reprend les mêmes et on continue, avec Timothée Chalamet toujours dans la peau de Paul, Zendaya en Chani, mais aussi Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh et Jason Momoa. La grande nouveauté, c'est l'arrivée de Robert Pattinson dans le rôle de l'antagoniste principal, un Danseur de Visage capable de changer d'apparence pour s'infiltrer discrètement à la cour de l'empereur, sans oublier Anya Taylor-Joy dont le rôle reste soigneusement tenu secret. Le tournage s'est déroulé sur la seconde moitié de 2025, entre Budapest et Abu Dhabi.
La conclusion, et le pari du roman le plus casse-gueule
Le vrai enjeu est là, dans le fait que Villeneuve a choisi d'adapter le livre le plus sombre et le plus casse-gueule de la série. Le Messie de Dune n'est pas une suite héroïque triomphante, c'est plutôt une démolition en règle de la figure du sauveur, qui montre le prix humain et politique payé pour la gloire de Paul. Après deux films spectaculaires qui ont rapporté gros à Warner, oser conclure sur une fin aussi désenchanté est un choix qui a de quoi surprendre, et qui donne franchement envie de voir comment le réalisateur va s'en tirer.
On en dit quoi ?
Deux premiers films sublimes visuellement, et voilà Villeneuve qui s'attaque au bouquin le plus tordu et le moins consensuel de la saga, c'est exactement ce qui rend le truc excitant. Avec Pattinson en méchant caméléon et une sortie calée pile pour les fêtes, Dune 3 s'impose déjà comme l'événement science-fiction de la fin d'année. Autant vous dire que je vasi me jeter dessus.