Après le succès de F1, Apple retrouve Brad Pitt pour un nouveau blockbuster

Brad Pitt de retour chez Apple

Un film dans le New York des années 1970

Après F1, Apple veut poursuivre sa collaboration avec Brad Pitt

Qu’en penser ?



Avec Connector, Apple confirme sa volonté de s’appuyer sur des acteurs et réalisateurs reconnus pour développer son catalogue de films originaux. Le succès de F1 a également démontré qu’une production Apple pouvait rencontrer son public dans les salles obscures, et pas uniquement sur sa plateforme de streaming. La question se pose désormais de la stratégie de distribution de Connector : Apple privilégiera-t-elle une véritable sortie au cinéma, comme pour F1, ou une diffusion principalement sur Apple TV, à l’image de Wolfs ? Pour le moment, aucune précision n’a été communiquée sur ce point.

Apple semble bien décidée à poursuivre sa collaboration avec Brad Pitt. Selon les informations de Deadline, l’acteur américain tiendra le rôle principal de. L’information a été relayée par le compte officiel d’Apple TV sur X, confirmant ainsi l’existence du projet.La réalisation a été confiée à, notamment connu poursorti en 2019. Ce drame consacré à un batteur confronté à une perte progressive de l’audition avait reçu six nominations aux Oscars, remportant notamment les récompenses du meilleur son et du meilleur montage. Pour son nouveau film, le réalisateur devrait cette fois s’intéresser au monde ouvrier américain des années 1970.L’intrigue de Connector se déroulera à New York, dans les années 1970. Selon le synopsis,, une figure légendaire issue de la classe ouvrière qui devra affronter des forces bien plus puissantes que lui. Le terme anglais skywalker désigne notamment ces ouvriers qui travaillent à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres au-dessus du sol, sur les structures métalliques des immeubles en construction.Le projet pourrait ainsi explorer les transformations sociales et économiques du New York de cette époque, à travers le parcours d’un homme confronté à des intérêts qui le dépassent. Pour le moment, Apple n’a communiqué ni date de sortie, ni calendrier de tournage. Le reste de la distribution n’a pas davantage été dévoilé.Ce nouveau projet intervient quelques mois après le succès de F1 : Le Film, dans lequel Brad Pitt incarnait Sonny Hayes, un ancien pilote de Formule 1 effectuant son retour en compétition. Réalisé par Joseph Kosinski, le long-métrage est devenu, confirmant l’intérêt du groupe pour les productions hollywoodiennes à gros budget.Mais la relation entre Apple et Brad Pitt ne date pas de ce film. En 2024, l’acteur partageait déjà l’affiche de Wolfs avec George Clooney, dans une comédie d’action réalisée par Jon Watts. Le film avait toutefois été au centre d’une controverse concernant sa distribution.Initialement prévu pour une sortie relativement large dans les salles de cinéma, Wolfs avait finalement bénéficié d’une exploitation très limitée avant son arrivée sur Apple TV.Malgré cet épisode, Brad Pitt semble donc vouloir poursuivre sa collaboration avec Apple.