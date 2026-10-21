tvOS 27.2 : ces nouveautés arrivent sur l'Apple TV 4K
Par Laurence - Publié le
Apple prépare une nouvelle mise à jour pour ses Apple TV 4K. Attendu la semaine prochaine et actuellement en version RC, tvOS 27.2 apporte plusieurs améliorations, notamment du côté des économiseurs d’écran et de l’accessibilité. La firme permet désormais de mélanger les différentes animations disponibles, mais aussi de choisir plus précisément les photos affichées sur son téléviseur. Voici les nouveautés à découvrir.
Dans la foulée, Cupertino a amélioré la personnalisation des économiseurs d’écran utilisant les photos enregistrées sur iPhone ou iPad. Les utilisateurs pourront désormais sélectionner manuellement les contenus qu’ils souhaitent afficher sur leur téléviseur. Cette possibilité concerne les catégories Souvenirs et Diaporamas, ainsi que Portraits.
L’intérêt est assez évident ici. On peut mieux contrôler les contenus diffusés sur un écran parfois visible par toute la famille, tout en évitant de donner accès à l’intégralité de sa photothèque. Et ainsi éviter d'afficher certaines photos que l'on préférait garder pour soi ou une capture d'écran qui passerait par là.
Les économiseurs d’écran font partie des petites particularités de l’Apple TV. Entre les célèbres vues aériennes, les photos personnelles et les animations de Snoopy, les utilisateurs disposent de plusieurs catégories.
Jusqu’à présent, il fallait toutefois choisir une seule catégorie à afficher. Avec tvOS 27.2, Apple introduit une nouvelle option de lecture aléatoire
La troisième nouveauté concerne l’accessibilité. Avec tvOS 27.2, l’application Apple TV prend en charge de nouvelles options en langue des signes pour certains films et séries compatibles. Les spectateurs peuvent sélectionner directement ces options depuis les commandes du lecteur vidéo. Deux langues sont actuellement prévues : l’ASL, pour la langue des signes américaine, et la BSL, pour la langue des signes britannique. Cette fonctionnalité dépend toutefois des contenus proposés et ne sera donc pas disponible sur l’ensemble du catalogue.
Les utilisateurs devront encore patienter pour profiter de Siri AI (surtout s'ils habitent en Europe...). Celui-ci doit accompagner l'Apple TV 4K de quatrième génération, attendue le 13 novembre. Apple prévoit d'ailleurs de proposer Siri AI sur les anciennes Apple TV 4K de deuxième et troisième générations, mais cette fonction ne figure pas encore dans tvOS 27.2.
Pour le moment, tvOS 27.2 est disponible en version Release Candidate. Sa sortie publique est attendue la semaine prochaine. Cette génération ne bouleverse pas l’expérience proposée par l’Apple TV, mais apporte plusieurs améliorations, sommes toutes modestes face aux évolutions attendues avec la prochaine génération d’Apple TV 4K.
Une sélection de photos personnelles
Dans la foulée, Cupertino a amélioré la personnalisation des économiseurs d’écran utilisant les photos enregistrées sur iPhone ou iPad. Les utilisateurs pourront désormais sélectionner manuellement les contenus qu’ils souhaitent afficher sur leur téléviseur. Cette possibilité concerne les catégories Souvenirs et Diaporamas, ainsi que Portraits.
L’intérêt est assez évident ici. On peut mieux contrôler les contenus diffusés sur un écran parfois visible par toute la famille, tout en évitant de donner accès à l’intégralité de sa photothèque. Et ainsi éviter d'afficher certaines photos que l'on préférait garder pour soi ou une capture d'écran qui passerait par là.
Des économiseurs d’écran qui changent tout seuls
Les économiseurs d’écran font partie des petites particularités de l’Apple TV. Entre les célèbres vues aériennes, les photos personnelles et les animations de Snoopy, les utilisateurs disposent de plusieurs catégories.
Jusqu’à présent, il fallait toutefois choisir une seule catégorie à afficher. Avec tvOS 27.2, Apple introduit une nouvelle option de lecture aléatoire
Shuffle. Comme son nom l'indique, elle permet d’alterner automatiquement les économiseurs d’écran au cours de la journée, et ce, sans se limiter à une catégorie particulière. Il devient ainsi possible de profiter des paysages filmés par Apple, puis de retrouver ses souvenirs personnels ou les animations de Snoopy, le tout sans modifier les réglages à chaque fois.
La langue des signes arrive dans l’application Apple TV
La troisième nouveauté concerne l’accessibilité. Avec tvOS 27.2, l’application Apple TV prend en charge de nouvelles options en langue des signes pour certains films et séries compatibles. Les spectateurs peuvent sélectionner directement ces options depuis les commandes du lecteur vidéo. Deux langues sont actuellement prévues : l’ASL, pour la langue des signes américaine, et la BSL, pour la langue des signes britannique. Cette fonctionnalité dépend toutefois des contenus proposés et ne sera donc pas disponible sur l’ensemble du catalogue.
Quid de Siri AI ?
Les utilisateurs devront encore patienter pour profiter de Siri AI (surtout s'ils habitent en Europe...). Celui-ci doit accompagner l'Apple TV 4K de quatrième génération, attendue le 13 novembre. Apple prévoit d'ailleurs de proposer Siri AI sur les anciennes Apple TV 4K de deuxième et troisième générations, mais cette fonction ne figure pas encore dans tvOS 27.2.
Qu’en penser ?
Pour le moment, tvOS 27.2 est disponible en version Release Candidate. Sa sortie publique est attendue la semaine prochaine. Cette génération ne bouleverse pas l’expérience proposée par l’Apple TV, mais apporte plusieurs améliorations, sommes toutes modestes face aux évolutions attendues avec la prochaine génération d’Apple TV 4K.