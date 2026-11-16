Netflix House : les parcs géants de Netflix sont-ils déjà un échec ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Les Netflix House de Philadelphie et de Dallas viennent de souffler leur première bougie, et la direction s'interroge déjà sur la suite. Entre un millier de licenciements, le départ du patron des expériences et un troisième site toujours prévu à Las Vegas, la plateforme cherche encore le bon format pour ses parcs d'attractions en intérieur.
Ces immenses espaces couverts de près de 10 000 mètres carrés, installés dans d'anciens grands magasins, mélangent attractions tirées de Stranger Things ou de Squid Game, restaurant, boutique et mini-golf à thème. Ted Sarandos imaginait des lieux où les abonnés reviendraient plusieurs fois par mois, un peu comme on retourne au cinéma. Le premier a ouvert ses portes à King of Prussia, près de Philadelphie, en novembre 2025, le second à Dallas un mois plus tard. Un an après, la newsletter Screentime de Bloomberg raconte que le groupe remet toute cette stratégie à plat, sans fermer ses deux sites.
Mi-octobre, Netflix a supprimé environ 1 000 postes, à peu près 6 % de ses effectifs, sa plus grosse coupe depuis 2022. Les équipes chargées des expériences physiques et de l'événementiel ont été durement touchées, et Greg Lombardo, qui pilotait ces activités depuis sept ans, a quitté l'entreprise dans la foulée. L'action a aussi perdu plus de 10 % en octobre, et les investisseurs demandent du coup des comptes sur tout ce qui coûte cher sans rapporter d'abonnés. Ces bâtiments géants, avec leurs décors à renouveler en permanence et leurs centaines d'employés, cochent exactement cette case. Netflix ne communique d'ailleurs aucun chiffre de fréquentation.
Le projet le plus gros n'est pas abandonné. Un troisième Netflix House, annoncé comme le plus grand des trois, doit toujours ouvrir en 2027 sur le Strip de Las Vegas. Les deux sites existants continuent de tourner, une expérience immersive KPop Demon Hunters vient d'arriver à Dallas et elle est attendue à Philadelphie le 20 novembre. La remise à plat porterait donc moins sur l'existence de ces lieux que sur leur ampleur et leur rythme d'expansion, à un moment où chaque dollar investi est scruté. Par chez nous, la question ne se pose pas encore, l'Europe n'a droit à aucun site pour le moment.
L'idée de départ se défend, Disney prouve depuis des décennies que les fans adorent se promener dans leurs univers préférés. Mais remettre sa copie à plat au bout d'un an montre quand même que le modèle économique n'a pas encore été trouvé. Un abonnement se facture tous les mois sans mal, alors qu'un parc en intérieur engloutit des fortunes en décors, en personnel et en loyers. C'est un tout autre métier.
Un premier anniversaire compliqué
Ces immenses espaces couverts de près de 10 000 mètres carrés, installés dans d'anciens grands magasins, mélangent attractions tirées de Stranger Things ou de Squid Game, restaurant, boutique et mini-golf à thème. Ted Sarandos imaginait des lieux où les abonnés reviendraient plusieurs fois par mois, un peu comme on retourne au cinéma. Le premier a ouvert ses portes à King of Prussia, près de Philadelphie, en novembre 2025, le second à Dallas un mois plus tard. Un an après, la newsletter Screentime de Bloomberg raconte que le groupe remet toute cette stratégie à plat, sans fermer ses deux sites.
Un millier de postes supprimés
Mi-octobre, Netflix a supprimé environ 1 000 postes, à peu près 6 % de ses effectifs, sa plus grosse coupe depuis 2022. Les équipes chargées des expériences physiques et de l'événementiel ont été durement touchées, et Greg Lombardo, qui pilotait ces activités depuis sept ans, a quitté l'entreprise dans la foulée. L'action a aussi perdu plus de 10 % en octobre, et les investisseurs demandent du coup des comptes sur tout ce qui coûte cher sans rapporter d'abonnés. Ces bâtiments géants, avec leurs décors à renouveler en permanence et leurs centaines d'employés, cochent exactement cette case. Netflix ne communique d'ailleurs aucun chiffre de fréquentation.
Las Vegas toujours au programme
Le projet le plus gros n'est pas abandonné. Un troisième Netflix House, annoncé comme le plus grand des trois, doit toujours ouvrir en 2027 sur le Strip de Las Vegas. Les deux sites existants continuent de tourner, une expérience immersive KPop Demon Hunters vient d'arriver à Dallas et elle est attendue à Philadelphie le 20 novembre. La remise à plat porterait donc moins sur l'existence de ces lieux que sur leur ampleur et leur rythme d'expansion, à un moment où chaque dollar investi est scruté. Par chez nous, la question ne se pose pas encore, l'Europe n'a droit à aucun site pour le moment.
On en dit quoi ?
L'idée de départ se défend, Disney prouve depuis des décennies que les fans adorent se promener dans leurs univers préférés. Mais remettre sa copie à plat au bout d'un an montre quand même que le modèle économique n'a pas encore été trouvé. Un abonnement se facture tous les mois sans mal, alors qu'un parc en intérieur engloutit des fortunes en décors, en personnel et en loyers. C'est un tout autre métier.