On en dit quoi ?



Pour une fois qu'une plateforme s'engage sur le long terme au lieu d'annuler ses séries au bout de deux saisons, on ne va pas bouder. Slow Horses le mérite, le niveau n'a pas bougé en six saisons, et très peu de séries peuvent en dire autant. Le seul vrai sujet d'inquiétude, c'est le moment où la série devra avancer sans roman de Mick Herron sous la main, un exercice qui a rarement réussi aux adaptations. Mais bon, quatre saisons de Jackson Lamb devant nous, ça n'est pas rien.