Slow Horses renouvelée jusqu'à la saison 10, du jamais vu chez Apple TV
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple TV a commandé deux saisons supplémentaires de Slow Horses, la neuvième et la dixième. Les saisons 7 et 8 étaient déjà validées, la série d'espionnage portée par Gary Oldman est donc tranquillement assurée de tourner jusqu'à la saison 10. De quoi voir venir jusqu'à la fin de la décennie.
L'annonce est arrivée mi-novembre par l'intermédiaire de Deadline, quelques semaines à peine après la fin de la saison 6, diffusée jusqu'à fin octobre sur la plateforme. Apple avait déjà pris l'habitude de commander ses saisons très en avance, les saisons 7 et 8 étaient actées depuis un moment, mais s'engager d'un coup jusqu'à la dixième, c'est une autre dimension. Au rythme d'une saison par an tenu depuis 2022, le final se jouerait donc autour de 2030. Le plus amusant, c'est qu'Olivia Cooke, qui joue dans la série, laissait entendre il y a quelques jours que la saison 8 pourrait être la dernière. Cette annonce lui donne tort du coup.
Slow Horses adapte les romans Slough House de Mick Herron, qui suivent une bande d'agents du MI5 placardisés dans un service poubelle dirigé par l'infect Jackson Lamb. L'écrivain en a publié neuf depuis 2010, et le dernier, Clown Town, est sorti en 2025 après trois ans d'attente. Les saisons 7 et 8 piocheront dans les deux derniers volumes. Du coup, les saisons 9 et 10 devraient dépasser les livres existants, sauf si Mick Herron accélère sérieusement la cadence d'écriture. Interrogée sur la direction que prendra l'histoire, Apple se contente pour le moment de promettre des détails plus tard.
Aucune série originale d'Apple TV n'a obtenu autant de saisons. For All Mankind, l'autre vétérane du catalogue, s'arrêtera à la sixième, comme Apple l'a confirmé en mars. La critique suit, et les chiffres sont assez parlants : chaque saison dépasse les 95 % sur Rotten Tomatoes, les saisons 2 et 4 affichent un 100 % tout rond et la sixième termine à 98 %. Autour de Gary Oldman, on retrouve Jack Lowden, Kristin Scott Thomas et Jonathan Pryce, le tout produit par See-Saw Films. Les six premières saisons sont disponibles sur Apple TV, si vous avez du retard à rattraper.
Pour une fois qu'une plateforme s'engage sur le long terme au lieu d'annuler ses séries au bout de deux saisons, on ne va pas bouder. Slow Horses le mérite, le niveau n'a pas bougé en six saisons, et très peu de séries peuvent en dire autant. Le seul vrai sujet d'inquiétude, c'est le moment où la série devra avancer sans roman de Mick Herron sous la main, un exercice qui a rarement réussi aux adaptations. Mais bon, quatre saisons de Jackson Lamb devant nous, ça n'est pas rien.
Deux saisons de plus
L'annonce est arrivée mi-novembre par l'intermédiaire de Deadline, quelques semaines à peine après la fin de la saison 6, diffusée jusqu'à fin octobre sur la plateforme. Apple avait déjà pris l'habitude de commander ses saisons très en avance, les saisons 7 et 8 étaient actées depuis un moment, mais s'engager d'un coup jusqu'à la dixième, c'est une autre dimension. Au rythme d'une saison par an tenu depuis 2022, le final se jouerait donc autour de 2030. Le plus amusant, c'est qu'Olivia Cooke, qui joue dans la série, laissait entendre il y a quelques jours que la saison 8 pourrait être la dernière. Cette annonce lui donne tort du coup.
Bientôt à court de romans
Slow Horses adapte les romans Slough House de Mick Herron, qui suivent une bande d'agents du MI5 placardisés dans un service poubelle dirigé par l'infect Jackson Lamb. L'écrivain en a publié neuf depuis 2010, et le dernier, Clown Town, est sorti en 2025 après trois ans d'attente. Les saisons 7 et 8 piocheront dans les deux derniers volumes. Du coup, les saisons 9 et 10 devraient dépasser les livres existants, sauf si Mick Herron accélère sérieusement la cadence d'écriture. Interrogée sur la direction que prendra l'histoire, Apple se contente pour le moment de promettre des détails plus tard.
C'est la série qui va le plus loin
Aucune série originale d'Apple TV n'a obtenu autant de saisons. For All Mankind, l'autre vétérane du catalogue, s'arrêtera à la sixième, comme Apple l'a confirmé en mars. La critique suit, et les chiffres sont assez parlants : chaque saison dépasse les 95 % sur Rotten Tomatoes, les saisons 2 et 4 affichent un 100 % tout rond et la sixième termine à 98 %. Autour de Gary Oldman, on retrouve Jack Lowden, Kristin Scott Thomas et Jonathan Pryce, le tout produit par See-Saw Films. Les six premières saisons sont disponibles sur Apple TV, si vous avez du retard à rattraper.
On en dit quoi ?
Pour une fois qu'une plateforme s'engage sur le long terme au lieu d'annuler ses séries au bout de deux saisons, on ne va pas bouder. Slow Horses le mérite, le niveau n'a pas bougé en six saisons, et très peu de séries peuvent en dire autant. Le seul vrai sujet d'inquiétude, c'est le moment où la série devra avancer sans roman de Mick Herron sous la main, un exercice qui a rarement réussi aux adaptations. Mais bon, quatre saisons de Jackson Lamb devant nous, ça n'est pas rien.