F1 Academy, le championnat 100 % féminin, débarque sur Apple TV dès 2027
Par Laurence - Publié le
Sortie de GTA VI oblige, Apple y va de sa petite annonce auto et officialise l’arrivée de la F1 Academy sur Apple TV dès 2027. Ce championnat exclusivement féminin, destiné à révéler les futures pilotes, y bénéficiera d’une couverture complète.
Apple semble bien décidée à renforcer sa présence dans le sport automobile. Alors que l’entreprise a commencé à diffuser la Formule 1 aux États-Unis en 2026, dans le cadre d’un accord de cinq ans, elle annonce désormais l’arrivée d’une nouvelle compétition sur sa plateforme. À partir de 2027, Apple TV diffusera l’intégralité des qualifications et des courses de la F1 Academy aux États-Unis, sans supplément pour les abonnés au service.
Voilà qui tombe plutôt bien vu que la firme cherche à capitaliser sur son partenariat avec la Formule 1, mais également sur le succès de son film F1, qui a contribué à renforcer la visibilité de la discipline auprès du grand public. Avec cette nouvelle compétition, Apple entend proposer davantage de contenus sportifs en direct, tout en mettant en avant une nouvelle génération de pilotes.
Créée en 2022 et lancée en compétition en 2023, la F1 Academy est un championnat automobile exclusivement féminin, destiné à accompagner les jeunes pilotes dans leur progression vers les catégories supérieures du sport automobile. La compétition repose sur des monoplaces de niveau Formule 4 et vise notamment à faciliter l’accès des femmes à un environnement historiquement dominé par les hommes.
Plusieurs d'entre elles se sont déjà fait remarquer dans cette catégorie, notamment Alba Hurup Larsen, Alisha Palmowski et Emma Felbermayr. Pour Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, cet accord avec Apple constitue une nouvelle étape dans le développement du championnat. Elle souligne notamment l’importance de la visibilité des pilotes féminines auprès des jeunes générations, afin de montrer que les femmes peuvent également trouver leur place dans le sport automobile.
La saison 2027 débutera le 19 mars sur le circuit de Djeddah, en Arabie saoudite, avant de se poursuivre en Chine, au Canada et en Europe. Sept manches sont prévues entre mars et novembre, avec deux rendez-vous aux États-Unis pour terminer la saison. Les abonnés américains pourront suivre les séances de qualifications et les courses directement depuis l’application Apple TV. Pour le moment, cet accord concerne uniquement les États-Unis. Apple n’a annoncé aucune extension de ces droits de diffusion à la France ou aux autres marchés internationaux.
Apple confirme ainsi son intérêt pour les retransmissions sportives en direct. La firme dispose déjà de plusieurs accords dans ce domaine, notamment avec la Major League Soccer et le championnat américain de baseball MLB. Ces compétitions vont lui permettre de diversifier son catalogue, historiquement centré sur les films, séries et documentaires originaux. Et ainsi de fidéliser les abonnés grâce à des événements diffusés régulièrement tout au long de l’année.
Apple TV élargit son offre autour de la Formule 1
Apple semble bien décidée à renforcer sa présence dans le sport automobile. Alors que l’entreprise a commencé à diffuser la Formule 1 aux États-Unis en 2026, dans le cadre d’un accord de cinq ans, elle annonce désormais l’arrivée d’une nouvelle compétition sur sa plateforme. À partir de 2027, Apple TV diffusera l’intégralité des qualifications et des courses de la F1 Academy aux États-Unis, sans supplément pour les abonnés au service.
Voilà qui tombe plutôt bien vu que la firme cherche à capitaliser sur son partenariat avec la Formule 1, mais également sur le succès de son film F1, qui a contribué à renforcer la visibilité de la discipline auprès du grand public. Avec cette nouvelle compétition, Apple entend proposer davantage de contenus sportifs en direct, tout en mettant en avant une nouvelle génération de pilotes.
Qu’est-ce que la F1 Academy ?
Créée en 2022 et lancée en compétition en 2023, la F1 Academy est un championnat automobile exclusivement féminin, destiné à accompagner les jeunes pilotes dans leur progression vers les catégories supérieures du sport automobile. La compétition repose sur des monoplaces de niveau Formule 4 et vise notamment à faciliter l’accès des femmes à un environnement historiquement dominé par les hommes.
Plusieurs d'entre elles se sont déjà fait remarquer dans cette catégorie, notamment Alba Hurup Larsen, Alisha Palmowski et Emma Felbermayr. Pour Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, cet accord avec Apple constitue une nouvelle étape dans le développement du championnat. Elle souligne notamment l’importance de la visibilité des pilotes féminines auprès des jeunes générations, afin de montrer que les femmes peuvent également trouver leur place dans le sport automobile.
Sept rendez-vous au calendrier 2027
La saison 2027 débutera le 19 mars sur le circuit de Djeddah, en Arabie saoudite, avant de se poursuivre en Chine, au Canada et en Europe. Sept manches sont prévues entre mars et novembre, avec deux rendez-vous aux États-Unis pour terminer la saison. Les abonnés américains pourront suivre les séances de qualifications et les courses directement depuis l’application Apple TV. Pour le moment, cet accord concerne uniquement les États-Unis. Apple n’a annoncé aucune extension de ces droits de diffusion à la France ou aux autres marchés internationaux.
Qu’en penser ?
Apple confirme ainsi son intérêt pour les retransmissions sportives en direct. La firme dispose déjà de plusieurs accords dans ce domaine, notamment avec la Major League Soccer et le championnat américain de baseball MLB. Ces compétitions vont lui permettre de diversifier son catalogue, historiquement centré sur les films, séries et documentaires originaux. Et ainsi de fidéliser les abonnés grâce à des événements diffusés régulièrement tout au long de l’année.