Apple TV élargit son offre autour de la Formule 1

Qu’est-ce que la F1 Academy ?

Sept rendez-vous au calendrier 2027

Qu’en penser ?



Apple confirme ainsi son intérêt pour les retransmissions sportives en direct. La firme dispose déjà de plusieurs accords dans ce domaine, notamment avec la Major League Soccer et le championnat américain de baseball MLB. Ces compétitions vont lui permettre de diversifier son catalogue, historiquement centré sur les films, séries et documentaires originaux. Et ainsi de fidéliser les abonnés grâce à des événements diffusés régulièrement tout au long de l’année.



Alors que l’entreprise a commencé à diffuser la Formule 1 aux États-Unis en 2026, dans le cadre d’un accord de cinq ans, elle annonce désormais l’arrivée d’une nouvelle compétition sur sa plateforme. À partir de 2027, Apple TV diffusera l’intégralité des, sans supplément pour les abonnés au service.Voilà qui tombe plutôt bien vu que la firme cherche à, qui a contribué à renforcer la visibilité de la discipline auprès du grand public. Avec cette nouvelle compétition, Apple entend proposer davantage de contenus sportifs en direct, tout en mettant en avant une nouvelle génération de pilotes.Créée en 2022 et lancée en compétition en 2023,. La compétition repose sur des monoplaces de niveau Formule 4 et vise notamment à faciliter l’accès des femmes à un environnement historiquement dominé par les hommes.Plusieurs d'entre elles se sont déjà fait remarquer dans cette catégorie, notamment Alba Hurup Larsen, Alisha Palmowski et Emma Felbermayr. Pour Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, cet accord avec Apple constitue une nouvelle étape dans le développement du championnat. Elle souligne notamment. Sept manches sont prévues entre mars et novembre, avec deux rendez-vous aux États-Unis pour terminer la saison. Les abonnés américains pourront suivre les séances de qualifications et les courses directement depuis l’application Apple TV. Pour le moment, cet accord concerne uniquement les États-Unis. Apple n’a annoncé aucune extension de ces droits de diffusion à la France ou aux autres marchés internationaux.