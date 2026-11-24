Apple TV : Ted Lasso va jouer les prolongations avec une cinquième saison !
Par Laurence - Publié le
Apple n'en a visiblement pas terminé avec Ted Lasso. La firme vient d'officialiser le renouvellement de sa série à succès pour une cinquième saison. Si aucune date de diffusion n'a encore été communiquée, le tournage pourrait débuter dès le printemps 2027.
Les amateurs de football et d'humour britannique vont pouvoir retrouver Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso. Dans un communiqué publié ce lundi 23 novembre, Apple a officiellement confirmé la commande d'une cinquième saison de sa comédie, qui demeure l'une des séries les plus populaires de son service de streaming.
Selon Deadline, la production devrait débuter le 14 avril 2027. Apple n'a toutefois donné aucune indication concernant le nombre d'épisodes ou la date de diffusion de cette nouvelle saison. Le renouvellement témoigne en tout cas de la volonté de Cupertino de poursuivre l'exploitation de l'une de ses franchises les plus emblématiques.
Pour rappel, la série raconte les aventures de Ted Lasso, un entraîneur de football américain originaire du Kansas, recruté pour prendre la tête d'une équipe professionnelle de football en Angleterre, alors même qu'il ne possède aucune expérience dans cette discipline. Au fil des saisons, la série a largement dépassé le cadre sportif pour aborder des sujets comme les relations humaines, la santé mentale, la confiance en soi ou encore le management, avec un mélange d'humour et d'émotion.
Alors que la troisième saison semblait initialement devoir conclure les aventures du personnage au grand dam des fans, Apple avait finalement décidé de prolonger l'expérience. Dans la quatrième saison, Ted Lasso est ainsi retourné en Angleterre pour relever un nouveau défi : entraîner une équipe féminine de football évoluant en deuxième division. Pour l'heure, Apple n'a dévoilé aucun élément concernant l'intrigue de cette cinquième saison.
Depuis ses débuts en 2020, Ted Lasso occupe une place particulière dans le catalogue d'Apple TV et des téléspectateurs (il faut dire que la série était arrivée en plein covid dans un contexte extrêmement morose où tout le monde cherchait des contenus un plus légers).
Récompensée à plusieurs reprises, notamment aux Emmy Awards, la série a largement contribué à la notoriété du service de streaming de Cupertino, à une époque où son catalogue était encore relativement limité. Si Apple a depuis considérablement étoffé son offre de productions originales, Ted Lasso demeure l'un de ses programmes les plus identifiables auprès du grand public.
Cette annonce intervient également en pleine période de Black Friday. Jusqu'au 30 novembre, Apple propose une réduction de plus de 50 % sur son abonnement dans plusieurs pays, pour les nouveaux abonnés et certains anciens clients éligibles.
Alors que les plateformes de streaming cherchent à fidéliser leurs abonnés dans un environnement toujours plus concurrentiel, Apple semble vouloir capitaliser sur ses franchises les plus populaires. Le renouvellement de Ted Lasso s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Il faudra néanmoins parvenir à renouveler les intrigues sans perdre ce qui faisait le charme des premières saisons. Et vous, êtes-vous contents de retrouver Ted Lasso pour une cinquième saison ?
Une cinquième saison pour Ted Lasso
Les amateurs de football et d'humour britannique vont pouvoir retrouver Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso. Dans un communiqué publié ce lundi 23 novembre, Apple a officiellement confirmé la commande d'une cinquième saison de sa comédie, qui demeure l'une des séries les plus populaires de son service de streaming.
Selon Deadline, la production devrait débuter le 14 avril 2027. Apple n'a toutefois donné aucune indication concernant le nombre d'épisodes ou la date de diffusion de cette nouvelle saison. Le renouvellement témoigne en tout cas de la volonté de Cupertino de poursuivre l'exploitation de l'une de ses franchises les plus emblématiques.
De nouveaux défis pour le coach américain
Pour rappel, la série raconte les aventures de Ted Lasso, un entraîneur de football américain originaire du Kansas, recruté pour prendre la tête d'une équipe professionnelle de football en Angleterre, alors même qu'il ne possède aucune expérience dans cette discipline. Au fil des saisons, la série a largement dépassé le cadre sportif pour aborder des sujets comme les relations humaines, la santé mentale, la confiance en soi ou encore le management, avec un mélange d'humour et d'émotion.
Alors que la troisième saison semblait initialement devoir conclure les aventures du personnage au grand dam des fans, Apple avait finalement décidé de prolonger l'expérience. Dans la quatrième saison, Ted Lasso est ainsi retourné en Angleterre pour relever un nouveau défi : entraîner une équipe féminine de football évoluant en deuxième division. Pour l'heure, Apple n'a dévoilé aucun élément concernant l'intrigue de cette cinquième saison.
Une série emblématique pour Apple TV
Depuis ses débuts en 2020, Ted Lasso occupe une place particulière dans le catalogue d'Apple TV et des téléspectateurs (il faut dire que la série était arrivée en plein covid dans un contexte extrêmement morose où tout le monde cherchait des contenus un plus légers).
Récompensée à plusieurs reprises, notamment aux Emmy Awards, la série a largement contribué à la notoriété du service de streaming de Cupertino, à une époque où son catalogue était encore relativement limité. Si Apple a depuis considérablement étoffé son offre de productions originales, Ted Lasso demeure l'un de ses programmes les plus identifiables auprès du grand public.
Cette annonce intervient également en pleine période de Black Friday. Jusqu'au 30 novembre, Apple propose une réduction de plus de 50 % sur son abonnement dans plusieurs pays, pour les nouveaux abonnés et certains anciens clients éligibles.
Qu'en penser ?
Alors que les plateformes de streaming cherchent à fidéliser leurs abonnés dans un environnement toujours plus concurrentiel, Apple semble vouloir capitaliser sur ses franchises les plus populaires. Le renouvellement de Ted Lasso s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Il faudra néanmoins parvenir à renouveler les intrigues sans perdre ce qui faisait le charme des premières saisons. Et vous, êtes-vous contents de retrouver Ted Lasso pour une cinquième saison ?