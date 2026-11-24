Une cinquième saison pour Ted Lasso

De nouveaux défis pour le coach américain

Une série emblématique pour Apple TV

Qu'en penser ?



Alors que les plateformes de streaming cherchent à fidéliser leurs abonnés dans un environnement toujours plus concurrentiel, Apple semble vouloir capitaliser sur ses franchises les plus populaires. Le renouvellement de Ted Lasso s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Il faudra néanmoins parvenir à renouveler les intrigues sans perdre ce qui faisait le charme des premières saisons. Et vous, êtes-vous contents de retrouver Ted Lasso pour une cinquième saison ?

Les amateurs de football et d'humour britannique vont pouvoir retrouver Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso. Dans un communiqué publié ce lundi 23 novembre,Selon, la production devrait débuter le 14 avril 2027. Apple n'a toutefois donné aucune indication concernant le nombre d'épisodes ou la date de diffusion de cette nouvelle saison. Le renouvellement témoigne en tout cas de la volonté de Cupertino de poursuivre l'exploitation de l'une de ses franchises les plus emblématiques.Pour rappel, la série raconte les aventures de. Au fil des saisons, la série a largement dépassé le cadre sportif pour aborder des sujets comme les relations humaines, la santé mentale, la confiance en soi ou encore le management, avec un mélange d'humour et d'émotion.Alors que la troisième saison semblait initialement devoirles aventures du personnage au grand dam des fans, Apple avait finalement décidé de prolonger l'expérience. Dans la quatrième saison, Ted Lasso est ainsi retourné en Angleterre pour relever un nouveau défi :Pour l'heure, Apple n'a dévoilé aucun élément concernant l'intrigue de cette cinquième saison.Depuis ses débuts en 2020,(il faut dire que la série était arrivée en plein covid dans un contexte extrêmement morose où tout le monde cherchait des contenus un plus légers).Récompensée à plusieurs reprises, notamment aux Emmy Awards,, à une époque où son catalogue était encore relativement limité. Si Apple a depuis considérablement étoffé son offre de productions originales, Ted Lasso demeure l'un de ses programmes les plus identifiables auprès du grand public.. Jusqu'au 30 novembre, Apple propose une réduction de plus de 50 % sur son abonnement dans plusieurs pays, pour les nouveaux abonnés et certains anciens clients éligibles.