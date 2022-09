Apple Watch Ultra et AirPods Pro 2 : les premières commandes sont arrivées !

N'hésitez à nous envoyer vos photos et nous informer de l'état de vos commandes !

Pour le moment, on ne voit pas trop de file d'attente sur les trottoirs pour cette Apple Watch !Elle se distingue en effet des autres modèles avec unLa montre arbore une couronne digitale mais un peu plus imposante, trois microphones, deux haut-parleurs, unplus précis bi-fréquences (L1 et L5), une sirène de 86 dB, la 4G d'office et une autonomie en hausse atteignant désormais(et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie).Quant à eux,(avec un nouveau codec permettant d'écouter la musique sans perte en sans fil) grâce à une puce H2 inédite et de nouveaux haut-parleurs. La(ANC) a également été améliorée et il sera possible d'établir un profil d'écoute personnalisé en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone.Ils sont livrés avec une nouvelle taille d'embouts (XS) et proposeront une autonomie de 6 heures. La pucepermettra de retrouver plus facilement les écouteurs (qui émettent chacun un son différent) via l'application. Le boitier ne dispose toujours pas d'un port USB-C mais dispose d'une attache sur le côté pour accrocher une lanière, le MagSafe et la charge sans fil (y compris via le galet des Apple Watch).Ainsi, les possesseurs d'Apple Watch Ultra pourront installer watchOS 9.0.1 pour corriger un problème audio lors d'appels via les haut-parleurs intégrés. Quant aux AirPods Pro 2, Apple propose le firmware 5A377 qui remplace la version 5A374 installée en usine.