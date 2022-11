Apple Watch Ultra : l'app de ski Slopes prend en charge le bouton Action

Programmer une descente en ski avec le bouton Action !

Comment personnaliser le bouton Action

Action

Apple Watch

Les options natives pour le bouton Action sont les suivantes :



• Entraînement

• Chronomètre

• Compass Waypoints

• Point de départ

• Plongée

• Lampe de poche

• Raccourci (à partir de l'application Raccourcis)

• Sans fonction

Slopes: Ski & Snowboard

Aujourd'hui, c'est au tour de l'app Slopes: Ski & Snowboard de prendre en charge le bouton Action.Les propriétaires d'Apple Watch Ultra peuvent. Cette manipulation permet de lancer bien plus rapidement le début d'une petite session de ski ou de snowboard.Pour rappel, l'application Slopes: Ski & Snowboard propose. Entre autres fonctions, on notera lequi permet de localiser ses amis (dotés d'une Apple Watch et de l'app forcément) via le nouvel écran d'enregistrement en direct.A cela s'ajoutent la, un système de rappel intelligent, l'organisation de compétitions amicales ou encore lesou les retours des autres skieurs sur la qualité de la poudreuse !Pensée pour les sportifs ou les utilisateurs exigeants préférant une meilleure autonomie, l'App Watch Ultra se distingue du reste de la gamme avec un boitier inédit en titane de 49 millimètres,Arborant une, ce boutonavec la tradition horlogère d'Apple et vient s'ajouter à la couronne digitale (plus grosse) et au bouton latéral. Pour personnaliser celui-ci, il faudraet plus particulièrement l'application> Bouton Action.. D'après Cupertino,. A cette action principale, peut s'ajouter une action secondaire qui dépendra de l'application en question. Apple Watch Ultra à 982 euros au lieu de 999 euros