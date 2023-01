Un traqueur de santé qui se passe de batterie chez BHeart

Un look de montre, mais sans le boitier

Aucune batterie et autonomie infinie ?

à la fois les personnes âgées, celles qui oublient le plus souvent de recharger les montres connectées, les grands sportifs et les amoureux de leur montre, qui ne veulent pas en changer

constituer un obstacle à l'adoption par ceux qui ne veulent pas un autre gadget à gérer et qui recherchent des moyens plus passifs de surveiller leur santé ou de partager des données avec les prestataires de soins et les médecins

Contrairement aux smartwatches classiques, les composants techs sont directement intégrés dans le bracelet faisant fi du boitier.Comme n'importe quel traqueur de santé, il va collecter: la variation cardiaque, la température du corps, les pas effectués, le sommeil... A défaut, les données sont synchronisées sur son smartphone et ne peuvent pas être consultées autrement.Il est alimenté par l'énergie du corps humain. Pour cela, il va utiliser plusieurs sources possibles : la chaleur, les mouvements, mais aussi la lumière ambiante. Ce qui n’est pas sans rappeler lesmais permettra aussi d'encourager un mode de vie plus actif ! En plus des indices de santé, l’utilisateur peut voir l'énergie qu'il produit tous les jours et suivre son évolution, en faisant le lien entre son énergie et sa santé globale.D'après son CEO Thomas Serval, il s'agit de cibler. En outre, il considère également que(ahum) peuvent, en fonction du matériau choisi et sera disponible dans les trois largeurs classiques de l'horlogerie.