Et si le bracelet d’Apple Watch pouvait changer de couleur via une App ?

Changer de bracelets tous les jours

sortie visuelle d'informations de la montre à l'utilisateur

des bracelets de plus en plus évolués

On y trouve de tout et parfois desou des produits annulés en cours de route, tel que l’ Air Power . Ce tout dernier document révélé hier, semble sortir d’un bon film de science fiction.Il porte en effet sur un. Il serait conçu dans un matériau qui peut changer de teintes et d'opacité en réponse à de petits courants électriques.. Il pourrait utiliser les changements de couleur pour signifier les notifications, indiquer l’arrivée d'un message ou d'un appel par exemple, par un changement de couleur (Apple parle alors de)., dans lequel la couleur de chaque bande peut être contrôlée indépendamment. Cela permettrait d'afficher à la fois des couleurs unies et des motifs de rayures.pourraient ainsi changer le schéma, les couleurs et le design dans les trois zones distinctes pour donner au bracelet un aspect unique.Notons que cette technique se trouve dans certains objets du quotidien, dont un familier aux conducteurs :. Un capteur va détecter l’intensité de la lumière. Il va alors activer un courant électrique qui va réduire l'opacité d'un film ou d'une couche de verre couvrant le miroir.