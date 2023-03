Apple prépare la journée des droits des femmes avec un challenge Apple Watch

Un challenge pour le 8 mars

montrer votre soutien pour l'autonomie des femmes partout dans le monde. Faites n'importe quel entraînement pendant 20 minutes ou plus pour gagner ce prix. Enregistrez votre temps avec l'application Formes ou toute application qui ajoute des séances d'entraînement à Santé.

Et d’autres initiatives à venir

A l’approche du 8 mars, Cupertino propose deet deIl n’y a donc pas trop de surprise à attendre au niveau de la présentation : le défi apparaîtra sur l'Apple Watch sous forme de notification, dans les jours précédant l'événement. Pour remporter le prix dédié,, soit à l'aide d’Apple Fitness +, soit via toute autre application sportive. La seule condition reposera sur la durée : il faudra nécessairement faire au minimum 20 minutes., ainsi qu'une série d'autocollants animés qui peuvent être utilisés dans les. Comme chaque année, l’évènement fera l’objet, aussi bien sur son site que dans ses Apple Store. Cupertino devrait proposer des articles, des sessions Today at Apple, de nouvelles playlists, des émissions dédiées sur Apple TV+, des séances sur Fitness+, des Livres ou encore des applications.Rappelons que février a été plutôt chargé avec le Mois du cœur, le Nouvel An lunaire et bien sûr leavec de nouveaux bracelets et cadrans dédiés