Une nouvelle étude d’Apple sur les cycles des femmes

Cette étude -menée avec leet le(NIEHS)- vise à, notamment certaines pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), l'infertilité et la transition ménopausique.Pour le moment,. Ainsi, 12 % des participantes -qui ont signalé un diagnostic de SOPK- ont présenté 4 fois plus de risque d'hyperplasie de l'endomètre (stade précoce d’un cancer de l'utérus) et plus de 2,5 fois plus de risque de cancer de l'utérus. De même, a été établi une corrélation entre la régularité d'un cycle et d'autres risques pour certaines maladies.Du côté du corps médical, le Dr. Shruthi Mahalingaiah, -et co-chercheur principal de l'étude- invite àElle insiste également sur la régularité des cycles ou les syndromes menstruels (ressentis par 60% des participantes). Pour rebondir sur une épineuse question, après avoir analysé plus de 125 000 cycles menstruels, les chercheurs ont constaté que les participantes auraient connu des cycles légèrement plus longs lorsqu’ils coïncidaient avec un vaccin COVID-19, mais avec un rapide retour à la normale après vaccination.. Cette dernière doit être renseignée manuellement -tous les mois- pour être exacte. Depuis 2019, l'application Santé dispose d'ailleurs d'un ongletqui permet de tenir un journal de ses cycles. Depuis septembre 2022, la Series 8 dispose égalementpour peaufiner les résultats.Au delà des aspects pratiques et autres rappels, il s'agit de pouvoir utiliser -le cas échéant- ces informations dans le cadre du suivi de sa santé, de la détection de pathologies ou de la volonté de concevoir un enfant. Précisons que Cupertino n'est pas la seule à fournir ce genre de services, et qu'elle était même en retard par rapport à la concurrence, comme Clue calendrier des règles Mon calendrier des règles Flo ou encore Fitbit