Votre Apple Watch pense que vous ne dormez pas assez

Un manque de sommeil flagrant !

maladie cardiovasculaire, de déclin cognitif et de démence, de dépression, d'obésité et d'augmentation de la pression artérielle, de sucre dans le sang et de cholestérol

Et plus encore ?

Apple Heart and Movement Study

Cette étude -qui a été menée aux États-Unis sur une période de 4 mois entre le 1er février 2022 et le 1er juin 2022- vient d’être publiée par leAu total, plus de 2,9 millions de nuits de sommeil de porteurs d’une Apple Watch ont été analysées pour aboutir à un constat :. A priori, seulement 31 % des personnes sondées dorment au moins sept heures par nuit, ce qui estEn effet, de nombreuses études tendent à démonter quedeEn semaine,L’État de Washington détient la plus forte proportion de personnes ayant plus de 7 heures de sommeil avec 38,3 %. À l’opposé on trouve Hawaï avec 24,2 %. Pour ceux qui ont partagé au moins 10 nuits de données de sommeil (soit un total de 42 455 participants),. Finalement il ressort que dans tous les États, moins de 40 % des résidents respectaient la durée de sommeil de l’qui recommande en moyenne 7 à 9 heures de sommeil par nuit.Précisons que cette étude a été menée grâce aux données recueillies lors de l’. Il s'agit donc d'une étude menée par Apple dès 2019 afin de recueillir des données afin de surveiller notamment son rythme cardiaque, et prévenir en cas de risques d’irrégularité. Depuis, le champ de surveillance a été élargi pour arriver au sommeil.