Quel est votre bracelet préféré d'Apple Watch pour faire du sport ?

Le plastique, c'est fantastique ! (ou pas...)

Le très joli Bracelet Vert Tendre

Le tissu recyclé, c'est mieux pour la planète ?

Que préférez-vous ?

mais on bronze avec les troustrous

Mon bracelet de prédilection pour aller nager (Bracelet Sport Nike Blanc/Noir)

Ces nouveaux bracelets d'Apple Watch sont l'occasion parfaite de faire le point sur la collection que propose Cupertino et de. Il y en a désormais pour tous les goûts et toutes les préférences !Hormis le cuir (qui n'est pas vraiment l'idéal pour les pratiques sportives), Apple propose deux types de matières pour ses bracelets, à commencer par. Pour une Apple Watch hors Apple Watch Ultra, on auraAinsi, elle peut coller à la peau ou laisser des marques : c'est très gênant, surtout si l'on présente une tendance atopique. Les couleurs sont jolies, mais certaines sont nettement plus salissantes que d'autres, même si la qualité et le prix Apple sont nettement plus élevés que certains articles y ressemblant fortement.Personnellement,. Ayant un tout petit poignet, je fais une taille 1. Même si le bracelet est très extensible, je trouve que l'enfiler ou l'enlever reste quand même peu plaisant.. Qu'il soit tressé en filaments recyclés extensibles (Bracelet Boucle Unique tressée) ou tissé en nylon doux (Boucle Sport), celui est nettement plus agréable à mettre et à porter au quotidien.Pour ma part, je fréquente assidument les piscines et y passe plusieurs heures par semaine (par jour en période haute). Le tissu est donc à bannir dans l'eau chlorée (surtout dans les bassins extérieurs), il finit par lâcher ou au contraire, les couleurs passent même si on rince le bracelet à l'eau claire en sortant, le tissu trempe les manches l'hiver...Pour la piscine, j'ai donc choisi pour unen fluoroélastomère : il ne bouge pas dans l'eau, les perforations évitent qu'il adhère à la peau, il sèche rapidement, il se nettoie tout autant... ()., et on trouvera des équivalents beaucoup plus abordables et colorés chez de nombreux revendeurs. Mais pour le coup, Apple n'a pas proposé de version Printemps 2023 et c'est bien dommage.