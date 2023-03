Après une nuit dans la mer, il récupère son Apple Watch intacte (sur Instagram)

Une Apple Watch tomber à l'eau !

Cette montre est résistante à l'eau. Mais je ne savais pas à quel point. Pendant toute la traversée et jusqu'à ce que je revienne, j'ai pu voir l'emplacement, elle était au milieu de la mer, toujours activée.

Mais un plongeur la retrouve et le contacte

Comment activer le mode Perdu de son Apple Watch

Pour la petite histoire,. Il n'est pas précisé le modèle de la montre en question (peut-être une SE ou une Series 3 ?), mais le signal GPS de cette dernière aurait apparemment permis de l'afficher via Localiser.Au début,Finalement, faute de batterie, l'Apple Watch a cessé de signaler son emplacement. Mais le lendemain, ô surprise, Monsieur Rocha reçoit une notification indiquant que sa montre avait été remise sous tension !C'est donc avec surprise, qu'il reçoit dans la foulée un message sur Instagram d'une jeune fille de 16 ans ayant l'Apple Watch en sa possession. En effet, le père de cette dernière -plongeur habituel- avait trouvé la montre dans le parc corallien. Il précise d'ailleurs trouver régulièrement différents objets perdus par des touristes et qu'il essaie de les rendre directement quand cela est possible !Quand un appareil est déclaré, il reçoit un e-mail de confirmation à l'adresse associée à son identifiant Apple.Les notifications sont désactivées, de même qu'Apple Pay, les cartes bancaires seront supprimées. En revanche, il sera possible de recevoir des appels téléphoniques et FaceTime. Pour un iPhone, un iPad, un iPod touch ou une Apple Watch, la position actuelle de l’appareil, ainsi que ses changements éventuels, sont affichés sur le plan.