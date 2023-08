Apple Watch Series 9 : plus rapide et plus autonome que jamais ?

Une Apple Watch Series 9 quasi identique à la Series 8 ?

Une belle évolution pour la puce

L'année dernière, Cupertino nous a présenté une Apple Watch Series 8 offrant des gyroscopes et accéléromètres améliorés permettant d'activer la détection d'accident, ainsi que des capteurs de température corporelle (mais qui ne permettent pas d'afficher la température à un instant T, se contentant d'afficher une éventuelle évolution de la température). Selon le leaker Instant Digital,. En effet, la puce qui anime l'Apple Watch a très peu changé depuis la Series 6. En effet, les puces S6, S7 et S8 sont des SIP (pour System In Package) dotés de deux cœurs s'appuyant sur les cœurs basse consommation Thunder cadencés à 1,8 GHz de la puce A13 gravée en 7 nm et lancée en 2019 au sein des iPhone 11 et 11 Pro.L'Apple Watch Series 9 devrait quant à elle embarquer une puce S9 basée sur les cœurs efficients Blizzard cadencés à 2,016 GHz et gravés en 5 nm de l'A15 équipant les iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 14 , bien que les Series 6, 7 et 8 ne sont pas lentes,, point sur lequel les Apple Watch brillent un peu moins (l'Ultra s'en sort mieux).