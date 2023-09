Apple veut accélérer son projet de surveillance du glucose (pour l'Apple Watch X ?)

Un nouveau chef de projet pour le capteur de glucose

Exploraatory Design Group

en tant que start-up

Plusieurs années à attendre !

Une question de taille

D’après Bloomberg, Cupertino vient de désigneraprès des mois sans leader. Il était préalablement dirigé par le scientifique, décédé fin de 2022,Pour rappel, ce projet serait développé par une équipe secrète -désignée en interne sous le nom de. Le XDG aurait un fonctionnement en marge d'Apple et opérerait. Il serait rattaché au sein du Hardware Technologies Group d'Apple, sous l'égide de Johny Srouji. Ses opérations quotidiennes seraient dirigées par un groupe encore plus réduit d'ingénieurs et de scientifiques triés sur le volet.La surveillance du glucose est perçue actuellement comme. Apple n’est pas en reste puisque elle aurait commencé ses recherches depuis des années. Si cela devient une réalité, cela pourrait devenir un produit révolutionnaire pour les personnes soufrant de diabète, permettant de proposer des contrôles non invasifs.Pour rappel, le projet a commencé à être dévoilé vers 2018 , mais la firme californienne aurait commencé à travailler sur le sujet depuis bien longtemps, a priori à la suite de son acquisition deen 2010.La société a ensuite utilisé une start-up appeléepour développer la technologie dans une installation secrète avant de la transférer à son Exploratory Design Group (XDG),En février dernier, on apprenait que. Cette dernière consiste à déterminer la concentration et la structure d'une substance en mesurant l'intensité d'un rayonnement électromagnétique sur des longueurs d'onde différentes. Plus simplement,Mais Apple aurait encore besoin de perfectionner les algorithmes et réduire les capteurs. Pour le moment, la technologie est donc encore. Les ingénieurs de Cupertino testeraient un, qui sera porté sur la jambe d'un utilisateur. Il s'agit d'une réduction considérable de la taille par rapport à la version précédente (dont les mensurations tenaient de la table)., qui est perçue comme la grande réforme de la montre et qui devrait sortir pour son 10e anniversaire. En effet, ces dernières années ont été plutôt maigres en améliorations matérielles du côté de la smartwatch de Cupertino.