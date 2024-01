Masimo contre Apple ! 100 millions pour bloquer l'Apple Watch...

Les gens me disaient que je suis fou et que je ne peux pas aller à l'encontre d'Apple

Ces derniers jours, le CEO de Masimo multiplie les interviews -peut-être dans l'espoir de faire bouger les choses et de signer une transaction avec Cupertino. Jusqu'à présent,, mais il précisetant qu'Apple ne changera pas sa façon de traiter les petites entreprises.. Elle a permis laJoe Kiani -le patron de Masimo- avoue qu'il s'agit d'un combat des plus laborieux.avec. Malgré tout, il pense pouvoir faire une différence en faveur des plus petits afin d'éviter qu'ils ne soient systématiquement mangés.Précisons qu'il ne s'agit pas d'une première juridique pour Masimo, qui a remporté un important dossier contre Nellcor en 2006. Ce dernier s'était soldé par des. Pour lui,. Parmi les autres motivations, il cite également les pratiques des plus gros, certains pratiquant, commeAprès le jeu des chaises musicales de Sam Altman entre OpenAi et Microsoft, c'est au tour d'Apple d'avoir eu chaud pour son Apple Watch. En effet, dans son tumultueux dossier contre Masimo à propos des certains brevets,, mais l'administration Biden avait refusé de prononcer son véto , entérinant la décision de l'ITC.Précisons que l’interdiction de vente est limitée aux États-Unis.Mais pas question pour Apple d'en rester là. Aussi la firme avait déposé une demande d'urgence (une sorte de référé) auprès de la Cour d'appel des États-Unis. Cette dernière vient donc décider de, et ce, à partir du jeudi 28 décembre 2023. Mais il s'agit d'un délai pour examiner la demande de Cupertino tenant à lever cette interdiction de manière plus pérenne pendant toute la durée de la procédure.