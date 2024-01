L’Apple Watch sera-t-elle (à nouveau) interdite à la vente la semaine prochaine ?

Suspension ou pas ?

des arguments faibles et peu convaincants pour invoquer le recours exceptionnel d'une suspension en instance d'appel

juste la permission de continuer à enfreindre les brevets concernés

Rappel des dossiers

La commission du commerce international américaine s'est officiellement. L’ITC ne veut pas que celle-soit suspendue pendant toute la durée de l'appel.Dans un document déposé auprès de la Cour d'appel fédérale compétente, les avocats de l'ITC ont en effet soutenu qu'Apple présentait. Pour eux, la firme californienne demandePour le moment, il n'y a aucune décision temporaire de prise, la juridiction accepte encore d'autres éléments en faveur de la décision de l'ITC. Elle se prononcera normalement en début de semaine prochaine, et d'ici là l'Apple Watch restera en vente.L'Apple Watch est dans le collimateur de l'ITC depuis plusieurs semaines. Devant trancher dans un dossier de non-respect de brevets détenus par Masimo,, mais l'administration Biden avait refusé de prononcer son véto , entérinant la décision de l'ITC.Précisons que l’interdiction de vente est limitée aux États-Unis.Mais pas question pour Apple d'en rester là. Aussi la firme avait déposé une demande d'urgence (une sorte de référé) auprès de la Cour d'appel des États-Unis. Cette dernière vient donc décider de, et ce, à partir du jeudi 28 décembre 2023. Mais il s'agit d'un délai pour examiner la demande de Cupertino tenant à lever cette interdiction de manière plus pérenne pendant toute la durée de la procédure.