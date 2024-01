Samsung pourrait sortir son suivi du glucose avant Apple !

Qui trouvera le Graal en premier ?

mesurer la tension artérielle et la glycémie en continu nous permettra de passer à la vitesse supérieure. Et, tout le monde essaie d'arriver à cet objectif en premier. Aussi, nous investissons beaucoup dans ce sens …/… Nous examinons tout, de la miniaturisation aux différentes plates-formes technologiques qui peuvent effectuer un certain type de surveillance de la glycémie ou quoi que ce soit entre les deux

Un mystérieux projet chez Apple !

Depuis quelques années,(voire des bagues connectées). Actuellement, plusieurs firmes se livrent à une course poursuite. Si cela devenait une réalité, cela pourrait devenir un produit révolutionnaire pour les personnes soufrant de diabète.Dans une récente interview, Hon Pak, responsable de la santé numérique mobile de Samsung, déclare queMalgré tout, la technologie n’est pas encore au point et les recherches se poursuivent. S’il semblepour la commercialisation de ces nouveaux produits, il a cependant indiqué qu'une technologie non invasive de surveillance du glucose pourrait être commercialisée -sous une forme ou une autre-Du côté d'Apple, les choses avancent également.. Ce dernier serait-désignée en interne sous le nom deou XDG, et opéreraità la limite de l'indépendance.Elle serait rattachée au sein dud'Apple, sous l'égide de Johny Srouji. Ses opérations quotidiennes seraient dirigées par un groupe encore plus réduit d'ingénieurs et de scientifiques triés sur le volet.Pour rappel, le projet a commencé à être dévoilé vers 2018, mais la firme californienne aurait commencé à travailler sur le sujet depuis bien longtemps, a priori à la suite de l'acquisition de RareLight en 2010. La société a ensuite utilisé une start-up appelée Avolante Health LLC pour développer la technologie dans une installation secrète avant de la transférer à son XDG.En février dernier, on apprenait que Cupertino aurait développé une puce photonique qui utilise la technologie de la spectroscopie d'absorption optique. Cette dernière consiste à déterminer la concentration et la structure d'une substance en mesurant l'intensité d'un rayonnement électromagnétique sur des longueurs d'onde différentes.Pour le moment, la technologie est donc encore bien trop grande pour une utilisation portable. Les ingénieurs de Cupertino testeraient un prototype de la taille d'un iPhone , qui sera porté sur la jambe d'un utilisateur. Il s'agit d'une réduction considérable de la taille par rapport à la version précédente (dont les mensurations tenaient de la table).En effet, ces dernières années ont été plutôt maigres en améliorations matérielles du côté de la smartwatch de Cupertino, que ce soit l' Apple Watch Series 9 ou l' Apple Watch Ultra 2