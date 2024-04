Pour la journée de la Terre, Apple veut vos vieux iPhone !

Une journée verte

les robots d'Apple récupèrent désormais les matières recyclables de 23 modèles d'iPhone

à l’occasion du Jour de la Terre, faites bon usage de votre ancien appareil. Échangez-le contre un crédit à valoir sur votre prochain achat. Ou si sa valeur de reprise est nulle, nous le recyclerons gratuitement

Une pomme verte qui courrait dans l'herbe...

vous n’en avez plus besoin ? Nous le reprenons. Nous recyclerons gratuitement vos appareils Apple, câbles, étuis, accessoires et autres dispositifs électroniques du même type. Vous protégerez ainsi les précieuses ressources de la Terre et limiterez le gaspillage tandis que nous contribuerons à un meilleur avenir pour la planète

des ROBOTs QUI VOUS VEUlenT DU BIEN

notre robot de recyclage Daisy est capable de désassembler 23 modèles d'iPhone différents pour récupérer des matériaux essentiels comme l'or et les terres rares. De son côté, le robot Dave extrait le tungstène des Taptic Engine, tandis que le robot Taz se charge des modules audio. À eux trois, ils ouvrent la voie à la récupération de matériaux qui serviront à la prochaine génération de produits

Le 22 avril prochain, ce sera la Journée de la Terre. En prévision, Apple UK vient de publier une vidéo où il est possible de voir une pomme verte qui court dans l'herbe. La vidéo est très rapide, à peine 13 secondes ! Mais cela suffit pour faire passer le message : Cupertino promeut le recyclage. En effet, on apprend que les robots d'Apple récupèrent désormais les matières recyclables de 23 modèles d'iPhone. Raison de plus pour déposer votre vieil iPhone. En effet, sur la page d'accueil, un petit bandeau est apparu sur le haut de la page où Apple propose de participer au Jour de la Terre en recyclant vos anciens appareils Apple. Le lien mène tout droit vers la page Trade In. Apple précise alors qu'à l'occasion du Jour de la Terre, faites bon usage de votre ancien appareil. Échangez-le contre un crédit à valoir sur votre prochain achat. Ou si sa valeur de reprise est nulle, nous le recyclerons gratuitement. Dans un encart, Cupertino précise enfin que vous n'avez plus besoin ? Nous le reprenons. Nous recyclerons gratuitement vos appareils Apple, câbles, étuis, accessoires et autres dispositifs électroniques du même type. Vous protégerez ainsi les précieuses ressources de la Terre et limiterez le gaspillage tandis que nous contribuerons à un meilleur avenir pour la planète. Notre robot de recyclage Daisy est capable de désassembler 23 modèles d'iPhone différents pour récupérer des matériaux essentiels comme l'or et les terres rares. De son côté, le robot Dave extrait le tungstène des Taptic Engine, tandis que le robot Taz se charge des modules audio. À eux trois, ils ouvrent la voie à la récupération de matériaux qui serviront à la prochaine génération de produits. Daisy sépare les batteries des autres composants et permet de récupérer le cobalt et d'autres matériaux, y compris le lithium. Daisy aurait permis de récupérer plus de 11 000 kilogrammes de cobalt à partir de batteries d'iPhone usagées.