Apple se défend de majorer ses prix pour financer son zéro carbone

pas de taxes vertes sur les produits Apple

comment faire fonctionner l'énergie propre et les matériaux (recyclables) dans les chaînes de fabrication et entraînent la réduction des émissions

Une polémique verte

même la fabrication d'éoliennes pour produire de l'énergie renouvelable a une empreinte carbone, et vous devez donc en tenir compte

l’argument de neutralité carbone est scientifiquement inexact et induit les consommateurs en erreur. La récente décision de l'UE d'interdire les allégations de neutralité carbone permettra de dénoncer ces faux messages, et les Apple Watch ne devraient pas faire exception

Afin de dissiper le moindre doute, Lisa Jackson s’est entretenu avec. Laa indiqué qu’-qui peut s'appliquer à d'autres entreprises- et de démontrer le principe et l’action à mener afin qu’autant ses fournisseurs que d'autres entreprises puissent comprendrePrenant exemple de l’énergie éolienne, elle indique que. Mais, malgré les critiques récentes, la VP verte a repris le récent développement de l’ Apple watch avec une réduction de 78 % de son empreinte carbone.Pour rappel, certains soulignent les(parmi le plus importants dans le monde de lTEch), tandis que d’autres - comme Greenly - parlent deet critiquent même un abus de langage des plus trompeurs de la part d’Apple.C’était le cas également du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) qui reprochait il y a quelques jours un emploi un peu trop systématique à la compensation carbone. Ainsi, Monique Goyens, la directrice générale du BEUC avait déclaré que