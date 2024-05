Auriez-vous acheté ce type de bracelet d'Apple Watch ?

Une sécurité en métal !

Le Bracelet Sport, le Bracelet de la perdition

Au vu de son colossal budget de recherche et développement ou du nombre de brevets déposés auprès de l'USPTO, les laboratoires de l'Apple Park ne chôment pas ! En pratique, beaucoup de ces expériences ne voient jamais le jour mais ne sont pas pour autant détruites.Ainsi on voit apparaitre de temps en temps un prototype n'ayant jamais donné lieu à commercialisation, comme c'est le cas de ce bracelet d'Apple Watch en silicone. Le-connu sous le nom de StellaFudge- vient de partager plusieurs photos de. Outre deux modèles rouge et blanc, Apple aurait également fabriqué quelques prototypes en cuir de ce bracelet de montre en marron, rouge et violet.Les possesseurs d'Apple Watch le savent, le bracelet Sport est célèbre pour son absence de tenue, il n'y a qu'à voir le nombre de montrespommées tombées au fond de l'eau !Ainsi, souvenez-vous de cet Américain -Darick Langos- qui s'est fait une: bagues, lunettes, porte-feuilles...Dans une récente interview , il avait dévoilé que. Ainsi, il dit avoir récupéré plus de 200 montres d'Apple, rien que dans la région de Chain O' Lakes dans le nord-est de l'Illinois, en plongeant dans des lacs !