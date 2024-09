L’Apple Watch domine le marché (mais pour combien de temps ?)

dans le détail

Et l’avenir ?

les expéditions de montres connectées ont renoué avec la croissance après six trimestres consécutifs de baisse, mais seulement de 0,1 % sur un an au deuxième trimestre 2024

ses expéditions de 16 % ce trimestre, grâce à une forte demande des consommateurs et à une augmentation des dépenses publicitaires

avant la saison des achats de fin d'année et les lancements de produits des fournisseurs au deuxième semestre …/… Canalys anticipe une croissance à deux chiffres des expéditions de montres connectées au deuxième semestre 2024, tirée par les nouvelles offres d'Apple, Samsung et Google

apporter des améliorations significatives au suivi de la santé et à la durée de vie de la batterie par rapport aux générations précédentes

Des wearables qui stagnent

D’après cette étude,. Les montres de base auraient continué de dominer le marche (avec des expéditions en hausse de 6 % sur un an) pour. Rappelons que ce secteur inclut donc les montres classiques et les traqueurs, mais également les montres connectées, dont l’Apple Watch.Plus en détail,. Apple y fait figure de reine pesant près. Dans une appréciation globale, l’Apple Watch -tous modèles confondus-Si l’on pourrait, au premier abord, se féliciter de la performance, il faut tempérer un peu l’enthousiasme,Selon Canalys,. On notera cependant, qui affiche une hausse dePour la suite et à court terme,Pour gagner encore en parts de marché, et surtout réussir à dominer sur ce marché concurrentiel,etLors de ses derniers résultats, début août, Apple avait dévoilé queElle accuse sans doute un manque de renouvellement des différentes gammes, mais pourrait se refaire une santé. Et c’est le cas de le dire ! En effet, on attend en septembre les Apple Watch Series 10 et peut-être d’une nouvelle génération d’AirPods Pro avec de nouveaux capteurs / fonctions liés à la Santé et au bien-être.Rappelons qu’elle regroupe les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 / Max , ou encore les HomePod mini . Enfin, cette catégorie abrite normale un trimestre complet des ventes du Vision Pro, lancé début février aux USA.